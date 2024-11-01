La sanidad privada hace caja: Sube tarifas y expulsa a los pacientes mayores o con enfermedades crónicas

El negocio era ese: cobrarte mientras estabas sano". Cuando dejas de ser rentable, te devuelven a la sanidad pública.Muchas compañías no renuevan a pacientes con enfermedades crónicas o de avanzada edad y elevan los requisitos para captar solo nuevos clientes sanos que les sean rentables.el factor que está provocando mayor indignación es la aplicación sistemática de la cláusula de «no renovación» por siniestralidad. Miles de personas con patologías previas están siendo expulsadas del sistema privado justo cuando más lo necesitan.