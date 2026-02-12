Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano

El gerente de las salas de Campanar (València) rechazó gestionar la reserva para ver la película ‘El Cautivo’ alegando que no entiende el idioma oficial y exigiendo el uso del castellano o el inglés como condición para el servicio.
| etiquetas: valenciano , yelmo , cine , ies , colegio , lengua , oficial , instituto
Son odiadores profesionales y andan desatados. Espero que se le caiga el puto pelo al o la subnormal de turno.
No te quito la razón. Simplemente ese punto, no lo menciono por ser obvio
Las salas de cine se van a la mierda poco a poco y este tipo de actitudes son solo otro clavo mas
Pedir que echen del trabajo a un currito que cobra el sueldo mínimo que ha pedido por favor que no te entiende es simplementr pasar del racismo con complejos de junts al racismo sin complejos de alianza catalana
Dale las vueltas que quieras, es lo que es. Supremacismo puro y duro. Además, con el recochineo de castellano "o inglés".
Y además, un colegio, que no es que vayan a perder dos entradas y ya está.
Si hubiera dicho también por favor que aprenda la lengua local no vería problemas pero con el contenido de la noticia el racismo es de la profesora con alguien que probablemenente es de fuera.
Una vez másla burguesía protegiendo la lengua,la religión y los fueros antes que al currela que cobra cuatro duros de cara al público y donde puede y no donde quiere
Que hay 129430409 aplicaciones, google mismamente, que te permite hacer traducciones instantáneas.
Lo que tienes razón es que la profesora seguramente será una pancatalanista de mierda (tuve yo una en el bachiller hace ya dos décadas y esa mujer estaba clínicamente loca) y no diera su brazo a torcer porque es muy chula ella, pero la otra parte no ha hecho su trabajo.
Si le viene un alemán, un francés o un chino… » ver todo el comentario
Son correos que se pueden traducir fácilmente y sin esfuerzo. El gerente es un gilipollas y punto pelota.
El tío supremacista se puso chulo. No hay más explicación.
"Som unes 100 persones aproximadament. En el fullet que m'enviares vaig vore que el preu seria 5€/alumne, veritat? Com dius que la projecció hauria de ser entre les 10 i les 11, podria ser aleshores a las 10:45, per favor?"
¿Cuál es la dificultad? Que me explique el gerente qué es exactamente lo que le impedía hacer su trabajo.
Yo no he dicho eso, obviamente