Estados Unidos promueve protestas en otros países (según admiten los propios EE. UU.)

Si hay algo que agradecerle a la Administración Trump es su fanfarronería, perdón, sinceridad, a la hora de confesar sus injerencias sin adornos. ¿La más reciente? Admitir que ellos mismos provocaron las protestas en Irán

| etiquetas: estados unidos , protestas , injerencia , guerra híbrida
De toda la vida, y si solo fueran protestas, todo vale para desestabilizar lo que les interese: Injerencias de todo tipo, sobornos, golpes de estado, tráfico de armas, trafico de drogas, y todo con enemigos y aliados, todo les vale.
Euromaidanes, HongKonges, Venezuelas...

EEUU es el único país del planeta ahora mismo que, cuando en cualquier otro país hay protestas callejeras, se va corriendo a alentar a las masas y a decirles que adelante con ese derrocamiento to guapo de su Gobierno. Ningún otro país lo hace, con ningún otro gobierno, de su ideología o de otras. Sólo USA. Da igual el Presidente: Trump, Biden, Obama, ... y todos los funcionarios de exteriores USAnos, muchos de ellos no dependientes de un partido en concreto, también.

Siempre donde hay cualquier movida, miras y ves a USA metiendo protestas, sanciones, armas o lo que haga falta.
Resumen de este envío y de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM saben perfectamente que los pueblos inferiores, como el iraní, son incapaces de decidir por sí mismos su futuro. Dejados a su suerte, vivirían en el más absoluta degeneración, fruto de su pereza y su molicie. Son como niños, y no pueden controlar sus impulsos destructivos, que les conducen inevitablemente al barbarismo. Por eso, sólo la guía de las razas superiores, como la americana, puede sacarlos del caos y el desorden para meterles de lleno en la modernidad y los beneficios del comercio internacional. En resumen, todos debemos apoyar la labor civilizadora del Rey Lopoldo de Bélgica en el Congo. ¡Vive la Force Publique! ¡El caucho debe fluír! :troll:
