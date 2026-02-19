·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11785
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9708
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
12306
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
5140
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
6451
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
más votadas
961
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
413
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
314
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
579
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
388
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
28
clics
Los grandes tenedores solo podrán comprar edificios para alquiler asequible y no para especular en Catalunya
La norma deberá aprobarse antes del verano, según el pacto de Govern y Comuns, e incluirá multas de hasta 1,5 millones para quien incumpla
|
etiquetas
:
vivienda
,
alquiler
,
cataluña
19
4
0
K
214
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
0
K
214
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Onaj
*
No es una medida perfecta, parece una medida para que las cosas no vayan a peor en vez de para ir a mejor.
Hay que tener en cuenta que es para personas con cinco o más viviendas. No es solo para multinacionales. Eso es bueno.
Pero creo que se quedan cortos. Por un lado, ¿cinco? no deberían ser más de dos. Y además solo se castiga la compra, quien tenga ya los pisos le importa poco. Creo que multiplicar por diez los impuestos a quien TENGA más de dos o de cinco sería mucho más beneficioso para la sociedad.
Los grandes tenedores, aquellos propietarios que cuentan con cinco inmuebles o más, no podrán comprar viviendas para especular en Catalunya,
4
K
58
#5
zappbranigam
#3
ninguna de esas medidas ayuda a mejorar el mercado del alquiler. Solo lo empeora.
Seguimos con medidas para tensionar la oferta. Cada vez menos pisos para alquiler y una competencia para alquilar más feroz.
3
K
40
#6
Kyoko
#3
Aqui lo que veo clave es la definición de "especulación".
Una fuente que lo explica algo mejor
www.democrata.es/economia/govern-y-comuns-cierran-un-acuerdo-para-fren
Basicamente:
-Depende de los ayuntamientos, se cambiara la ley urbanistica para que los ayuntamientos diseñen planes especiales.
-Pequeños propietarios: pueden comprar hasta 4 viviendas en el municipio donde tienen su residencia habitual, siempre que se…
» ver todo el comentario
1
K
17
#1
NPCMeneaMePersigue
Recordemos que los grandes tenedores son fondos como Cerberus, que son el partido republicano estadounidense, que es la elite de pederastas por la cual en parte no se regula el alquiler y demas, que hay personas siendo descuartizadas, niños violados, drogados, para todas estas cosas
0
K
20
#7
lordban
Acotar especulación me parece muy bien. Pero aquí acaba la utilidad de lo hecho. El precio es un indicador, el principal indicador de lo que ocurre. Fijar precio es siempre intentar hacer caso omiso al problema intentando parchear el síntoma, por eso siempre falla.
O bien hacen algo para que haya más viviendas dónde la gente necesita que hayan, o bien hacen algo para que la gente necesite vivienda dónde más las hay. No hay otra.
Cualquiera que esté buscando en la zona metropolitana lo…
» ver todo el comentario
1
K
17
#4
Casiopeo
Y mientras aqui, en Madrid, los jóvenes votando a Abascal, que seguro que está
trabajando
en alguna solución española y muy española para esto
0
K
13
#2
ur_quan_master
Están los grandes tenedores y los tenedores de postre.
0
K
12
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay que tener en cuenta que es para personas con cinco o más viviendas. No es solo para multinacionales. Eso es bueno.
Pero creo que se quedan cortos. Por un lado, ¿cinco? no deberían ser más de dos. Y además solo se castiga la compra, quien tenga ya los pisos le importa poco. Creo que multiplicar por diez los impuestos a quien TENGA más de dos o de cinco sería mucho más beneficioso para la sociedad.
Los grandes tenedores, aquellos propietarios que cuentan con cinco inmuebles o más, no podrán comprar viviendas para especular en Catalunya,
Seguimos con medidas para tensionar la oferta. Cada vez menos pisos para alquiler y una competencia para alquilar más feroz.
Una fuente que lo explica algo mejor
www.democrata.es/economia/govern-y-comuns-cierran-un-acuerdo-para-fren
Basicamente:
-Depende de los ayuntamientos, se cambiara la ley urbanistica para que los ayuntamientos diseñen planes especiales.
-Pequeños propietarios: pueden comprar hasta 4 viviendas en el municipio donde tienen su residencia habitual, siempre que se… » ver todo el comentario