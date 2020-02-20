edición general
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial

El mismo Magistrado Titular del Juzgado Mercantil de Córdoba que el pasado noviembre autorizo que LaLiga tenga acceso a la identidad de los clientes cuya dirección IP es detectada participando en la reproducción de partidos con AceStream, información que se emplea para enviar burofaxes recaudatorios, habría dado el visto bueno a la petición de LaLiga conjuntamente con Telefónica para impedir el acceso a determinadas VPN durante los partidos.

#1 ¿Sólo soy yo el que está alucinando con estos atropellos de LaLiga? Y luego que si en China hay censura y blablabla.
shake-it #1
¿Sólo soy yo el que está alucinando con estos atropellos de LaLiga? Y luego que si en China hay censura y blablabla.
angeloso #19
#1 El atropello es del juez.
UsuarioXY #25
#19 el juez aplica una ley que si desde el legislativo se dejase bien clara no tendríamos estás cosas.
Pero claro, gobierna el PSOE y esos jamás se equivocan, ya cuando gobierne el PP saldremos a protestar.


Disfruten lo votado rojelios.
#29 euacca
#25 Es verdad, seguro que con un gobierno fascista las grandes empresas no tendrían poder sobre los ciudadanos. En la USA de Trump hay tiendas en las que las cámaras reconocen tu cara, el sistema mira tu historial de crédito, y varía los precios en las estanterías que tienes delante. La libertad... del rico para abusar del pobre.
omegapoint #30
#25 no conviertas en una guerra de izquierda/derecha un problema que es de los de arriba contra los de abajo.

Porque aquí da igual lo que hayas votado o vayas a votar, es corrupción sistémica contra la que no va a actuar ningún partido político.
UsuarioXY #43
#30 no no, esto lo termina el gobierno con un decreto ley a la que ya, pero no hay ganas.
Gintoki #91
#43 y tienes razón. Pero esperar que la derecha hiciera otra cosa que no fuese empeorar el asunto es de ser ingenuo.

Ojalá este gobierno fuese solo un 10% de "ultraizquierda" de lo que se le acusa.
UsuarioXY #92
#91 yo no dije que la derecha iba a solucionar nada.
Moreno81 #49
#30 THIS.
#79 DonaldBlake
#30 Siempre es de los arriba contra los de abajo, pero algunos tienen un cuello atrofiado que sólo sabe mirar de izquierda a derecha.
Drebian #32
#25 Viendo cómo te pica, la verdad es que sí que disfrutamos lo votado. Tenga o no que ver con la noticia
UsuarioXY #39
#32 ya lo sé, no hay más que veros revolcaros en la mierda cual gorrino
Drebian #45
#39 fuah! das para paja
UsuarioXY #47
#45 como tú madre
Alegremensajero #52
#47 Madura, que ya vas teniendo una edad para estas gilipolleces de crío de primaria.
Moreno81 #53
#39 Vete a Argentina a trabajar 12 horas, vago.
Que allí las cosas van genial por lo visto.
UsuarioXY #54
#53 me iré con tu madre al polígono.
#41 Tok_Tok
#25 ¿Dices que el PP legislará en contra de LaLiga (Florentino y compañía) y Movistar?

Lo que encuentro al respecto es que se usa el artículo 270 del Código Penal sobre delitos contra la propiedad intelectual. Que fue reformado en 2003, Gobierno de Aznar (PP)
UsuarioXY #46
#41 no, el PP tampoco hará nada, pero el PSOE tiene tiempo de terminar con esta mierda y no hace nada.
#62 Tok_Tok
#46 Es que el PSOE históricamente está con el sector de los actores, cineastas, etc. Mientras no haya denuncias y sentencias en los tribunales de que se están excediendo en sus medidas antipiratería, lo veo difícil
Moreno81 #59
#41 Déjale, estos fachapobres se piensan que los fachas van a mover un solo dedo por ellos. Bueno sí, para hacer lo que han hecho en Argentina.
volandero #63
#41 Y dale...

Que Florentino es EL ÚNICO que le planta cara a Tebas desde hace años, y bien caro que lo paga su club.
#65 Tok_Tok
#63 Que estén enfrentados en otros temas no implica que Florentino no esté a favor de estas medidas, que lo que buscan es maximizar rentabilidad de LaLiga que luego paga a los clubs ¿A Florentino le paga LaLiga-Movistar o NordVPN? :shit:
volandero #84
#65 Te estás liando con los bandos. Florentino y Tebas se llevan a matar y en esto de los cortes de internet piensan justo lo contrario. De hecho, en la última asamblea del Madrid, Florentino soltó que la estrategia de LaLiga es un error y que si siguen persiguiendo a la gente en vez de bajar los precios, el fútbol va a acabar como Blockbuster.

Es más, hace nada Tebas se puso a señalar públicamente a Vinícius por usar una VPN para ver un partido de Champions desde Brasil, así que imagínate…   » ver todo el comentario
Alegremensajero #87
#63 ¿Y en qué está pagando bien caro el club que Florentino le plante cara a Tebas?
#44 jfgaliza
#25 esto viene de lejos y ningún otro juez ha concedido semejantes disparates con la misma ley. Es muy fácil comprar un juez, yo empezaría a investigarlo....
amimeconvirtioengrillo #48
#25 en cuanto gane Vox esto se soluciona! xD
tul #90
#19 lo del juez es corrupcion mas bien
Fisionboy #31
#1 Y total para nada... la gente está emitiendo los partidos en directo por TikTok.
#77 DonaldBlake
#31 Y por otros lados, puertas al campo.
#34 JotaMcnulty
#1 La fiscalía por un piquito entró de oficio con toda la fuerza del Estado. Para esto ya si eso peléate tú, parguelas.
Gry #2
¿Por qué no cortan todo Internet directamente? Está claro que pueden hacerlo sin consecuencias. :-P
ACEC #14
#2 Porque no se podría ver el futbol en streaming en las plataformas de pago. Lo que deberían hacer es una lista blanca, que solo se pueda acceder al futbol cuando lo estén dando. ¿que es eso de ver una serie en Netflix habiendo un partido?
nopolar #36
#14 Que pongan un impuesto obligatorio para sufragar el futbol y obliguen a instalar pantallas en todos sitios para emitirlo permanentemente, incluso en cada casa. Que no se puedan apagar, que no se pueda bajar el volumen...
ACEC #58
#36 Ostras! tienes razón! La gente que no tiene tele ni subscripción ahora no esta viendo el fútbol. Bien visto.
ahotsa #23
#2 A eso venía, que corten internet excepto los accesos a sus partidos. Pero todo, todos los servicios de urgencias o no; hay que ver el fútbol y punto.

Menudo atropello; no me creo que esto pueda ser legal. La propia judicatura, por dignidad, tendría que parar los pies a este juez.

Cuánto me gustaría ver todos los accesos desde su domicilio y su despacho...
parrita710 #33
#2 Pues casi, ya que bloquean a Cloudflare. El día que se les ocurra poner una iptv en AWS nos quedamos sin el otro medio internet.
pitercio #3
Les queda por cortar el suministro eléctrico y el agua corriente.
#10 concentrado
"Sólo durante la hora de los partidos". ¡Pero si en este puto país hay fútbol todos los días!
12 K 122
shake-it #12
#10 Lo que habría que prohibir es el puto furgol televisado.
8 K 75
omegapoint #55
#10 cosa que es mentira, cortan 45 minutos antes del primer partido y vuelven a permitir a partir de las 12 de la noche.

Si el primero empieza a las 18:00 puedes estar más de 6 horas con la conexión capada.
Yosemite #9
los clientes cuya dirección IP es detectada participando en la reproducción de partidos con AceStream
¿Cómo saben que están conectados? ¿Es que acaso "pinchan" todas las conexiones sin ninguna prueba previa?
¿Y cómo saben que lo que están trasmitiendo es un partido? ¿Acaso examinan el tráfico?
¿Privaciad? ¿Intimidad? ¿prevaricación?
Gry #24
#9 Probablemente emiten ellos mismos los partidos por IPTV y otros sistemas para saber qué IPs bloquear.

Es el único medio por el que pueden detectar una IP que salga de un VPN por suiza y se conecte a un servidor ruso para ver el fútbol. :-P
Souf #28
#24 Eso es ilegal, no se puede incitar la comisión un delito (Artículo 579 del Código Penal): codigopenal.online/articulo-579/ (si es que realmente es un delito)
Gry #57
#28 Miralo de otra forma. Tienes un acuerdo con alguna televisión, peruana por ejemplo, para que emitan los partidos de La Liga en abierto por su IPTV y en las condiciones del contrato pones que te tienen que comunicar las IP extranjeras (españolas, suizas, etc.) que se conecten a su servidor.

Todo perfectamente legal.
Souf #78
#57 No es que te conectes a una IPTV en abierto, es que te conectarás a una IPTV "pirata", que harán restreaming (supongo, yo no veo fútbol), por lo que el que tiene la licencia para emitir no puede saber quién lo está viendo por reemisión (acestream), solo los que estén en acestream pueden ver los conectados (entiendo).
Aokromes #75
#9 #24 #38 > ¿Cómo saben que están conectados? ¿Es que acaso "pinchan" todas las conexiones sin ninguna prueba previa?

Acestream es p2p, solo tienen que abrir un partido de futbol en acestream para ver todas las ips involucradas.
#38 guillersk
#9 pues claro que se pinchan todas las conexiones, y se guarda log
#15 Meloncio
#8 ¿Y a quien pones demandas? Si lo pilla un juez amigo, falla a favor de Tebas y eso crea precedente, haciendo que cualquier demanda posterior por el mismo tema no tenga recorrido. Y si vas a Europa te dicen que eso lo arregles en casa y vuelves al juez amigo.
7 K 58
Fisionboy #42
Cualquier día se organizan un grupo de hakers futboleros y se ponen a tirar los servidores de DAZN y Telefónica los días de partido. Sería la risa.
2 K 41
Suigetsu #64
3 K 38
security_incident #73
#64 Tampoco es un derecho la electricidad. Podrían cortarnos la electricidad a todos aquellos que no tengan Movistar plus durante los partidos para que no pirateemos.
#82 AxFe
#73 ¿Y quién pagaría los desperfectos? Por ejemplo, los congelados echados a perder.
Javi_Pina #18
Basta ya! Ya que por lo visto es un tema de Estado que asuma una organización pública la Liga y ya está.
3 K 34
Tumbadito #81
#74 Yo con una compañía comunitaria y Brave tampoco, y no miro futbol español, pero uso muchas de esas páginas para ver el argentino.

No necesito vpn. Hay que salirse de las compañías que aplican restricciones.
IkkiFenix #22
#8 Pues en Corea del Norte los partidos si se pueden ver: www.msn.com/es-es/noticias/deportes/corea-del-norte-presume-de-piratea
beltzak #13
Genial.

Me alegro mucho. A ver si de una puñetera vez los ciudadanos de este país se dan cuenta de que tenemos que coger las riendas de este país para solucionar los problemas y no elegir a un representante que se venda al mejor postor cada 4 años.

¡Democracia participativa Ya!

Vaya justicia que tenemos en España, eh Marlaska, que en España no se tortura decía.
RGr8888 #17
#13 qué partido lleva la democracia participativa en su programa?
tul #94
#17 ninguno porque para ser participativa habria que prohibir los partidos politicos
Tumbadito #66
Hay que dejar telefónica, Orange, Vodafone y sus filiales
Fernando_x #74
#66 Yo con finetwork no he tenido problemas nunca.
security_incident #67
El Gobierno es el Ejecutivo, no el Legislativo. El Legislativo es es Congreso de los Diputados y hay escaños suficientes que no están en el Gobierno para sacar adelante cualquier Ley.
capitan__nemo #71
El titular original dice:
LaLiga y Telefónica obligan a las VPNs Proton y Nord VPN a bloquear durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial

Microbloging y manipulacion.

No es lo mismo bloquear las vpn que obligar a que las vpn bloqueen las ip de los listados de laliga que ya tambien han sido obligados a bloquear los operadores de internet directamente.(movistar, vodafone, orange, digi, ...)
Actarus #7
Iba a menearlo yo. Vaya esperpento.
Sinfonico #86
Warp sigue funcionando perfecto
one.one.one.one/es-ES/
Que se joda la mafia
tul #96
#86 cuidadito que warp no cifra todo el trafico ni enmascara la ip de origen
Urasandi #95
#69 es una chorrada: solo tengo la de Opera y la uso para bajar pirateces que estén bloqueadas aquí.
Urasandi #6
¿Puedo usar la VPN de Opera para conectarme a Proton VPN desde el extranjero?
borre #20
#6 Prueba y dinos si se puede :-P
Aokromes #69
#6 para que quieres encadenar 2 vpn?
#21 Khanbaliq
Pues la verdad es que este juez tiene pinta de ser trigo limpio, seguro que tiene razón

www.diariocordoba.com/deportes/2020/02/20/juez-fuentes-bujalance-apart
Drebian #56
0 K 10
Ainur #50
Pues ya que esdtamos si alguein me peude sugerir una VPN que sirva para Android TV y PC lo agradeceria, no importa pagar unos € para ignorar esta mierda y que no Digi no me cape la velocidad de bajada dle Stremio.
#93 lesbiano
Siempre me ha parecido sospechoso cuando se recurre a un tribunal concreto de una provincia concreta. ¿Porque no fueron al mercantil de Madrid? ¿Conocían al juez que les iba a tocar o cómo? ¿Qué hay en Córdoba que no exista en el juzgado mercantil de Madrid o Barcelona?

Curiosidad genuina, eh. A ver si hay algún abogado por aquí.
el_de_la_silla_de_tijera #70
"La información todavía es confusa, puesto que por una parte la información de elEconomista habla del bloqueo del acceso a las VPN desde las redes de las operadoras y por otra de una orden remitida a las compañías VPN (hemos preguntado a las partes y actualizaremos la información)."

Vamos, que coger muy con pinzas la información
Ah_no_nimo #76
#70 Orden remitida a las compañias VPN

Me gustaria leer la respuesta que le puedan dar desde proton
#27 Tecar
Esto se veía venir.
Lo que no tiene sentido es cortar tráfico y dejar abiertas las VPNs.
xD
#40 rodriarevalo
No solo esas VPN yo tengo Private Internet Accesos y pude notar en el anterior partido del Atlético vs Barcelona no se me conectaba a ningún servidor.

Ya vemos hasta donde llega esta mafia y vemos de paso también lo desprotegidos que estamos, que pensábamos que las VPN nos traerían la libertad contra censuras y tal, y ahora vemos que cuando quieran, las bloquean y punto.
#51 jaramero
Libertad? Dónde está que yo la vea.

Cómo puede tener tanto poder el fútbol?

Es peor que la censura fascista.
UsuarioXY #61
el juez aplica una ley que si desde el legislativo se dejase bien clara no tendríamos estás cosas.
Pero claro, gobierna el PSOE y esos jamás se equivocan, ya cuando gobierne el PP saldremos a protestar.


Disfruten lo votado rojelios.

Lo pongo otra vez que se que os jode.
#60 texlexmex
Pues nada, como los coches se utilizan para robar, por las noches nadie podrá utilizar coches y así evitamos los robos. Gran idea!
#88 P-Brain
Proton es suiza, me extraña que puedan hacer eso con una empresa de fuera de la UE.

Por otro lado, el juez es un confeso cordobesista y fanático del futbol, no se le podria recusar?
Moreno81 #89
Mira a ver si te has cagao encima al pensar ese insulto, que probablemente tengas que cambiarte el pañal, so vago.
cenutrios_unidos #4
A ver, es completamente legal. Me parece bien el fútbol es de Tebas y se lo folla como quiere.

PD: Yo no veo el fútbol y el otro día solo por joder lo puse en IPTV. Esto es poner puertas al campo.
Suigetsu #5
Ni China corta los VPN's. Esto es un atropello a los derechos brutal, acabará llegando al Tribunal Europeo dentro de muchos años.
#4 Que va ser legal cortar un VPN que nada tiene que ver con el fútbol.
cenutrios_unidos #8
#5 Bueno, si la gente no sale a cagarse en su puta madre y no se ponen las demandas adecuadas seguirán igual. Señores o movemos el culo o nos vemos peor que en Corea del Norte.
platypu #26
#5 En China no funcionan la mayoria de VPN pero tu debes ser muy listo
#35 guillersk
#5 por favor, indica donde pone que una VPN es un derecho
shake-it #11
#4 Sin tener ni puta idea de derecho civil, no sé yo si te pueden prohibir utilizar una herramienta perfectamente legal (y recomendable) como un VPN.
Fernando_x #72
#11 El juez no sabe qué es eso de una VPN. Le cuentan que es una cosa que sirve para piratear futbol, y le parece bien.
#85 xavigo
#72 Como los cuchillos jamoneros, que sirven para matar
1 K 19
Sinfonico #83
#11 Si untas lo suficiente al juez sí.
Ningún juez puede dar poderes para saltarse la ley, y éstos se saltan la ley de protección de datos a la torera.
Me gustaría ver las cuentas bancarias de ese juez, esto huele a corrupción que tira para atrás.
santim123 #16
#4 Le va a caer una multa a España bien XXL y también la pagaremos tú y yo que no vemos fútbol.
nopolar #37
#4 Que corten el suministro eléctrico a todas las ciudades en las que haya alguno viendo fútbol pirata... ya puestos a ser indiscriminados.
#68 Aleh
#4 no, no es legal porque afecta a los que cometen una infracción y a los que no la cometen. A mí también me la sopla el fútbol y no lo veo pirata, pero no quiero que en un futuro me llame la policía para pedirme explicaciones de mis búsquedas de Google, porque este mafioso está consiguiendo identificar personas según lo que ven en internet.

Lo veo equiparable a intervenir comunicaciones con escuchas en el teléfono o aplicaciones espía en smartphones
Tumbadito #80
#68 Y va un poco más allá de eso, que ya es grave.

Ahora están legislanfo sobre el soft que podés usar en qué días y a qué hora. Es como decirte que dentro de poco van a decirte cuando podés usar un antivirus.
