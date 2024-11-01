edición general
Ángel Víctor Torres invita a Felipe González a dejar el PSOE citando a Rubalcaba: "Cuando quieres que pierda tu líder, piensa qué haces tú en ese partido"

Ángel Víctor Torres invita a Felipe González a dejar el PSOE citando a Rubalcaba: "Cuando quieres que pierda tu líder, piensa qué haces tú en ese partido"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha citado esa frase de Rubalcaba para expresar cómo cree que debería actuar González tras sus duras críticas a Pedro Sánchez y al Gobierno.

17 comentarios
#6 ur_quan_master
#_1 igual el problema lo tienen Felipe y el resto de "voluntarios" que piden que el partido Socialista Obrero haga aún más política de derechas.

Recordemos las hostias electorales que se llevo el ala cavernaria cuando tuvieron la ocurrencia de echar a Sánchez. A lo mejor quieren volver a eso.

Na #_1 otro "demócrata" que no quiere oir más que sus propios rebuznos.
#14 Tensk
#6 Oh, veo que tienes problemas con la realidad.

Hasta donde sé, si el PSOE actual está haciendo política de derechas es bajo el mando de Sánchez durante los últimos ocho años casi de gobierno y alguno más de secretario general. Entre esas políticas de derechas están aquellas que aceptó al negociar con la ultraderecha de Junts y la casi tanto del PNV.

Pero tu pelea verdadera con la realidad es lo que dices de "ocurrencia de echar a Sánchez" y las hostias electorales. No, mira, al…   » ver todo el comentario
#1 YSiguesLeyendo
alguien le puede decir a la PSOE que NO es la mejor estrategia para remontar en las encuestas y en las próximas elecciones estar todo el día con sus batallitas echándose los trastos a la cabeza, hoy con Felipe, ayer con Lambán, pasado con...? pueden parar de dar vergüenza ajena aunque sea un sólo día y dedicarse a gobernar de verdad y no sólo a "estar" en el gobierno? gracias! (a la poca gente que sigue esperando algo medianamente razonable por parte de la PSOE la estais echando a patadas!!)
#5 mikasalo
#1 Lo de traer expresiones de Forocoches a Menéame está sobrepasando lo ridículo ya. A algunos se os ha fundido alguna lámpara con semejante despropósito.
#11 Barney_77
#5 Te ha dolido lo que ha dicho?
#15 mikasalo
#11 No, no me duele absolutamente nada pero si que me sorprende. Te molesta?
#16 Barney_77
#15 Solo preguntaba si te ha dolido la verdad en la cara, más que nada porque sales con balones fuera...
#2 Pulpatine
Todo el que ose contradecir al Amado Lider es un facha infiltrado.

Felipe Gonzalez ¡Facha! Joaquin Leguina ¡Facha! Javier Lambán ¡Facha! Emiliano García-Page ¡Facha! Pedro Sánchez (hasta el 22 de julio de 2023) ¡Facha!

Y a mi, que no puedo ver al PSOE ni en pintura, me parece estupendo :-D
#9 tdgwho
Entonces la idea es no aceptar críticas, sean constructivas o no, aqui todos a una, aunque vayamos al caos, guerra o autodestrucción.

Pues van bien. Porque entre echar a redondo, insultar la memoria de lamban, las quejas hacia Page, y ahora esto...
#10 Pulpatine
#9 Tiene poco que ver con la noticia, pero eso de "o nosotros, o el caos" siempre me recuerda la maravillosa viñeta de Hermano Lobo, y no me puedo resistir a ponerla.  media
#13 Barney_77
#9 El que niegue que el PSOE se ha convertido en un partido personalista es que está muy perdido. Pedro Sánchez ¿Obrero Español?
#4 LinternaGorri
díselo al señor X, aunque creo que ya lo sabe de sobra
#12 BlackDog
El PSOE dejo de ser un partido, se ha convertido en una secta de adoración al líder, estamos hablando de un tío al que echaron de secretario general y el tío con fraude "ves a esos dos? apunta como que han votado y mete estas papeletas" reconquisto el poder, acto seguido purgo a todos los que osaron traicionarle o que podían ser un rival, poniendo a sus mas fieles acólitos cerca de él, ahora esta mandado a sus ministros de confianza a las elecciones autonómicas porque como buena secta, no se puede fiar de nadie más que de sus perros fieles, toda disonancia con el líder ha de ser purgada.

Os acordáis de los barones? donde están los barones del PSOE? todos purgados
#17 Febrero2027
#12 Para ser barón tienes que ganar algunas elecciones autonómicas. Y el PSOE no gana elecciones autonómicas
#7 SeñorPresunciones
#_1 Claro, hombre, es mejor esconder los problemas y que te estallen en la cara por sorpresa.
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 Pero si no están haciendo autocrítica, sino echar balones fuera.
#3 pitercio
Su líder es el dinero del tráfico de armas. En eso coincide con Aznar.
