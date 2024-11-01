Ayuso concederá la Medalla Internacional de la Comunidad a EEUU por ser "el principal faro del mundo libre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, en el año que se conmemora el 250º aniversario de su independencia por ser "el principal faro del mundo libre". Lo ha señalado este martes durante su intervención, por vídeo, en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago de Florida, donde ha subrayado que es un país al que la región siempre ha mirado "con admiración".