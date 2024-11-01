edición general
El juez Peinado pide a la Policía que rastree los vuelos realizados por Begoña Gómez y su asesora en los últimos siete años

El juez Peinado pide a la Policía que rastree los vuelos realizados por Begoña Gómez y su asesora en los últimos siete años

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace casi dos años Begoña Gómez, ha ordenado una nueva batería de diligencias en busca de indicios de delito de malversación que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno y a su asistente en la Moncloa. En un auto fechado este 6 de febrero, el magistrado insta a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente del Ministerio del Interior, a que le facilite en un plazo “improrrogable de diez días” el registro de todos los vuelos realizados por ambas desde julio de 2018.

#8 concentrado
Y no lo llames causa prospectiva (y por tanto ilegal) porque se enfadan.
5 K 72
Kamillerix #1 Kamillerix
Cansino como pocos el tipo éste... :-|
5 K 72
Cehona #4 Cehona
#1 Es hasta insufrible y la primera victima es la creencia en una Justicia real.
2 K 38
Thornton #2 Thornton
Cuando crees que la esupidez de este ¿juez? ha tocaco techo, te soprende con una soplapollez aún mayor.
4 K 69
Cehona #9 Cehona
Yo le entregaría los vuelos en el Falcón.  media
3 K 53
#3 davidvsgoliat
Y análisis de heces, ¿no ha pedido?
3 K 39
Moixa #13 Moixa
Me gustaría que la policia se dedicara a trabajos útiles
1 K 29
comadrejo #10 comadrejo
Prospecciones como esta fue lo que le impidió tramitar la eurorden para detener al triple asesino de Usera. :troll: :troll:
1 K 20
Rogue #17 Rogue
Y al juez Peinado, quién lo investiga? O a su hija!
0 K 12
#14 Albarkas
Cuando un tonto coge una linde...
0 K 11
aupaatu #6 aupaatu *
Esta llegando peligrosamente ha encontrar el diario de adolescente de Begoña para aclarar quienes han contribuido a la formacion de esta peligrosa ....señora
0 K 9
SuperPollo #7 SuperPollo
Pa ke quieres saber eso jaja saludos
0 K 9
#18 PerritaPiloto
Si se pudieran a investigar con tanto ahínco lo del robo de mi cartera en el metro desde de hace dos años hubieran encontrado muchas cosas robadas y sacado a un grupo de carteristas de la circulación.
0 K 8
MonoMico #16 MonoMico *
Que poca vergüenza... ¡En cualquier dictadura comunista que se precie, la mujer del presidente estaría blindada ante la ley!
0 K 7
#5 Cincocuatrotres
Normal, si está acusada de 5 delitos, es normal que se busquen pruebas.
4 K -17
#11 Almirantecaraculo
#5 vuelve a la linde amigo, qué me pisas el sembrado!
0 K 8
Mauricio_Colmenero #12 Mauricio_Colmenero
#5 Ya te han votado negativo ...

Si es que eres un pardillo.
0 K 6
Sergio_ftv #15 Sergio_ftv *
#5 Lo primero sería buscar pruebas y luego acusar, ¿no?

edit: #12, otro que está en contra de la democracia y de la libertad.
1 K 26
Alegremensajero #19 Alegremensajero *
#5 #12 Está "acusada" sin que, tras dos años de investigación prospectiva, hayan encontrado nada de nada... Curioso concepto de Estado Democrático de Derecho tenéis algunos...
0 K 7

