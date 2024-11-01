Kim Dotcom, creador de Megaupload señala en su cuenta de Twitter que: "Palantir fue presuntamente hackeado. Se utilizó un agente de IA para obtener acceso de superusuario y esto es lo que supuestamente encontraron los hackers:

Peter Thiel y Alex Karp llevan a cabo una vigilancia masiva de líderes mundiales y titanes de la industria a gran escala.

Tienen miles de horas de conversaciones transcritas y buscables de Donald Trump, JD Vance y Elon Musk.

Han pirateado dispositivos, coches y aviones de líderes mundiales y han acumulado el mayor archivo de material de chantaje.

Palantir está desarrollando capacidades de armas nucleares y biológicas para Ucrania y colabora estrechamente con la CIA para derrotar a Rusia. Creen que les falta un año. Planean lograrlo manteniendo a Rusia ocupada con negociaciones de paz sin sentido.

Palantir es responsable de la mayoría de las muertes palestinas en Gaza. Desarrollaron la inteligencia artificial dirigida a Israel.

Palantir es un brazo de la CIA y todos los datos de los clientes internacionales se copian en una nube espía de la CIA.

Palentir se ha convertido en la empresa más peligrosa del mundo. Si trabajas allí, tienes derecho a saber que para eso se utiliza la IA de Palentir, sin tu conocimiento.

Los datos de Palentir que supuestamente recopilaron los hackers se entregarán a Rusia o China. Me eligieron como colaborador de confianza para esta publicación. No estoy involucrado en el ataque a Palentir ni conozco a los hackers. Pero sí sé que el ataque ocurrió.

