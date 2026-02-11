Jornadas de 12 horas, despido sin indemnización y reducción del derecho a huelga: la reforma laboral de Milei que precariza a los argentinos

La reforma introduce un profundo cambio en el régimen laboral y sería una victoria política para Milei, mientras la mayor central obrera argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), y otros sindicatos se preparan para movilizarse frente al Congreso en medio de un cese del transporte de forma parcial.
Currar 12h diarias para después cobrar en vales para comprar cacahuetes en la tienda de compañía.
La esclavitud implica privación total de libertad, imposibilidad de abandonar el trabajo, coacción, ausencia de derechos y propiedad sobre la persona, como vemos en ciertas noticias sobre empresarios que usan esclavos en el campo u otros sectores y son detenidos.
Un turno largo —aunque pueda ser duro o cuestionable— no cumple esa definición si existe:
• Contrato laboral voluntario
• Derecho a renunciar
• Retribución
Sobre lo de no cobrar cacahuetes, pues oye, el salario se negocia.
Vamos que es para ella, y para el PP, un ejemplo a seguir.
Estás tan cerquita de darte cuenta.