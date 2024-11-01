El juez Peinado pide a la Policía que rastree los vuelos realizados por Begoña Gómez y su asesora en los últimos siete años

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace casi dos años Begoña Gómez, ha ordenado una nueva batería de diligencias en busca de indicios de delito de malversación que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno y a su asistente en la Moncloa. En un auto fechado este 6 de febrero, el magistrado insta a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente del Ministerio del Interior, a que le facilite en un plazo “improrrogable de diez días” el registro de todos los vuelos realizados por ambas desde julio de 2018.