Ayuso concederá la Medalla Internacional de la Comunidad a EEUU por ser "el principal faro del mundo libre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, en el año que se conmemora el 250º aniversario de su independencia por ser "el principal faro del mundo libre". Lo ha señalado este martes durante su intervención, por vídeo, en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago de Florida, donde ha subrayado que es un país al que la región siempre ha mirado "con admiración".

Graffin #2 Graffin *
No me voy a andar con chistecitos ni retórica, los que votáis a Ayuso sois gilipollas.
-"Sigue insultando que seguro que así cambian su voto"
Tu también eres gilipollas.
42 K 389
El_pofesional #5 El_pofesional
#2 Ojalá sólo fuesen gilipollas. Muchos son mala gente.
19 K 174
Kantinero #12 Kantinero *
#2 #5 Mala gente con una TV pública, dinero para untar medios y un director de orquesta (MAR) tan malo como ella, a su servicio

Una mezcla de lo más ruin, espero que la vida, ya que la justicia también la tienen mangoneada, acabe poniéndolos dónde se merecen
5 K 55
TikisMikiss #18 TikisMikiss
#12 Pero alguien ve Telemadrid?

Yo creo que la mayoría de votantes lo hacen por ser de su cuerda y porque la sensación que imagino tendrán es que "le da caña a la izquierda". Dudo que se pongan a mirarse todas sus intervenciones y chorradas.

Y toda la publicidad que al final se le hace aquí igual hasta la agradece.
1 K 20
#30 jorgeesc
#12 No se si alguien llega a ver Telemadrid, la verdad...
0 K 10
Gintoki #31 Gintoki
#5 Muchos
0 K 6
Destrozo #9 Destrozo
#2 No deseo que esa gentuza cambie su voto. Solo que se mueran.
2 K 23
cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos *
#2 Es que se ha confundido, es el falo de occidente. Para acosar a niñas.
6 K 66
Raúl_Rattlehead #17 Raúl_Rattlehead
#2 y simpatizantes de pederastas.
2 K 32
#23 Febrero2027
#2 Recordemos que Sánchez acogió en España la cumbre de la OTAN .No tenía obligación pero lo hizo. Y además rindió pleitesía al entonces presidente de EEUU
¿Son los votantes del PSOE gilipollas y malas personas?
0 K 7
alfre2 #27 alfre2
#2 la democracia no termina el día que se cierra la jornada electoral. Por aquí pululan seres que se definen como madrileños de izquierdas. Aquí seguimos esperando, un día tras otro, que se muestren y se manifiesten en la calle ante provocaciones como esta. Pero me da la impresión de que prefieren seguir a la sombra, insultando a los demás cuando se les tilda de nenazas.
0 K 11
Un_señor_de_Cuenca #28 Un_señor_de_Cuenca
#27 ¿Tú dónde vives, héroe, titán de la democracia?
0 K 16
#29 DenisseJoel
#2 Que sean gilipollas no significa que no sean recuperables. En la izquierda también tenemos algunos gilipollas y con no darles un cargo es suficiente.
0 K 11
#1 gadish
madre de dios, como están las cabezas.
12 K 111
powernergia #16 powernergia
#1 Próximamente en el gobierno de España.
Homenajes a Trump, recibir a Netanyahu, comprar F35... Es lo que tendremos pronto.
7 K 70
#4 Celsar
.¿Le ha dado la medalla de la paz de la Comunidad de Madrid a Trump?
7 K 77
ipanies #10 ipanies
Se empeña todos los días en trolear al sentido común y a la decencia desde un puesto de representación institucional. Si no fuera un peligro mortal tendría incluso gracia.
Enhorabuena a sus votantes, ya no se puede dar más asco/pena. :palm:
6 K 67
nanustarra #6 nanustarra
De vergüenza ajena
6 K 57
nemeame #19 nemeame
No se puede ser tan gilipollas ni entrenando
3 K 48
#3 candonga1
Mundo libre, Elenita, Mundo Libre... es más "principal faro del mundo libre".

xD
3 K 48
pepel #8 pepel
Cómo le gustaría a IDA tener un ICE en Madrid.
1 K 33
Ramen #13 Ramen
#8 y recuperar el uso de la DGS
1 K 24
dunachio #25 dunachio
Después de Premio Fifa de la Paz, esta el Premio Ayuso por el mundo libre. Ambos premios son una mierda, una mierda solo equiparable a quien los da, la Fifa y Ayuso.
Vergüenza ajena.
1 K 31
Bonzaitrax #22 Bonzaitrax
Al Ángel de la Muerte madrileño, ¿Alguien le ha explicado lo del Maine en el puerto de Cuba? Lo de las Filipinas, ya lo dejamos para cuando acabe la mamada al Trumpetero.
1 K 27
#26 Otrebla8002
Ya venís la libertad que desea Ayuso para sus conciudadanos.
Policías secuestrando niños, atemorizando y disparando a inocentes.... Etc
1 K 26
reithor #7 reithor
Ya tiene excusa y presente para hacerse un María Corina en la casa blanca. Que hace solo un mes que no viaja y se vienen juicios al pelucas Burnet.
2 K 22
Un_señor_de_Cuenca #34 Un_señor_de_Cuenca
Menuda escoria tenemos de presidenta en Madrid.
0 K 16
#14 Suleiman
La corina de hacendado...
1 K 16
Aguarrás #32 Aguarrás
Este despojo consigue cada día dar aún más asco. Se va superando. o_o
0 K 13
Javi_Pina #21 Javi_Pina *
Me gusta la fruta
0 K 11
Fisionboy #24 Fisionboy
Pues me parece un maravilloso premio de chichinabo más digno de Trump, junto al premio FIFA de la paz, el premio Nobel de otro (otra) y la medalla que se guardó en el bolsillito de recuerdo, durante la entrega de premios del mundial de clubs.
0 K 10
#20 kenshinbh
Esta ya se está preparando sus próximas vacaciones a Miami a costa del dinero público.

Luego montará una rueda de prensa en el hotel con el primer funcionario de la administración Trump que se preste y listo. Obviamente en la rueda de prensa solo estará el micrófono de Telemadrid, o si acaso, el de Negre, que anda por allí lamiendo escrotos.
0 K 6
#33 Falangito
Muy coherente con sus acciones: premiar al país en el que se realiza las cirugías estéticas e invierte en inmuebles las mordidas que se lleva de la sanidad y educación privadas.
0 K 6

