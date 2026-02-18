Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca

Raúl Gallego lleva tiempo compaginando el mundo de la empresa con la política. Fuentes de Vox Madrid señalan que estuvo afiliado a su partido. Fuentes de Ciudadanos Madrid también afirman que formó parte de su proyecto en Móstoles. En 2023, el actual alcalde de esta localidad, Manuel Bautista, fichó a Gallego en la lista electoral del PP. “Es todo un buscavidas de la política. Quería tocar poder porque le venía bien para sus negocios y ha estado yendo de partido en partido hasta que ha conseguido algo"