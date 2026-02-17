edición general
66 meneos
81 clics
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump

Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump

Vive desde agosto sin su tarjeta Visa, un servicio americano, que le anuló su banco francés. Tampoco puede usar ni Airbnb, ni Amazon, ni Netflix, ni ninguna otra plataforma estadounidense que forma parte del día a día de los europeos. Es Nicolas Guillou, juez francés de la Corte Penal Internacional (CPI),uno de los magistrados sancionados por EE.UU. en agosto. ¿El motivo? Una orden de arresto sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza

| etiquetas: magistrado , corte penal internacional , sanción trump
46 20 0 K 386 actualidad
13 comentarios
46 20 0 K 386 actualidad
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Un juez de la Corte Penal Internacional, ojo, que no es moco de pavo
9 K 105
#4 casicasi
Pero la medalla deeoro de la CAM va para... EEUU, el paraíso de la libertaz.

Atentos al poder de la judiada maléfica.
7 K 69
wildseven23 #3 wildseven23
Recordemos que a los antipatriotas de Vox les mola todo esto.
4 K 53
powernergia #9 powernergia
Verguenza de Europa.
1 K 26
karlos_ #6 karlos_
Hoy es por lanzar una orden de arrestro por crimines de lesa humanidad.
Mañana puede que sea por un comentario en meneame de hace años que escribiste con una copa de vino sin pensar que criticar la auténtica democracia del mundo tiene consecuencias.
1 K 24
Cehona #8 Cehona
#6 Ponemos comentarios contra los trumpistas sin necesidad de copa de vino.  media
0 K 13
karlos_ #10 karlos_
#8 Señor agente, en mis comentarios alegó enajenación mental.

Yo contra Trumpistas y no trumpistas. Ese tio solo esta haciendo el espectáculo para que todos le echen las culpas a el. Pero esta logrando que todos los billionarios se maten a pajas, se estan cumpliendo todos sus sueños humedos. Después se ira o se morirá plácidamente en la cama y nadia volvera a ser como antes.
0 K 7
#5 MenéameParaLosFascistas
Y dicen que matan a gente para defender la democracia y la libertad. A los palanganeros de EEUU había que mandarlos para allá.
1 K 23
ombresaco #7 ombresaco
...y tanta gente que podria y debería hacer qlgo, mirando para otro lado
0 K 12
Malinke #11 Malinke
La UE tendría que decir algo al respecto o por lo menos solucionarles el rema económico.
0 K 11
neo1999 #12 neo1999
Que se joda Nicolas Maduro...
Oh, wait!
0 K 11
EldelaPepi #13 EldelaPepi
"Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix"
Que le den a toda esa mierda.
A cambio de toda esa basura va a salir en los libros de historia.
0 K 8
#2 lordban
Nick Fuentes adelantó a este por unos cuantos años.
0 K 7

menéame