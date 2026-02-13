edición general
19 meneos
321 clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa

Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa

El Juego de tu Vida destrozó familias españolas entre 2008 y 2009. Confesiones de infidelidades a cambio de dinero acabaron en divorcios, custodia judicial y menores humillados en colegios. Ahora, 18 años después, las víctimas hablan.

| etiquetas: el juego de tu vida , telecinco
16 3 0 K 267 actualidad
8 comentarios
16 3 0 K 267 actualidad
taSanás #2 taSanás
Si eres el tipo de persona que vas a contar tus mierdas en TV, no es que fuese a durar mucho una relación aunque no fueses a la tele
6 K 74
BastardWolf #1 BastardWolf
Yo conoci a uno que se metia en todos los castings que podia para programas como estos, y concretamente a este programa se presentó. Pues se retiró del proceso de selección estando ya en un punto avanzado porque vio que le podia hundir la vida...
1 K 18
Noeschachi #6 Noeschachi
Pocos artículos se pueden leer con un abuso de ChatGPT tan descarado. Con tal de rellenar no para de repetirse y hasta lo presenta en formato tabla :shit:
1 K 17
Variable #4 Variable
Una familiar mía confesó en directo haberse tirado a amigos de su hijo. Secreto a voces. El plano de su hijo partiéndose el ojete de la risa es muy recordado en reuniones familiares. A ver, ella era libre y no había mayor importancia. Pero confirmo que el programa era de verdad y podía buscarte una ruina, de hecho lo perseguía activamente
1 K 16
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
¿Solo familias rotas? ¿Y qué hay de los negocios arruinados por mala publicidad?
- ¿Alguna vez te has masturbado usando frutas o verduras de la tienda de tus padres?
- Si
Y alguien pensando en casa: no vuelvo a comprar en la tienda de la Mary.
0 K 10
anonimo115 #7 anonimo115
#5 no se que empujaba a personas con vidas peculiares a ir ahi
0 K 9
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
cero pena
0 K 8
Battlestar #3 Battlestar
Con "victimas" se refieren a los cornudos y las cornudas?
Porque los que fueron a contar sus historias por pasta son solo victimas de sus propias decisiones
1 K 1

menéame