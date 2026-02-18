Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca

Raúl Gallego lleva tiempo compaginando el mundo de la empresa con la política. Fuentes de Vox Madrid señalan que estuvo afiliado a su partido. Fuentes de Ciudadanos Madrid también afirman que formó parte de su proyecto en Móstoles. En 2023, el actual alcalde de esta localidad, Manuel Bautista, fichó a Gallego en la lista electoral del PP. “Es todo un buscavidas de la política. Quería tocar poder porque le venía bien para sus negocios y ha estado yendo de partido en partido hasta que ha conseguido algo"
Pero el pavo que provoca el ruido encima sale beneficiado con pasta de los afectados. De Berlanga todo, oiga.
No me voy a meter en si la mujer estaba hasta el gorro de la situación, o si el hombre lo merece o no. Y el juez tampoco. Son sucesos diferentes, y la multa es por lo otro. No por el ruido.
<<Para ser rigurosos, los tuits publicados por esta vecina que tanto ofendieron al concejal decían “maltratador acústico de niños y ancianos” y que el local “torturó a niños y ancianos con una industrial emisión de sonido (90 dBs) hasta las 6 AM”>>