Ángel Víctor Torres invita a Felipe González a dejar el PSOE citando a Rubalcaba: "Cuando quieres que pierda tu líder, piensa qué haces tú en ese partido"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha citado esa frase de Rubalcaba para expresar cómo cree que debería actuar González tras sus duras críticas a Pedro Sánchez y al Gobierno.
Recordemos las hostias electorales que se llevo el ala cavernaria cuando tuvieron la ocurrencia de echar a Sánchez. A lo mejor quieren volver a eso.
Na #_1 otro "demócrata" que no quiere oir más que sus propios rebuznos.
Hasta donde sé, si el PSOE actual está haciendo política de derechas es bajo el mando de Sánchez durante los últimos ocho años casi de gobierno y alguno más de secretario general. Entre esas políticas de derechas están aquellas que aceptó al negociar con la ultraderecha de Junts y la casi tanto del PNV.
Pero tu pelea verdadera con la realidad es lo que dices de "ocurrencia de echar a Sánchez" y las hostias electorales. No, mira, al… » ver todo el comentario
Felipe Gonzalez ¡Facha! Joaquin Leguina ¡Facha! Javier Lambán ¡Facha! Emiliano García-Page ¡Facha! Pedro Sánchez (hasta el 22 de julio de 2023) ¡Facha!
Y a mi, que no puedo ver al PSOE ni en pintura, me parece estupendo
Pues van bien. Porque entre echar a redondo, insultar la memoria de lamban, las quejas hacia Page, y ahora esto...
Os acordáis de los barones? donde están los barones del PSOE? todos purgados