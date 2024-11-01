El antes y después de los cambios en París demuestra que se puede humanizar la ciudad .(Youtube)  

El antes y el después de París. Trocitos de futuro que ya existen en el presente y que podemos utilizar para impulsar el cambio en todas partes y hacer más humanas las ciudades.
Francia está fatal política y económicamente, pero ambientalmente nuestras ciudades tienen mucho que aprender.
Eso si, flipé con el metro con ruedas de bus
Supongo que en 30 años habrá cambiado mucho, como Barcelona, pero no me llama nada volver.
Un familiar vive junto a una iglesia en el XI y donde había una buena extensión de terreno inerte, lo han convertido en un pedazo de parque con plantas aromáticas y arbolado. Una maravilla.
Ya podía aprender algo el Cara P.. que tiene la ciudad cada vez más sucia y asquerosa.