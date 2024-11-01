La sanidad privada hace caja: Sube tarifas y expulsa a los pacientes mayores o con enfermedades crónicas

El negocio era ese: cobrarte mientras estabas sano". Cuando dejas de ser rentable, te devuelven a la sanidad pública.Muchas compañías no renuevan a pacientes con enfermedades crónicas o de avanzada edad y elevan los requisitos para captar solo nuevos clientes sanos que les sean rentables.el factor que está provocando mayor indignación es la aplicación sistemática de la cláusula de «no renovación» por siniestralidad. Miles de personas con patologías previas están siendo expulsadas del sistema privado justo cuando más lo necesitan.
A ver si llegan rápido y empezamos a disfrutarlo rápido!!!
Yo por mi parte me cago en todos los muertos de los cómplices de esos partidos y deseo que un cáncer les entre y no les atienda nadie porque son unos pobres muertos de hambre.
Así, el modelo de «seguro a 30€» ha muerto. Tras años lucrándose con el desvío de pacientes, las aseguradoras aplican ahora subidas de dos dígitos para «limpiar» sus… » ver todo el comentario
El fin del «refugio» privado: las aseguradoras de salud ejecutan subidas de hasta el 20% y rechazan renovaciones por «siniestralidad»
A mi padre cuando cuando la empresa quitó el servicio médico, que era una maravilla, le ofrecieron un seguro a un precio muy ventajoso y le dije que de eso nada. Los que se acogieron a el terminaron dejándolo porque la atención era una mierda o los echaron porque no le salía rentable tanto jubilado.
Pinta un futuro bonito, importando lo peor que tienen en EEUU.