Jornadas de 12 horas, despido sin indemnización y reducción del derecho a huelga: la reforma laboral de Milei que precariza a los argentinos

Jornadas de 12 horas, despido sin indemnización y reducción del derecho a huelga: la reforma laboral de Milei que precariza a los argentinos

La reforma introduce un profundo cambio en el régimen laboral y sería una victoria política para Milei, mientras la mayor central obrera argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), y otros sindicatos se preparan para movilizarse frente al Congreso en medio de un cese del transporte de forma parcial.

Gry #7 Gry
el proyecto recupera la figura del salario en especie o “ticket canasta”. Esto habilitaría a las empresas a pagar una porción del sueldo mediante prestaciones no dinerarias, como vales o canastas de alimentos.

Currar 12h diarias para después cobrar en vales para comprar cacahuetes en la tienda de compañía.
youtu.be/RRh0QiXyZSk
#13 Eukherio *
#7 El mítico cuenco de arroz. Lo del salario en especie siempre ha sido un coladero bonito por eso siempre se le impusieron limitaciones. Aquí no se mencionan porcentajes máximos, con lo que puede dar lugar a situaciones verdaderamente surrealistas y tercermundistas.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Entre esto y Epstein debería dar para hundir a la ultraderecha pero casualmente el PSOE no está haciendo sangre :roll:
#2 Raúl63
#1 Ahora viene el argentino por excelencia,lo retuerce todo y se va tan pancho.Findeton aparecete.
sotillo #24 sotillo
#1 No me jodas, que suelten tienen, seguro que son unos privilegiados
Findeton #28 Findeton
#24 Recordemos que en España legalmente hay médicos etc que también trabajan a veces turnos de 12h, legalmente, pero por alguna razón aquí nadie habla de esclavismo. Supongo que porque los que critican a Milei y callan aquí tienen como amo y señor a Pdr Snchz.
#45 perica_we
#1 ni los demócratas en USA ni nadie..... con tal cantidad de mejunje y que poco aprovechable por "políticos" en democracia..
Verdaderofalso #48 Verdaderofalso
#43 como gusta a los liberales parecerse a China en jornadas maratonianas, no si Trump va a tener razón xD
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
12 horas? Vacaciones? Comunista!
BastardWolf #17 BastardWolf
#5 12 horas, media jornada... Y se quejaran
Findeton #35 Findeton
#5 Recordemos que en España es legal que haya turnos de hasta 24h, con un descanso cada 12h. ¿Es eso esclavismo?
Verdaderofalso #40 Verdaderofalso *
#35 No, no es esclavismo en el sentido jurídico del término.

La esclavitud implica privación total de libertad, imposibilidad de abandonar el trabajo, coacción, ausencia de derechos y propiedad sobre la persona, como vemos en ciertas noticias sobre empresarios que usan esclavos en el campo u otros sectores y son detenidos.

Un turno largo —aunque pueda ser duro o cuestionable— no cumple esa definición si existe:

 • Contrato laboral voluntario
 • Derecho a renunciar
 • Retribución
 • …   » ver todo el comentario
Findeton #43 Findeton
#40 Tampoco es la regla general tener 12h de turno en esta nueva ley en Argentina.
josde #20 josde *
#15 Pobrecitos se matan a trabajar en esas 12 horas, que ademas cobran muy bien a 27,26€ la normal, 29,89 euros la hora los días festivos y 50,80 euros la hora los días especiales.
Findeton #26 Findeton
#20 Entiendo, cuando un trabajador trabaja 12 seguidas en Argentina, es esclavismo porque gobierna Milei. Cuando ocurre legalmente en España es normal porque gobierna tu amo y señor Sánchez.
josde #31 josde
#26 Anda dedícate a Argentina y a tu mesias Milei que es de lo único que puedes opinar aunque sea falso
Leconnoisseur #21 Leconnoisseur
#15 Si fuese cierto, que no lo es ya que los médicos estatutarios en sanidad pública como máxim trabajan 48 h/semana promedio (semestres), según la normativa actual y la directiva europea, al menos no cobran en cacahuetes como quiere pagar tu amado lider
Findeton #25 Findeton
#21 " como máxim trabajan 48 h/semana promedio (semestres)" -> pues no se diferencia de las condiciones laborales de la reforma de Milei.

Sobre lo de no cobrar cacahuetes, pues oye, el salario se negocia.
Leconnoisseur #27 Leconnoisseur *
#25 Cuando salgas de la Matrix te esperaremos en Zion, porq esta claro que ahora mismo ni aunque Milei convierta Argentina en el estado 52 de USA lo vas a ver mal. Suerte, librepensador!
Findeton #30 Findeton
#27 Pero entonces trabajar legalmente un turno de 12h, ¿es esclavismo o no? ¿Es esclavismo en la España de Pdr Snchz cuando un médico tiene un turno de 12h? ¿No? ¿Entonces por qué sí es esclavismo cuando ocurre en Argentina?
Leconnoisseur #32 Leconnoisseur *
#30 Te equivocas, aqui también debería ser ilegal. Yo tengo principios y son validos tanto aquí como allí. No como los tuyos. Tu espiritu crítico es 0. El dia que critiques a Milei tanto como a los Zurdos Carajo, te respetaré. Mientras tengas la visión mas sesgada que un Stalinista, seguiras siendo un meme de meneame
Findeton #38 Findeton *
#32 ¿Pero entonces hay esclavismo en el "liberal" gobierno de Sánchez+Podemos? Que permite turnos de 24h.
Leconnoisseur #39 Leconnoisseur
#38 Si. Por eso voto en blanco
Findeton #41 Findeton
#39 Bueno por lo menos eres consecuente.
Leconnoisseur #46 Leconnoisseur
#41 No como tú, que tu linea argumental se resume en Milei todo bien. PSOE todo mal. En fin. Tienes el desarrollo lógico intelectual de cualquier votante medio de Milei, Vox, Ayuso, Trump... Asi nos va a ir. Ya llorareis. Por suerte tengo un huerto y gallinas. Hambre no voy a pasar
Findeton #49 Findeton
#46 Falso, no todo lo que ha hecho el PSOE está mal. Una gran baza de Sánchez es precisamente haber hecho muy poco, y cuanto menos haga un político, la verdad que mejor. Sobre Vox y Trump, son colectivistas, en general no me gusta lo que hacen. Ayuso dice algunas cosas buenas pero no tiene formación económica y además impide construir en Madrid.
#9 Tronchador.
No se puede hacer nada contra el fanatismo.
yoma #3 yoma
Y a este señor es al que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. Ayuso, le concedió la medalla internacional de la ciudad.
Vamos que es para ella, y para el PP, un ejemplo a seguir. :troll:
#10 Tronchador.
#3 Claro que es un ejemplo a seguir, de hecho lo están siguiendo muy bien, regalar el país a cachos al capital a cambio de comisiones.
ummon #34 ummon
#3 Recordar que este tipo dijo que la justicia social es una aberración y la gente le aplaudió. La base de nuestra sociedad lo llama aberración...
Leconnoisseur #19 Leconnoisseur
#18 Autonomo soy, y no quiero eso ni para mi ni para nadie. Tu no has dado un palo al agua en tu vida, sino no defenderías eso
BenitoCameIa #22 BenitoCameIa
#19 tú solo sabes de mi lo que le oigas a tu biega desde la habitación de al lado
Leconnoisseur #23 Leconnoisseur
#22 antes de opinar sobre un tema, habría que leer, pero del modo en que escribes, no creo que estes muy versado
BenitoCameIa #33 BenitoCameIa
#23 ya sabes lo que puedes hacer con tu opinión
#29 rogerillu
Si el mundo fuera Justo, la gentuza que ha votado a este energúmeno deberían ser los primeros en sufrir las consecuencias de estas reformas.
Connect #12 Connect
Solo busca más votos. Mucha gente ya trabaja 12 horas pero no las cotiza todas. Ahora tendrá que cotizar por todas esas horas. Todo el que cobraba en B con las changuitas lo fastidia, y muchos son bolivianos y venezolanos
Leconnoisseur #51 Leconnoisseur
#47 le dijo la sartén al cazo
obmultimedia #50 obmultimedia
Antonio Recio aprueba esta medida.
Leconnoisseur #11 Leconnoisseur
Esperando la defensa de la esclavitud por @Findeton A ver la pirueta que hace hoy
Findeton #15 Findeton
#11 No sé, defiende tú las jornadas de 12h que hacen los médicos en la sanidad estatal en España. Te dejo a ti el trabajo sucio.
#4 DenisseJoel
Excelente para sus votontos. Lo malo es que algunos de sus propagandistas en el extranjero no disfruten también de ese maravilloso jarabe democrático.
Findeton #36 Findeton
#4 Pues los votontos que votaron al PSOE o actual gobierno con Pudimos, permiten que sea legal en España turnos de 24h (con UN descanso cada 12h).
ummon #37 ummon
#18 Se supone que si eres autónomo trabajas lo que consideres oportuno y te llevas tú el beneficio. No es comparable en absoluto
BenitoCameIa #42 BenitoCameIa
#37 es totalmente comparable las horas tienen la misma cantidad de minutos para todos.
#8 NoMeVeas *
De hecho están peor ahora. Lo cual es increible ( por el lado negativo)
BenitoCameIa #6 BenitoCameIa
Estaban mucho mejor con la inflación de 3 dígitos y un 80% de pobreza, dónde va a parar. Deberían volver a las políticas venezuelizantes anteriores.
Leconnoisseur #14 Leconnoisseur
#6 Trabajar 12h... defender eso es de retrasado profundo o de magnate empresarial. Supongo que no te sobran los millones
BenitoCameIa #18 BenitoCameIa
#14 o de autónomo. Esos echan más horas que el reloj. Ahora les digo lo que les has llamado. O mejor, te reporto por insultar.
Andreham #16 Andreham
#6 Casi.

Estás tan cerquita de darte cuenta.
Verdaderofalso #44 Verdaderofalso *
#6 cambiar como se mide por ejemplo la inflación y la causalidad es sean mejores datos que antes como se llama?
BenitoCameIa #47 BenitoCameIa
#44 qué bien escribir!
