Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa

El Juego de tu Vida destrozó familias españolas entre 2008 y 2009. Confesiones de infidelidades a cambio de dinero acabaron en divorcios, custodia judicial y menores humillados en colegios. Ahora, 18 años después, las víctimas hablan.
| etiquetas: el juego de tu vida , telecinco
- ¿Alguna vez te has masturbado usando frutas o verduras de la tienda de tus padres?
- Si
Y alguien pensando en casa: no vuelvo a comprar en la tienda de la Mary.
Porque los que fueron a contar sus historias por pasta son solo victimas de sus propias decisiones