edición general
23 meneos
30 clics
La sanidad privada hace caja: Sube tarifas y expulsa a los pacientes mayores o con enfermedades crónicas

La sanidad privada hace caja: Sube tarifas y expulsa a los pacientes mayores o con enfermedades crónicas

El negocio era ese: cobrarte mientras estabas sano". Cuando dejas de ser rentable, te devuelven a la sanidad pública.Muchas compañías no renuevan a pacientes con enfermedades crónicas o de avanzada edad y elevan los requisitos para captar solo nuevos clientes sanos que les sean rentables.el factor que está provocando mayor indignación es la aplicación sistemática de la cláusula de «no renovación» por siniestralidad. Miles de personas con patologías previas están siendo expulsadas del sistema privado justo cuando más lo necesitan.

| etiquetas: negocio sanidad
19 4 1 K 262 actualidad
11 comentarios
19 4 1 K 262 actualidad
Comentarios destacados:    
ipanies #2 ipanies *
El libre mercado en su forma más salvaje. Esto es lo que nos propone la derecha para España.
A ver si llegan rápido y empezamos a disfrutarlo rápido!!!
Yo por mi parte me cago en todos los muertos de los cómplices de esos partidos y deseo que un cáncer les entre y no les atienda nadie porque son unos pobres muertos de hambre. :hug: :clap:
4 K 52
#1 tierramar
El resultado de esta maniobra en 2026 es una transferencia de rentas masiva: los ciudadanos han financiado durante años unos beneficios récord de la banca-seguros para descubrir, en el momento de la verdad, que su póliza no era un servicio garantizado, sino un producto financiero volátil sujeto a la rentabilidad del trimestre.
Así, el modelo de «seguro a 30€» ha muerto. Tras años lucrándose con el desvío de pacientes, las aseguradoras aplican ahora subidas de dos dígitos para «limpiar» sus…   » ver todo el comentario
4 K 36
Paltus #8 Paltus
Doy fe, mi padre pagando décadas y ahora a la puta calle. La oftalmóloga que por ahí no pase, a la pública.
1 K 24
#6 Quillotro
Dupe: www.meneame.net/story/fin-refugio-privado-aseguradoras-salud-ejecutan-
El fin del «refugio» privado: las aseguradoras de salud ejecutan subidas de hasta el 20% y rechazan renovaciones por «siniestralidad»
0 K 19
#9 Quillotro
#6 Corrección: No solo es duplicada. Es un plagio. El texto es idéntico.
0 K 19
#5 tierramar
Y todo esto ocurre coincidiendo con la jubilación cuando disminuye el nivel de ingresos!
0 K 14
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
Nunca hubiera podido imaginar algo así!
0 K 13
#10 omega7767
claramente no vamos a disfrutar de lo votado
0 K 11
Caresth #3 Caresth
Llevo un tiempo preguntándome esto (y me temo que la respuesta es la obvia): Si tengo un seguro que se renueva anualmente y en el mes 10 me detectan algo chungo que va a llevar tiempo de tratamiento y recuperación, ¿al llegar el mes 12 me pueden dar la patada? Lo normal sería que hubiese una ley que les obligase a acabar ese tratamiento...
0 K 10
Elbaronrojo #11 Elbaronrojo
#3 Pues esto no es nuevo. Hace años, antes de tener internet, salió un caso por televisión de un hombre que cuando tenían que ponerle una prótesis de rodilla le dijeron que de eso nada y que rescindían el contrato. El tipo denunció y ganó contra la aseguradora. Ya entonces mientras estabas bien todo eran buenas palabras pero en el momento que había algo gordo vete fuera.

A mi padre cuando cuando la empresa quitó el servicio médico, que era una maravilla, le ofrecieron un seguro a un precio muy ventajoso y le dije que de eso nada. Los que se acogieron a el terminaron dejándolo porque la atención era una mierda o los echaron porque no le salía rentable tanto jubilado.
0 K 10
neiviMuubs #7 neiviMuubs
A esta gente solo les interesa la pasta, por algo los bancos también hacen caja buscando colar estos seguros.

Pinta un futuro bonito, importando lo peor que tienen en EEUU.
0 K 7

menéame