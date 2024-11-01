edición general
El antes y después de los cambios en París demuestra que se puede humanizar la ciudad .(Youtube)

El antes y después de los cambios en París demuestra que se puede humanizar la ciudad .(Youtube)  

El antes y el después de París. Trocitos de futuro que ya existen en el presente y que podemos utilizar para impulsar el cambio en todas partes y hacer más humanas las ciudades.

cocolisto #2 cocolisto
Soy testigo del cambio asombroso a lo largo de éstos años. Muchos seguirán con sus prejuicios y conceptos equivocados pero es una evidencia que la ciudad está cambiando para bien.
Francia está fatal política y económicamente, pero ambientalmente nuestras ciudades tienen mucho que aprender.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
De niño fuí a París con mi padres y la recuerdo como un sitio muy sucio y un hotel de mierda en el centro y eso que vengo de Barcelona que...

Eso si, flipé con el metro con ruedas de bus xD

Supongo que en 30 años habrá cambiado mucho, como Barcelona, pero no me llama nada volver.
Ed_Hunter #7 Ed_Hunter
Mejorar todavía más París, el maléfico plan gabacho para dejar en mal lugar a los ilustres alcaldes pátrios.
#1 dclunedo
¿Paris humanizada?. Este no ha pisado París en su puta vida :-D
cocolisto #3 cocolisto
#1 ¿Sí? , cuenta cuenta. A ver si el que no ha estado en París eres tú.
#5 dclunedo
#3 Pues si, Pero en la humanizada no.... :-D
EvilPreacher #4 EvilPreacher *
#1 Me pasa como a @cocolistococolisto. Llevo viviendo en París 25 años y he sido testigo de estos cambios, son geniales. La polución ha bajado muchísimo y las calles peatonales son un placer. Ahora que tienen carriles, las bicis incordian menos. De lo único que me quejo es de la calle Rívoli, que no la han resuelto bien.
cocolisto #6 cocolisto *
#4 Es que esa calle tiene tela como la zona de la Opera . Pero estoy ahora al tanto del proyecto de convertir los Campos Eliseos en peatonales y ajardinados.
Un familiar vive junto a una iglesia en el XI y donde había una buena extensión de terreno inerte, lo han convertido en un pedazo de parque con plantas aromáticas y arbolado. Una maravilla.
Ya podía aprender algo el Cara P.. que tiene la ciudad cada vez más sucia y asquerosa.
