edición general
28 meneos
42 clics
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham

La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham

Este jueves, 19 de febrero, la Policía ha detenido al Andrés Mountbatten‑Windsor (65 años) en su casa de Sandringham. El hermano de Carlos III ha quedado privado de libertad tras el escándalo de Epstein.

| etiquetas: andrés , detenido , epstein
23 5 0 K 350 actualidad
8 comentarios
23 5 0 K 350 actualidad
#1 concentrado
Que lo encierren en la torre de Londres.
2 K 54
Rayder #2 Rayder
Mientras tanto en EEUU 0 arrestos...
2 K 39
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Las mejores familias, decían.
0 K 16
reivaj01 #3 reivaj01
Seguro que Ansar será el siguiente.
0 K 10
#7 Mesopotámico
#3 Ansar no sale en fotografias tan delicadas como esta satanista confeso
0 K 9
#5 Mesopotámico *
La internacional satánica no descansa, esto es una voladura controlada
0 K 9
#6 pandasucks
Nos llevan años de ventaja.
Aquí al campechano le pagamos las putas.
0 K 9
botafoch #8 botafoch
El siguiente será Trump, seguro
0 K 7

menéame