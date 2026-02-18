edición general
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca

Raúl Gallego lleva tiempo compaginando el mundo de la empresa con la política. Fuentes de Vox Madrid señalan que estuvo afiliado a su partido. Fuentes de Ciudadanos Madrid también afirman que formó parte de su proyecto en Móstoles. En 2023, el actual alcalde de esta localidad, Manuel Bautista, fichó a Gallego en la lista electoral del PP. “Es todo un buscavidas de la política. Quería tocar poder porque le venía bien para sus negocios y ha estado yendo de partido en partido hasta que ha conseguido algo"

Vodker #4 Vodker
"varias actas de medición acústica realizadas por la Policía Local de Móstoles en 2019 dejan claro que el local infringía la ordenanza de ruido al sobrepasar los límites permitidos. Los agentes midieron el ruido en la habitación donde dormía otra vecina y fijaron 92 decibelios a las 2 de la madrugada"

Pero el pavo que provoca el ruido encima sale beneficiado con pasta de los afectados. De Berlanga todo, oiga.
#8 fremen11
#4 Esto ya ha pasado en Valencia con el tema del Metro de Valencia

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ
#16 Nouser
#8 ¿Pero qué cojones?
DaniTC #15 DaniTC *
#4 me parece normal que hayan multado a la mujer. Por ejemplo, si en vez de una discoteca ponte que hubiera denunciado a un agregador de noticias, también hubiera tenido una penalización. En este caso, la expulsión. Cosas de la vida.

Está a la orden del día :goatse:
IkkiFenix #7 IkkiFenix *
Raúl Gallego lleva tiempo compaginando el mundo de la empresa con la política. Fuentes de Vox Madrid señalan que estuvo afiliado a su partido. Fuentes de Ciudadanos Madrid también afirman que formó parte de su proyecto en Móstoles. En 2023, el actual alcalde de esta localidad, Manuel Bautista (en el foco mediático tras ser acusado de acoso laboral y sexual por una compañera de partido), fichó a Gallego Parrondo en la lista electoral del PP... “Es todo un buscavidas de la política. Quería tocar poder porque le venía bien para sus negocios y ha estado yendo de partido en partido hasta que ha conseguido algo”, explica una fuente autorizada que estuvo años con distintas responsabilidades en el PP de Móstoles.

Pero que asco de gentuza
crysys #9 crysys
#7 Calla, ciudadano revoltoso, que te caen otros siete mil a ti también.
powernergia #12 powernergia
Montó una discoteca que machacó a los vecinos durante años, como lo que publicaron fue en el momento en el que ya la había traspasado, ya el hombre no tenía ninguna responsabilidad, y encima saca dinero.

Esperemos que karma le devuelva algún dia todo esto.
porquiño #21 porquiño *
#12 lo más gracioso es que las mediciones son cuando ya no es el gerente :shit: :shit: :shit:
La casualidaaaa
#1 harverto
Con sólo un ejemplo quedan retratadas tanto la política y la justicia de este país; si después de casos como éste la gente no aprende, ¿para qué COJONES queremos unión de las izquierdas?
#3 concentrado
Caciquismo y justicia al servicio de los caciques, lo de siempre en estas tierras.
_1801 #10 _1801
#3 lo de siempre, un ayuntamiento que no hace nada pero luego a la hora votar siguen votando a la misma mierda.
josde #2 josde
Es del PP consiguen todo lo que quieran, aunque en este caso sea un político cambiante y caradura buscando poder.
meroespectador #20 meroespectador *
Menuda foto, parece una versión poligonera low-cost del Señor de los Anillos, "La Comunidad del Cubata premium" con:

- Choniwen, una elfa de polígono armada con unas tetas que tienen más plástico que los neumáticos de su seat Ibiza.
- Taradorn, un empresario maltratador con tres órdenes de alejamiento de todas sus ex y 4 hijos a los que no paga ninguna pensión de manutención.
- Pelu-Kas, un elfo homosexual que se dedica al tráfico de hierbas mágicas y hongos.
- Habuser, un tabernero…   » ver todo el comentario
#13 JanSolo
Y está es la basura de personas a las que vota la mitad de este país.
#5 UNX
Algo me dice que esa vecina no es una española de bien.
Aguarrás #18 Aguarrás *
La justicia está tan jodida que es mejor gastarse el dinero en un "profesional" y que le aplique directamente la rotura de extremidades necesaria. :roll:
elgranpilaf #11 elgranpilaf
Vaya sinvergüenza. De verdad que no entiendo como todavía nadie se ha tomado la justicia por su mano viendo el nivel de podredumbre de este país. Debe ser que la gente está anestesiada al máximo
Treal #6 Treal
Menudo pieza!! Les va al pelo.
#14 Gauge123
Que vergüenza de juez :@.
#19 MenéameParaLosFascistas
Es abrir la foto de la miniatura y ya huele a rancio.
XtrMnIO #26 XtrMnIO
Los "buscavidas de la política" saben perfectamente que en la derecha les acogen con los brazos abiertos.
#25 fliper
Supongo que la señora estará hasta los ovarios pero si yo soy ella recurriría. Tiene toda la pinta de que esto se lo han afinado en el juzgado al pepero.
Wintermutius #17 Wintermutius
La multa es por difundir en redes sociales que era un “torturador y maltratador de niños y ancianos”.

No me voy a meter en si la mujer estaba hasta el gorro de la situación, o si el hombre lo merece o no. Y el juez tampoco. Son sucesos diferentes, y la multa es por lo otro. No por el ruido.
powernergia #22 powernergia
#17 Estaría bueno que hubieran multado a los vecinos por el ruido de la discoteca.

xD xD
#23 fliper *
#17 No. De la noticia:
<<Para ser rigurosos, los tuits publicados por esta vecina que tanto ofendieron al concejal decían “maltratador acústico de niños y ancianos” y que el local “torturó a niños y ancianos con una industrial emisión de sonido (90 dBs) hasta las 6 AM”>>
alephespoco #27 alephespoco
#17 Entonces igual en lugar de poner en redes que tu local está literalmente torturando a los vecinos , igual lo mejor es que unos ciudadanos anónimos entren en el local, revienten todas las llaves de paso e inunden el local. Bonus si arrojan animales muertos en descomposición a la inundación para que el susodicho entienda el mensaje.
#24 pablogad
Está lleno de buena gente el PP de Móstoles
