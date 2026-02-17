edición general
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"

El expresidente interrumpe súbitamente una entrevista con RTVE durante el aniversario de la Constitución y su gesto se hace viral ...

javibaz #1 javibaz
No le llames Felipe, llámalo X.
Meneanauta #5 Meneanauta *
Parece como si aún siguiese a las órdenes de la CIA
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Yo lo de estos viejos socialistas que dicen que no van a votar al PSOE porque no les gusta que pacte con Bildu, ¿no se han parado a pensar que mientras menos votos reciba el PSOE más necesidad de pactos tendrían? :-|
#7 diablos_maiq
#4 ¿pensar? :roll:
#3 Usuario22
Ojalá no pierda la cabeza con demencia para que pueda comprobar cómo pasa a la historia como uno de los políticos más corruptos y miserables de este país y siente el desprecio por su figura.

Creo que ya se va dando cuenta poco a poco…
{0x263a}
pepel #2 pepel
Si es otra TV tiene otro discurso, y si es una tercera le tira el micro.
#6 Nadasdy
Últimamente está todo el santo día en los medios este pedazo de mierda. El mayor traidor a España, en democracia, seguido del hijo puta del bigote. Está la maquinaria a tope para cargarse al perro!
