·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13777
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
4660
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
3878
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6116
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
4678
clics
Reforma laboral
más votadas
479
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
443
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha
365
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
459
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
413
La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
344
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
El expresidente interrumpe súbitamente una entrevista con RTVE durante el aniversario de la Constitución y su gesto se hace viral ...
|
etiquetas
:
felipe gonzález
,
tve
,
pedro sánchez
8
2
0
K
107
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
107
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
javibaz
No le llames Felipe, llámalo X.
10
K
144
#5
Meneanauta
*
Parece como si aún siguiese a las órdenes de la CIA
2
K
39
#4
angelitoMagno
Yo lo de estos viejos socialistas que dicen que no van a votar al PSOE porque no les gusta que pacte con Bildu, ¿no se han parado a pensar que mientras menos votos reciba el PSOE más necesidad de pactos tendrían?
2
K
35
#7
diablos_maiq
#4
¿pensar?
0
K
10
#3
Usuario22
Ojalá no pierda la cabeza con demencia para que pueda comprobar cómo pasa a la historia como uno de los políticos más corruptos y miserables de este país y siente el desprecio por su figura.
Creo que ya se va dando cuenta poco a poco…
️
1
K
25
#2
pepel
Si es otra TV tiene otro discurso, y si es una tercera le tira el micro.
0
K
19
#6
Nadasdy
Últimamente está todo el santo día en los medios este pedazo de mierda. El mayor traidor a España, en democracia, seguido del hijo puta del bigote. Está la maquinaria a tope para cargarse al perro!
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Creo que ya se va dando cuenta poco a poco…
️