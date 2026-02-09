Estados Unidos promueve protestas en otros países (según admiten los propios EE. UU.)  

Si hay algo que agradecerle a la Administración Trump es su fanfarronería, perdón, sinceridad, a la hora de confesar sus injerencias sin adornos. ¿La más reciente? Admitir que ellos mismos provocaron las protestas en Irán
| etiquetas: estados unidos , protestas , injerencia , guerra híbrida
EEUU es el único país del planeta ahora mismo que, cuando en cualquier otro país hay protestas callejeras, se va corriendo a alentar a las masas y a decirles que adelante con ese derrocamiento to guapo de su Gobierno. Ningún otro país lo hace, con ningún otro gobierno, de su ideología o de otras. Sólo USA. Da igual el Presidente: Trump, Biden, Obama, ... y todos los funcionarios de exteriores USAnos, muchos de ellos no dependientes de un partido en concreto, también.
Siempre donde hay cualquier movida, miras y ves a USA metiendo protestas, sanciones, armas o lo que haga falta.