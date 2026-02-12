Un Watch: La ONG pro israelí que publicó el vídeo manipulado de Francesca Albanese [ITA]

"Una organización cuya misión es defender el apartheid israelí" ha "difundido un vídeo manipulado". En respuesta a las acusaciones de antisemitismo del ministro francés Barrot, Francesca Albanese se refirió a los responsables de distribuir el vídeo manipulado que desató el escándalo. Entre ellos se encuentra la organización Un Watch. Fue su director, el canadiense Hillel Neuer, quien hace tres días publicó un vídeo de apenas unos segundos en sus redes sociales y en las de la ONG que dirige.