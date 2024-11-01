·
más visitadas
8558
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5692
clics
Se fueron las cámaras
5501
clics
El mercado más bonito de España se llama ‘la catedral de la gastronomía’: casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y Bien de Interés Cultural
7154
clics
Este titular es falso
4384
clics
China no parece real: robots e ingeniería futurista
más votadas
473
Un alto cargo reconoce ante la jueza de la dana que la Generalitat retuvo seis meses la prueba clave de los vídeos del Cecopi
368
Un Watch: La ONG pro israelí que publicó el vídeo manipulado de Francesca Albanese [ITA]
397
El enemigo de la humanidad que demoniza a Albanese
418
Sánchez se desmarca del escudo nuclear antes sus socios de la OTAN y vuelve a rechazar subir el gasto en defensa al 5%
526
El clan Delgado: los empresarios condenados por narcotráfico que organizaron la gala en Mar-a-Lago donde colaboraron Ayuso, Negre y Milei
Congresista colombiana fundadora de "Latinas por Trump" denuncia la detención de su hijo por el ICE "en condiciones inhumanas"
"Él, al igual que muchos colombianos, está viviendo un martirio porque no ha podido regresar a su país, que necesitan la intervención urgente del Estado, es por eso que hoy como madre les pido ayuda", dijo.
ice
trump
colombia
actualidad
Comentarios destacados:
#3
Cebra fundadora de "Cebras a favor de leones comecebras" denuncia que un león se comió a su hijo."
#3
mecheroconluz
Cebra fundadora de "Cebras a favor de leones comecebras" denuncia que un león se comió a su hijo."
71
K
645
#29
GSaturos
#3
Pero es que dijeron que se iban a comer las cebras con rayas blancas sobre negro, no las de rayas negras sobre blanco, dilo todo.
Estoy seguro que sabe que esto es una terrible equivocación y pronto se resolverá todo.
7
K
63
#52
desertora2
*
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
17
K
-73
#59
molybdate
#52
Un agregador lleno de spam como el tuyo? No gracias
0
K
7
#1
tul
toma racion de karma calentita en los morros
54
K
493
#2
Verdaderofalso
No votaron por Trump para que expulsara a los ilegales y delincuentes?
39
K
360
#4
BastardWolf
#2
pero esos siempre son los otros, nunca piensas que vas a estar tu entre ellos
8
K
72
#10
sotillo
#2
Ya hay que ser delincuente para que detengan a tu hijo siendo del club de fans de Trump, seguro que ha querido pasar por blanca, religiosa y muy de derechas y no ha colado
7
K
90
#64
fingulod
#10
Las dos últimas cosas las cumplía. El problema es que la primera es más importante.
0
K
7
#28
eugeniodl
#2
Tontas por Trump, temporada 2ª, capítulo 3º
5
K
53
#72
mcfgdbbn3
*
#2
: No, votaron a los
#Leopardos_Comecaras
para que comieran las caras de otras personas, pero no la suya, o eso pensaban.
0
K
12
#6
drstrangelove
Me gustaría saber qué clase de razonamiento lleva a una mujer latina votar por Trump.
22
K
222
#12
tul
*
#6
ninguno, solo repite lo que ve en la tv y en las redes sociales
17
K
189
#21
Supercinexin
#6
Razonamiento no es una palabra que compute dentro de los cráneos de los votantes derechistas.
Por mi parte que se joda. El hijo no sé si tiene alguna culpa, si es de izquierdas todo mi apoyo y si también es de derechas pues que se joda tres veces. Lástima igual a cero.
Los derechistas "latinos" son así: retrasados mentales con mucho odio dentro. También la autoproclamada "oposición venezolana" era así (ahora ya no existen porque ya no hacen falta, ¡pringaos!) y en el telediario y en el Menéame los ponían como poco menos que héroes de la libertad y luchadores contra horribles dictaduras. Propaganda derechista todo: no eran más que fascistas, ultraliberales rabiosos y tarados antisociales.
38
K
344
#42
Sacronte
#21
Te has quedao tranquilo hijo
De acuerdo en todo eso si.
1
K
30
#48
chinchulin
#21
El otro día una amiga venezolana emigrada a España a me enviaba este vídeo.
www.facebook.com/share/v/1D9VWnRbjT/
Les han robado el país y están picando palmas con las orejas.
1
K
18
#74
mcfgdbbn3
#48
: La dices de mi parte que puede volver a Venezuela ahora que no está Maduro.
0
K
12
#54
CrudaVerdad
#21
para contextualizar, la izquierda latina difiere de la izquierda europea, la latina aboga siempre por subvencionar todo el tiempo a lo que ellos llaman pobres y ese dinero de generosas subvenciones sale de fuertes impuestos a la clase media porque las clases altas son extremadamente hábiles en eludir impuestos.
Por simple lógica, los pobres nunca hacen el más mínimo esfuerzo de mejorar su situación porque perderían las subvenciones.
1
K
9
#58
pinzadelaropa
#54
eso es una falacia brutal, los pobres latiamericanos curran una barbaridad, muchísimo más que cualquier clase media, además en condiciones brutales, las supuestas y tan cacareadas subvenciones como mucho llegan a no cobrarles la luz híper cara
3
K
23
#25
cax
#6
El mismo que un trabajador votando a la derecha o a la extrema derecha sabiendo que le van a robar la pensión, los servicios públicos y sus derechos laborales y sociales.
Como dice el refrán, "no hay nada más tonto que un obrero de derechas". Y yo añado: o un fachapobre.
8
K
98
#27
d5tas
#6
Diosito se lo dijo.
1
K
18
#31
ur_quan_master
#6
una combinación de ignorancia, desinformación, maldad y de creerse más lista que las demás.
2
K
25
#32
elGude
#6
en realidad es bastante sencillo, no quiere perder lo suyo. Si entran más latinos, van a perder su cuota de mercado y a ellos les va a costar más conseguir la nacionalidad.
Su razonamiento es 1000% egoísta.
2
K
25
#66
discoaguapanela
#32
La teoría de la patada a la escalera "kicking away the ladder"
0
K
7
#34
ninefingers
#6
El razonamiento es lo que les falla a estos deficientes mentales.
0
K
6
#36
rob
#6
Síndrome de Estocolmo.
0
K
11
#45
dilsexico
#6
Si intenta razonar lo que ha pasado va a ser para ver como puede echar la culpa a la izquierda de lo que le ha pasado.
0
K
10
#50
CrudaVerdad
#6
muchos reciben la orden directa del pastor religioso so pena que "diosito lindo" se enoje.
0
K
10
#56
pinzadelaropa
#6
Es el penúltimo queriendo que no entre el último
0
K
10
#60
KaisserSozze
#6
¿Y a meterse en el ICE y matar gente llamándote Jesús Ochoa y Raimundo Gutierrez? Pies una mezcla de estupidez y creerte mejor que el resto y mas aceptado, que también, al fin y al cabo, es estupidez.
0
K
7
#63
discoaguapanela
#6
Me ha recordado a una expareja colombiana que tuve que pensaba que los españoles se referían con el término "panchitos" a los ecuatorianos, chilenos y bolivianos y así se refería a ellos, como gente de baja estofa. Se sorprendió cuando le aclaré que el término "panchito" comprendía desde México hasta abajo exceptuando a los argentinos que tenían su propio término, "sudacas"
0
K
7
#70
fingulod
#63
Sudacas incluye a todos los hispanoamericanos. Hasta figura en la RAE (con la equiqueta despectivo, claro)
0
K
7
#68
Tontavsky
#6
Igual que en España, conozco a venezolanos que detestan a la izquierda (o supuesta izquierda del PSOE) porque la equiparan a la de Maduro y creen que España será igual a Venezuela, esos mismos también están influenciados por los pastores que, más allá de predicar el evangelio, predican políticas de derechas y como son un rebaño, pues votan a ello. Mi pareja me enseñó un vídeo de un pastor de Sevilla en donde equiparaba a Putin con el comunismo y el tío se quedó tan pancho. Una mezcla de fanatismo y cero ganas de pensar.
0
K
6
#71
nuncamais
#6
que va a sacar cacho de joder a los suyos un nicho de negocio que se está volviendo a poner de moda: Jüdische Gheto-Polizei
0
K
9
#9
laruladelnorte
La legisladora colombiana ha manifestado en distintas ocasiones su postura ultraderechista y a favor de la política migratoria de Donald Trump, incluyendo el endurecimiento de las redadas migratorias y el incremento de las deportaciones. Además, es una de las fundadoras de la organización "Latinas por Trump".
Su deseo se ha cumplido...
22
K
201
#22
Carapedo
Mujer extranjera, madre de inmigrante funda plataforma de apoyo a hombre que odia a mujeres e inmigrantes. El retraso mental que hay que tener es interesante.
7
K
87
#39
tommyx
#22
gente que solo cree que será el otro quien reciba.
0
K
8
#5
fremen11
0 pena....
6
K
80
#17
themarquesito
Esto es carne de
|leopardsatem
5
K
78
#62
desertora2
*
#11
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
6
K
-37
#69
Tiranoc
#62
A ver, pedazo de cacho de bot ¿no citabas a los 10 primeros comentarios?¿qué haces citándome a mí si soy el 19? Con ese spam lo único que vais a conseguir es que no entre ni dios.
0
K
7
#14
Golan_Trevize
"Latinas por Trump"
Si es que tenéis exactamente lo que os merecéis. Que os den muy fuerte por el culo, a ver si espabiláis de una vez.
7
K
77
#15
tierramar
*
Latinos que piensan votar también en España por el PP o por VOX (Latinos por Abascal); les puede ocurrir parecido: se pueden encontrar sin sanidad publica decente, ni educación, con el estado de bienestar actual desmontado. Con condiciones laborales precarias... PP y VOX son las sucursales de Trump en España
7
K
70
#46
daTO
#15
lo peor no es que se encuentren con el estado del bienestar desmontado. El problema es que también nos lo desmontan a los que ya estábamos aquí y nos tenemos que joder por culpa de su imbecilidad.
1
K
13
#20
tantancansado
Que le den sinceramente, le parecía bien que maltrataran a otros, por desgracia algunas personas solo aprenden así porque no saben leer ni tienen capacidad de tener espíritu crítico.
4
K
52
#19
Tiranoc
Vaya día llevamos, yo he perdido un boli.
4
K
49
#7
Meneanauta
Grrrrr ñam ñam
2
K
46
#13
javiercampos
Es lo que ella ha votado y promovido, ¿de qué diablos se queja ahora? La estupidez humana es ilimitada.
4
K
34
#33
EpifaníaLópez
#13
No, ella no ha votado nada que ella es legisladora en Colombia. Lo que hizo es un club de fans de Trump en Colombia y de pronto ha visto que por ser la presidenta del club de falsas su hijo emigrado a EEUU no tiene trato preferente...
2
K
16
#37
True_Blue
Las Iglesias evangélicas están llenas de emigrantes más de ultraderecha que de derecha llenos de odio contra los otros emigrantes musulmanes (el odio viene al por ser Pro Israel), el odio a las personas gay es más grande que sus propios intereses de tener una sanidad y una educación pública de calidad.
Tienen todos el discurso de odio de vox metido entre ceja y ceja, eso sí, siempre dando ejemplo con la biblia
2
K
33
#49
Tyler.Durden
En marzo tengo que volver a eeuu por trabajo. No estoy allí desde hace más de un año. He preguntado a un compañero que ha ido varias veces estos últimos meses y me dice que cuidado incluso yendo de turista. Si la gente (cualquiera) te oye hablando en español avisa a la policía. Llega la policía y te pide la documentación. Si está todo en regla te piden en móvil y revisan tus redes sociales y whatsapp. Si hay alguna publicación o mensaje criticando a los eeuu o a Trump o algo relacionado con drogas te envían a casa. Ahora estoy pendiente de reunirme con el
Departamento jurídico para que me confirmen eso y los derechos que puedo tener para no tener que entregar mi móvil.
Bonito país les està quedando.
4
K
29
#26
Imag0
Es para hacer un estudio profundo con lo de los emigrantes pro racistas junto con los obreros de derechas.. en serio, no lo entenderé nunca.
1
K
25
#35
Nasser
Por gilipollas
1
K
25
#24
ixo
I-DI-O-TA
1
K
24
#38
tommyx
Ay mecachis...
1
K
24
#8
LoboAsustado
La vida real duele y las decisiones estúpidas tiene consecuencias.
2
K
24
#11
sotillo
#8
Si naciste para martillo del cielo te caen los clavos
3
K
27
#18
Glidingdemon
#11
Pedro navaja. Muy bien traído.
0
K
7
#40
benkenube
Todo apunta a que cuando esas "condiciones inhumanas" a las que se refiere, se aplicaban a los hijos de otras personas, le parecía bien...
1
K
19
#47
laruladelnorte
#40
¡Exacto! el dolor de las otras madres le traía sin cuidado...
0
K
10
#51
Io76
Un excompañero de mi curro era colombiano, no quería saber nada de izquierda, ni de sindicatos, el motivo: en su país los activistas eran asesinados sistematicamenten por paramilitares. Eso decía.
1
K
11
#73
Bonzaitrax
"Latinas for Trump", próximo estreno en Analvids
0
K
11
#41
Cilantro
magas que cambiarán su voto al oir esta historia: 0, incluída ella.
1
K
10
#57
sieteymedio
Que sí, que está mujer se merece lo que le pase, pero tampoco es para regodearse con la pobre mujer que solo quería lo mejor para su familia y prosperar aunque fuera a costa de su propio pueblo.
Nah, que le den por culo.
0
K
10
#65
Arke
Recordemos cada vez que se cacarea la "superioridad moral de la izquierda" que la derecha está copada por estos personajes que votan políticas que son buenas, pero solo siempre que no se las apliquen a ellos.
Basura humana y desperdicio de aire que respiran; bien merecido lo tiene y ojalá todos probásemos un poco de lo que votamos para los demás.
0
K
10
#67
cdya
Que le folle un pez.
0
K
10
#23
aupaatu
PRece que el problema que tiene venia de antes ahora son las cosecuencias del problema de ser las latinas por Trump y crerse intocables .
0
K
9
#16
Paisos_Catalans
Confunde derechos humanos, con derechos ciudadanos.
0
K
9
#53
barcelonauta
Leopardo come caras strikes again
0
K
7
#55
jaramero
Siempre es gracioso ver que mujeres, gays, inmigrantes, trabajadores por cuenta ajena, etc que apoyan a fascistas acaban siendo tratados como otras mujeres, gays, inmigrantes, trabajadores por cuenta ajena, etc que están en contra del fascismo.
Se sentirán diferentes a los suyos, pero a los ojos de los fascistas siguen siendo iguales.
La gente no aprende...
0
K
7
#30
girombo
*
Esta tipa pide "intervención urgente del Estado" a un nazi ultraderechista y ultracapitalista... Premio Darwin 2026.
0
K
6
#43
Sobitt
Leopards ate my face
0
K
6
#44
SlurmM
Zas, en toda la boca!
0
K
6
#61
ernovation
Es que los leopardos son malos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
74
comentarios)
