Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump

Vive desde agosto sin su tarjeta Visa, un servicio americano, que le anuló su banco francés. Tampoco puede usar ni Airbnb, ni Amazon, ni Netflix, ni ninguna otra plataforma estadounidense que forma parte del día a día de los europeos. Es Nicolas Guillou, juez francés de la Corte Penal Internacional (CPI),uno de los magistrados sancionados por EE.UU. en agosto. ¿El motivo? Una orden de arresto sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza