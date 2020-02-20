LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial

El mismo Magistrado Titular del Juzgado Mercantil de Córdoba que el pasado noviembre autorizo que LaLiga tenga acceso a la identidad de los clientes cuya dirección IP es detectada participando en la reproducción de partidos con AceStream, información que se emplea para enviar burofaxes recaudatorios, habría dado el visto bueno a la petición de LaLiga conjuntamente con Telefónica para impedir el acceso a determinadas VPN durante los partidos.
Pero claro, gobierna el PSOE y esos jamás se equivocan, ya cuando gobierne el PP saldremos a protestar.
Disfruten lo votado rojelios.
Porque aquí da igual lo que hayas votado o vayas a votar, es corrupción sistémica contra la que no va a actuar ningún partido político.
Ojalá este gobierno fuese solo un 10% de "ultraizquierda" de lo que se le acusa.
Que allí las cosas van genial por lo visto.
Lo que encuentro al respecto es que se usa el artículo 270 del Código Penal sobre delitos contra la propiedad intelectual. Que fue reformado en 2003, Gobierno de Aznar (PP)
Que Florentino es EL ÚNICO que le planta cara a Tebas desde hace años, y bien caro que lo paga su club.
Es más, hace nada Tebas se puso a señalar públicamente a Vinícius por usar una VPN para ver un partido de Champions desde Brasil, así que imagínate… » ver todo el comentario
Menudo atropello; no me creo que esto pueda ser legal. La propia judicatura, por dignidad, tendría que parar los pies a este juez.
Cuánto me gustaría ver todos los accesos desde su domicilio y su despacho...
Si el primero empieza a las 18:00 puedes estar más de 6 horas con la conexión capada.
¿Cómo saben que están conectados? ¿Es que acaso "pinchan" todas las conexiones sin ninguna prueba previa?
¿Y cómo saben que lo que están trasmitiendo es un partido? ¿Acaso examinan el tráfico?
¿Privaciad? ¿Intimidad? ¿prevaricación?
Es el único medio por el que pueden detectar una IP que salga de un VPN por suiza y se conecte a un servidor ruso para ver el fútbol.
Todo perfectamente legal.
Acestream es p2p, solo tienen que abrir un partido de futbol en acestream para ver todas las ips involucradas.
No necesito vpn. Hay que salirse de las compañías que aplican restricciones.
Me alegro mucho. A ver si de una puñetera vez los ciudadanos de este país se dan cuenta de que tenemos que coger las riendas de este país para solucionar los problemas y no elegir a un representante que se venda al mejor postor cada 4 años.
¡Democracia participativa Ya!
Vaya justicia que tenemos en España, eh Marlaska, que en España no se tortura decía.
LaLiga y Telefónica obligan a las VPNs Proton y Nord VPN a bloquear durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
Microbloging y manipulacion.
No es lo mismo bloquear las vpn que obligar a que las vpn bloqueen las ip de los listados de laliga que ya tambien han sido obligados a bloquear los operadores de internet directamente.(movistar, vodafone, orange, digi, ...)
Que se joda la mafia
Curiosidad genuina, eh. A ver si hay algún abogado por aquí.
Vamos, que coger muy con pinzas la información
Me gustaria leer la respuesta que le puedan dar desde proton
Lo que no tiene sentido es cortar tráfico y dejar abiertas las VPNs.
Ya vemos hasta donde llega esta mafia y vemos de paso también lo desprotegidos que estamos, que pensábamos que las VPN nos traerían la libertad contra censuras y tal, y ahora vemos que cuando quieran, las bloquean y punto.
Cómo puede tener tanto poder el fútbol?
Es peor que la censura fascista.
Por otro lado, el juez es un confeso cordobesista y fanático del futbol, no se le podria recusar?
PD: Yo no veo el fútbol y el otro día solo por joder lo puse en IPTV. Esto es poner puertas al campo.
#4 Que va ser legal cortar un VPN que nada tiene que ver con el fútbol.
Ningún juez puede dar poderes para saltarse la ley, y éstos se saltan la ley de protección de datos a la torera.
Me gustaría ver las cuentas bancarias de ese juez, esto huele a corrupción que tira para atrás.
Lo veo equiparable a intervenir comunicaciones con escuchas en el teléfono o aplicaciones espía en smartphones
Ahora están legislanfo sobre el soft que podés usar en qué días y a qué hora. Es como decirte que dentro de poco van a decirte cuando podés usar un antivirus.