Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano

Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano

El gerente de las salas de Campanar (València) rechazó gestionar la reserva para ver la película ‘El Cautivo’ alegando que no entiende el idioma oficial y exigiendo el uso del castellano o el inglés como condición para el servicio.

Supercinexin #2 Supercinexin
Inglés antes que Valenciano. Los Jrandes ¡patriotas! ¡rrribaspaññia! que aman más a España que naide.
6 K 68
#16 Toponotomalasuerte
#2 se ve que la odian, no la aman si les da alergia el valenciano.
Son odiadores profesionales y andan desatados. Espero que se le caiga el puto pelo al o la subnormal de turno.
1 K 20
Rogue #15 Rogue
Se denuncia y punto
3 K 32
#12 Seat127
#11 no, tus derechos como ciudadano son los grandes perjudicados. Es como el querer impedirte la entrada en unos cines por llevar un refresco en la mano comprado fuera (caso que he sufrido en mis carnes). Las cadenas de cines pueden irse todas a freír espárragos por tratar como tratan a su clientela y por el nulo respeto a las leyes.
2 K 32
#13 endy *
#12 los derechos no son personas, no se pueden perjudicar, sino vulnerar pero entiendo tu punto.
No te quito la razón. Simplemente ese punto, no lo menciono por ser obvio
0 K 7
#20 Seat127
#13 era apor enganchar con tu comentario. Creo que es importante comentarlo porque a base de renunciar poco a poco a derechos se llega a muchas de las situaciones que vivimos actualmente. Ejemplo: ley mordaza.
0 K 8
Raziel_2 #4 Raziel_2
En Coruña había un Yelmo y ya no hay.
Las salas de cine se van a la mierda poco a poco y este tipo de actitudes son solo otro clavo mas
1 K 27
Iruñakis #14 Iruñakis
#4 yo conservo la esperanza que mis cines de mi barrio en el centro de mi ciudad se mantengan, soy de dos o tres sesiones al mes y aunque deteste el tipo de cine que representa yelmo (apartados en centros comerciales) como cinéfilo espero que vuelva ese lugar donde ir a ver una película en una sala con butacas y pantalla gigante.
1 K 17
HAL9K #30 HAL9K
#28 Has dicho que ninguno transige, y aquí no hay dos posiciones encontradas, hay un señor al que no le sale de los huevos hacer su trabajo por una evidente cuestión ideológica. El mensaje es sencillo y tiene medios de sobra para su comprensión. Ella en ningún momento le dice que no escriba en Castellano.
1 K 20
#7 ernovation
El problema real es que a éste no le pasará nada.
1 K 18
soyyoooooo #17 soyyoooooo
#3 #7 defender tu idioma es hablarlo tú, enseñarlo gratis a inmigrantes , editar tus propios libros en tu idioma etc

Pedir que echen del trabajo a un currito que cobra el sueldo mínimo que ha pedido por favor que no te entiende es simplementr pasar del racismo con complejos de junts al racismo sin complejos de alianza catalana
3 K -25
ehizabai #23 ehizabai *
#17 En este caso, la profesora ha hablado su lengua, y le han vetado un servicio.
Dale las vueltas que quieras, es lo que es. Supremacismo puro y duro. Además, con el recochineo de castellano "o inglés".
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
Hay que apoyar las lenguas minoritarias como defensa de los trabajadores ante los competidores que nos suben el precio y no trabajan aquí, turistas, expats...
0 K 17
angelitoMagno #29 angelitoMagno
Están los cines como para rechazar clientes.
Y además, un colegio, que no es que vayan a perder dos entradas y ya está.
0 K 16
kosako #6 kosako
Mira en valenciano, como uno de Twitter muy enfadado que yo me sé.
0 K 10
ehizabai #3 ehizabai
El supremacismo en España no es del color de piel, es lingüístico.
0 K 10
taSanás #1 taSanás
Buena miniatura xD
0 K 8
Gadfly #27 Gadfly
Se ve que se juntaron dos subnormales en el espacio tiempo
0 K 7
soyyoooooo #10 soyyoooooo
Leyendo la noticia le pide por favor que no entiende el valenciano y es la profesora la que monta el.pollo que sospecho estaba buscando y si no era este sería otro.

Si hubiera dicho también por favor que aprenda la lengua local no vería problemas pero con el contenido de la noticia el racismo es de la profesora con alguien que probablemenente es de fuera.

Una vez másla burguesía protegiendo la lengua,la religión y los fueros antes que al currela que cobra cuatro duros de cara al público y donde puede y no donde quiere
6 K 2
Andreham #18 Andreham *
#10 Venga por dios, que el valenciano es español con más eses y vocales raras.

Que hay 129430409 aplicaciones, google mismamente, que te permite hacer traducciones instantáneas.

Lo que tienes razón es que la profesora seguramente será una pancatalanista de mierda (tuve yo una en el bachiller hace ya dos décadas y esa mujer estaba clínicamente loca) y no diera su brazo a torcer porque es muy chula ella, pero la otra parte no ha hecho su trabajo.

Si le viene un alemán, un francés o un chino…   » ver todo el comentario
3 K 42
HAL9K #22 HAL9K
#18 Es la profesora de Castellano y la actividad estaba relacionada con la lectura del Quijote. No veo yo ahí el perfil de una pancatalanista loca.
Son correos que se pueden traducir fácilmente y sin esfuerzo. El gerente es un gilipollas y punto pelota.
0 K 10
vvega #24 vvega
#18 #21 Sí, la profesora de Lengua Castellana que lleva a sus alumnos a ver una película sobre Miguel de Cervantes es una pancatalanista de la Ciutat Vella que come niños jienenses para desayunar y... Estáis para encerrar, os puede el odio igual que al gerente del cine. Y lo proyectáis en los demás que lo único que pretenden es vivir en su tierra hablando su idioma.
0 K 10
HAL9K #19 HAL9K
#10 ¿En serio? Son mensajes escritos, yo que no tengo ni papa de valenciano entiendo prácticamente todo lo que escribe, pero es que es tan fácil como copiar el mensaje y pegarlo en el traductor. No, aquí la profesora no es el problema.
1 K 21
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#10 me la juego a qué la tiparraca es una niñata pijaprogre de Ciutat Vella y votonta de Compromis.
1 K -2
ehizabai #25 ehizabai
#10 Decir que no entiende el valenciano es mentir. Lo sabes perfectamente.

El tío supremacista se puso chulo. No hay más explicación.
#5 endy *
#5 endy *
Es decir ninguno de los dos transigió y los alumnos se quedan sin película. Todo sea por la polarización.
8 K 1
#8 ernovation
#5 Sólo faltaría transigir cuando te prohiben usar tu idioma. Equivale a renunciar a que tu idioma exista.
4 K 32
#11 endy *
#8 una cosa no quita la otra. Los alumnos son los grandes perjudicados. El tema legal no es algo que yo haya mencionado
1 K 19
HAL9K #26 HAL9K
#5 ¿Transigir? ¿En serio me dices que este mensaje no lo entiende un castellanoparlante?:

"Som unes 100 persones aproximadament. En el fullet que m'enviares vaig vore que el preu seria 5€/alumne, veritat? Com dius que la projecció hauria de ser entre les 10 i les 11, podria ser aleshores a las 10:45, per favor?"

¿Cuál es la dificultad? Que me explique el gerente qué es exactamente lo que le impedía hacer su trabajo.
#28 endy
#28 endy
#26 "En serio me dices que este mensaje no lo entiende un castellanoparlante?"

Yo no he dicho eso, obviamente
0 K 7

