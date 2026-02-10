edición general
El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas

El gobierno local traslada a la Generalitat coincidencias de nombres entre personal municipal y adjudicatarios del residencial Les Naus, a la espera de investigar si pudo haber irregularidades en la tramitación

Comentarios destacados:          
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Asesinan 230 personas para que los turistas consuman en Valencia, roban en la reconstrucción, roban las casas para la gente que tiene más necesidad económica, siguen robando y manifestaciones y tienen bastantes probabilidades de estar en el próximo gobierno de la generalitat valenciana segun las encuestas

El nivel de sometimiento al que estamos es histórico
17
#35 osids
#1 Lo peor es que estamos hasta contentos de que la cosa está 50/50 porque mira Extremadura o Aragón xD
1
Mark_ #36 Mark_
#1 la propia existencia del PP, herederos directos de la dictadura, ya cuestiona la capacidad de los españoles de someterse a cualquier nivel.
2
#3 Suleiman
Hay alguien que haya tenido un piso en esa promoción sin enchufe? Empiezo a dudarlo.
14
#7 Marcus78
#3 cuando empiezas a enchufar, mejor todos que si no alguien se queja y …
4
Pilfer #21 Pilfer
#3 solo por el precio y por las cuotas de comunidad estaba claro que esa promoción no iba destinada a gente no pudiente.
2
Barney_77 #30 Barney_77
#3 #4 #5 #20 #27 #23 Ramon Espinar hizo algo que me suena bastante. Que curioso que su padre era también un gran sindicalista y consejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE. Cualquier periodista que se meta a investigar las adjudicaciones de VPO en toda España, sacara un jugoso articulo publicable en cualquier medio, ya que todos, absolutamente todos están pringados con el tema de los sorteos de VPO. Pero no va a investigar nadie.
3
Kasterot #39 Kasterot
#30 y eso de Ramón espinar es relevante.
Sin duda es mucho más que la fiesta de la vivienda adjudicada a dedo y a Troche y moche en Alicante
Está bien esto de poner en la palestra a ese Ramón espinar....pero el caso que nos ocupa es mucho más relevante, aunque no son sociatas claro
0
asola33 #15 asola33
Alguno dimite pero el piso no se lo toca nadie.
6
#20 Vespas
Entiendo que si se demuestra (y todo apunta a que va por ese camino) a esa gente les quitarán el piso ¿No? Y a su contacto (personal municipal) involucrado lo echarán a la puta calle......... . Quiero creer... .
3
Kasterot #27 Kasterot
#20 espera sentado.
Si el delincuente hubiese robado una docena huevos no dudes que se le aplicaría castigo ejemplar.
En este caso, lo dicho, espera sentado.
1
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Esta corrupción, asesinato de personas, robar, etc etc que nos someten deberíamos usarlo en redes para espantar a la gente de venir a España y o se comporta o hundimos burbuja inmobiliaria, turismo y mierdas que nos mantienen pobres y sometidos

Por ejemplo los salarios de mierda = España es de pobres
Corrupción = cuidao que pa beneficiar empresarios no avisan de las emergencias y matan a cientos de personas

Es convertir sus movidas contra la clase trabajadora en problemas para los consumidores, turistas y demás

Ahí, ganamos porque somos más. Por esto se me persigue 8-D
3
smilo #4 smilo
Al final si acaso habrán llegado 1 o 2 viviendas a la gente normal
1
Cehona #6 Cehona
#4 ni eso, por la zona que es, el IBI debe ser oneroso hasta para la gente "normal".
0
#13 Martillo_de_Herejes
#4 Son pisos de una calidad alta de materiales con unas zonas comunes que ya nos gustaría a la mayoría tener: piscina, pistas de pádel y de tenis, cancha de baloncesto, futbol-sala.... Y sin contar con que el precio de salida me suena que rondaba los 250.000 euros, por lo que no estaban al alcance de la gente "normal". Panda de hijosdeputa.
1
Pilfer #22 Pilfer
#13 230k que es el máximo por ley para un vpo.

Por eso se revenden ya 230k y otros 230k en negro.

Que esa es otra, no tienen más que un par de años y ya se pueden revender.
1
#25 Martillo_de_Herejes
#22 Panda de gandules desvergonzados hijosdeputa..... Dan ganas de pagar a alguien para que les deje ciegos y sordos con un punzón, y en silla de ruedas para los restos por putos especuladores. Ojalá cojan además unas almorranas inoperables.
0
javibaz #5 javibaz
En Alicante, ¿Hay algún funcionario limpio?
1
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
#5 funcionario alguno habrá limpio. Pero si está asociado al PP ya te digo que nones.
2
#26 z1018
#10 pero hay que acotar un poco, estos afortunados suelen ser funcionarios del grupo A, la más alta o sus hijos, es un clásico.
0
Kantinero #12 Kantinero
#11 Raro que no sea portada

Página?
1
#14 Martillo_de_Herejes
#12 Ah, no sé. No creo que sea portada... Conténtate con que esté publicada. Es de la edición de la comunidad valenciana.
1
pitercio #41 pitercio
Al final enmarronarán en un desahucio al único pringao que no estaba informado y enchufado.
0
ipanies #17 ipanies
Las famosas redes clientelares de los socialistas versión organización delictiva ppsuna.
Biba el vipartidismo!!!!!
1
vviccio #34 vviccio
Propaganda gratis para que aumenten los votantes del PP.
0
Kantinero #9 Kantinero
Raro que no sea portada en todos los masmierdasmedios durante un mes, que no abra programa ARQ, el Motos o el ABC con esto
0
Pilfer #24 Pilfer
#9 en el diario informacion en papel, que es el de la zona, lleva saliendo casi todos los días en portada o en primeras páginas.

Pero claro, el resto de España ni se entera...
3
thingoldedoriath #37 thingoldedoriath
#24 No tienen una edición web?
0
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
El PP lleva haciendo esto en Alicante toooooda la vida.
Sería curioso e interesante averiguar porque se está aireando estos tramullos.
1
Songji #16 Songji
#8 Alguno de dentro que le han dejado sin piso y se cabreó...
2 K 28
Estoeslaostia #40 Estoeslaostia
#16 típico entre hienas.
0
nexodo #28 nexodo
Hay que revisar todas
De todos los municipios
0
chemari #23 chemari
Que se investigue a fondo y se expropie todo lo que haga falta. No hay una acusación popular para esto?
0
Ildrain #32 Ildrain
A veces tengo la impresión de que hemos llegado al punto de que da igual lo que pase, ya no hay reacción más allá de quién gane la visceralidad cultivada durante años. Siempre va a perder o se va a silenciar a los mismos, siempre va a ganar o se va a dar altavoz a los mismos. Ni con lo de Epstein está pasando NADA más allá de cuatro dimisiones y mirar mal a alguno, y hablamos de correos que hablan de violar, matar, descuartizar y violar niños, que en toda la historia de la humanidad y en todas las culturas que yo conozco son los peores crímenes que se pueden cometer. Pues ni así. Mucho menos por que cuatro funcionarios y altos cargos se hayan quedado con unos pisitos de nada. Es que es flipante.
0
#18 chemamartin
Empiezo a pensar que no entendimos el nombre. Era "Vivienda Protegida" para ellos.
0
Glidingdemon #38 Glidingdemon
GOL, GOL, GOL, sorpreson en las gaunas, el equipo que venia a salvar a los españolitos humildes acaparando y saqueando lo publico, no se podía saber. xD xD xD xD vaya época nos esp3ra gobernando en todos los estamentos públicos y a ver como echan las culpas a los "zurdos" del psoe cuando los pillen en sus chanchullos. xD xD xD xD
0
#19 Alqui
Que oportunidad perdida para anunciarlo como 'Les Naus: Cuidad del Funcionario' y decir han hecho adrede para agrupar enchufados.
0
BenitoCameIa #29 BenitoCameIa
Pues sigue habiendo gente que cree que la solución al "problema de la vivienda" es que el estado se meta aún más a promover, construir, asignar, regular, etc. Ya vemos qué bien lo hacen, eh?
0
#31 pom
#29 ¿Estado? dirás comunidad autónoma. Dame las gracias si te he sacado de la ignorancia, algo que dudo... :hug:
0
BenitoCameIa #33 BenitoCameIa
#31 no sé si sabes que el estado va desde el ayuntamiento más pequeño hasta los políticos de bruselas, pasando por todo lo que hay en medio. Es todo lo que se paga con impuestos. No sé qué te pensabas tú que es el papá estado, pero seguro que estabas en lo más profundo de la ignorancia.
0

