·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9052
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9825
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6240
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
5673
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
5424
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
más votadas
566
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
403
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
401
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
297
La escuela taurina de La Algaba no consigue ningún alumno en 2026: «Se hace un llamamiento para seguir fomentado la tauromaquia»
342
Medio centenar de personas reciben notificaciones de sanciones de más de 35.000 euros por la huelga de la dana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
36
meneos
40
clics
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
|
etiquetas
:
zaplana
,
corrupción
,
pp
30
6
0
K
324
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
30
6
0
K
324
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
cenutrios_unidos
Pobre hombre, menuda agonía más larga está sufriendo.
PD: Y luego piden respeto para la justicia...en fin.
11
K
117
#11
Alegremensajero
#2
Aquí la justicia no pinta nada, a un juez un médico le da un informe y lo tiene en cuenta, el médico que ha elaborado dicho informe es aquí al que hay que señalar.
0
K
7
#14
cenutrios_unidos
#11
Después de 7 años digo yo que la fiscalía lo mismo debería mirar un poco el caso. Que los milagros no existen.
0
K
12
#18
Herumel
#2
Luego en la apertura del año judicial se ponen ellos tan "íntegros" y piden que no se les cuestione, joder pero si han redactado una sentencia que culpabiliza a un señor por que "debió ser el
o alguien de su entorno
" amos no me jodas, que jamás se reprochan nada entre ellos, no hay ninguna, digo ninguna, ninguna profesión más corporativista que los propios jueces que jamás se pisarán sus mangueras, por favor. luego ellos se visten de toga y se pavonean como seres de luz que se creen que son, sin mácula. Respétame, respétame.... soy un poder del estado, estoy por encima del bien y del mal.... a mamarla a parla, no me jodas.
0
K
12
#12
fofito
El juez puede hacer un seguimiento del estado del condenado? Puede ordenar valoraciones de terceros ajenos al condenado?
Porque si puede y no lo hace entonces sí, la culpa recae sobre el .
3
K
49
#8
veratus_62d669b4227f8
Vergonzoso, creo que entonces nadie se creyó aquello, y hoy la tomadura de pelo resulta escandalosa pero da igual, estamos en Españistan. Todo atado y bien atado desde la "modelica" transición . Un pufo, otra tomadura de pelo, un cambio de collar para el mismo perro. Una democracia tutelada sin independencia judicial, sin separacion de poderes y con unos medios de comunicacion escorados a la derecha y en manos de esos mismos poderes de siempre.
3
K
36
#6
obmultimedia
La enfermedad terminal de Zaplana.
1
K
31
#1
YSiguesLeyendo
tranquilidad, que los colegios oficiales de médicos, los mismos que se manifiestan contra la ministra, ya han expulsado de la carrera a los médicos que le diagnosticaron lo "terminal" de su enfermedad y facilitaron su excarcelación, jejé
2
K
26
#4
GeneWilder
Sinvergüenzas.
1
K
14
#3
YSiguesLeyendo
*
la justicia no, la "ciencia". si yo soy un juez y me presentan informes médicos donde es evidente que ese preso sufre una enfermedad terminal y por ley tengo que excarcelarlo, qué hacemos? metemos en la cárcel a los médicos? la costra médica que nos parió!
0
K
13
#13
YSiguesLeyendo
a ver, son los propios médicos que trabajan en instituciones penitenciarias. no son los médicos de su seguro privado de salud, así que "independientes" del condenado, sobre el papel, en teoría, lo son!
0
K
13
#10
skaworld
*
Alguien alguna vez lo ha puesto en la porra necrológica?
0
K
12
#17
Ludovicio
Hombre, nacer es mortal de necesidad.
Todo es interpretable.
0
K
12
#15
asola33
*
El juez se basó en unos certificados médicos, los médicos en análisis y pruebas médicos. Si todos son amigos, solo hay que escorarlo todo un poco hacia el lado correcto. No miente nadie. No se puede demostrar prevaricación ni nada. Y siempre queda el recurso del milagro.
0
K
12
#7
reithor
Cocoon, el espectáculo basado en la película, ahora en lo que fue Terra mítica.
0
K
11
#5
Cometeunzullo
Hay a quien se les va la cabeza y se contestan a si mismos. Menudo debate.
0
K
11
#19
Javi_Pina
Bueno, al final va a morir,no? Pues eso.
0
K
11
#16
dclunedo
Coño, ¿A este no le ha indultado ningún gobierno, ni el corrupto ni el mas progresista de la historia?. Que pringao....
0
K
7
#9
roca
La justicia da Asco
0
K
6
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
PD: Y luego piden respeto para la justicia...en fin.
Porque si puede y no lo hace entonces sí, la culpa recae sobre el .
Todo es interpretable.