Ayuso concederá la Medalla Internacional de la Comunidad a EEUU por ser "el principal faro del mundo libre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, en el año que se conmemora el 250º aniversario de su independencia por ser "el principal faro del mundo libre". Lo ha señalado este martes durante su intervención, por vídeo, en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago de Florida, donde ha subrayado que es un país al que la región siempre ha mirado "con admiración".
-"Sigue insultando que seguro que así cambian su voto"
Tu también eres gilipollas.
Una mezcla de lo más ruin, espero que la vida, ya que la justicia también la tienen mangoneada, acabe poniéndolos dónde se merecen
Yo creo que la mayoría de votantes lo hacen por ser de su cuerda y porque la sensación que imagino tendrán es que "le da caña a la izquierda". Dudo que se pongan a mirarse todas sus intervenciones y chorradas.
Y toda la publicidad que al final se le hace aquí igual hasta la agradece.
Muchos
¿Son los votantes del PSOE gilipollas y malas personas?
Homenajes a Trump, recibir a Netanyahu, comprar F35... Es lo que tendremos pronto.
Enhorabuena a sus votantes, ya no se puede dar más asco/pena.
Vergüenza ajena.
Policías secuestrando niños, atemorizando y disparando a inocentes.... Etc
Luego montará una rueda de prensa en el hotel con el primer funcionario de la administración Trump que se preste y listo. Obviamente en la rueda de prensa solo estará el micrófono de Telemadrid, o si acaso, el de Negre, que anda por allí lamiendo escrotos.