Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump

Vive desde agosto sin su tarjeta Visa, un servicio americano, que le anuló su banco francés. Tampoco puede usar ni Airbnb, ni Amazon, ni Netflix, ni ninguna otra plataforma estadounidense que forma parte del día a día de los europeos. Es Nicolas Guillou, juez francés de la Corte Penal Internacional (CPI),uno de los magistrados sancionados por EE.UU. en agosto. ¿El motivo? Una orden de arresto sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza
Atentos al poder de la judiada maléfica.
Mañana puede que sea por un comentario en meneame de hace años que escribiste con una copa de vino sin pensar que criticar la auténtica democracia del mundo tiene consecuencias.
Yo contra Trumpistas y no trumpistas. Ese tio solo esta haciendo el espectáculo para que todos le echen las culpas a el. Pero esta logrando que todos los billionarios se maten a pajas, se estan cumpliendo todos sus sueños humedos. Después se ira o se morirá plácidamente en la cama y nadia volvera a ser como antes.
Oh, wait!
Que le den a toda esa mierda.
A cambio de toda esa basura va a salir en los libros de historia.