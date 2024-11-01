edición general
48 meneos
49 clics
La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública

La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública

El Hospital Universitario 12 de Octubre, situado en Madrid, ha reconocido que esterilizó material sanitario de un centro privado. Lo hizo el pasado viernes en un comunicado, en el que desgrana el resultado de la investigación a la empresa encargada. Sin embargo, no anuncian ninguna medida contra la empresa, y simplemente les piden que comuniquen este tipo de actuaciones. Desde la oposición señalan "un nuevo paso" de la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid: "El nivel de desprecio a los servicios públicos del Partido Popular no conoce lími

| etiquetas: madrid , sanidad , economia , privado , publico
40 8 0 K 393 actualidad
15 comentarios
40 8 0 K 393 actualidad
Comentarios destacados:    
DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
Esta era la famosa "eficiencia de la privada" :roll:
14 K 157
OdaAl #5 OdaAl
#1 #2 #3 Mientras paguen por el servicio y no perjudiquen a su actividad principal, no me parece mal.
1 K 19
Chinchorro #9 Chinchorro
#5 Entonces tampoco te parecerá mal que parte de los beneficios de la privada vengan a la pública, ya que se benefician de los servicios que pagamos todos, no?
3 K 40
OdaAl #10 OdaAl
#9 Asi se hace mediante los impuestos, no?
0 K 11
Chinchorro #11 Chinchorro *
#10 No, los impuestos son otra cosa.
2 K 34
OdaAl #15 OdaAl
#11 Que diferencia hay?
0 K 11
ochoceros #12 ochoceros
#2 #5 Externalizando servicios a la pública, como cuando Aguirre le regaló durante años las bolsas de sangre a Quirón.

Así gana más dinero la privada, qué buena y eficiente es, y qué cara nos sale la pública.

Nada nuevo cara al sol.  media
1 K 25
Desideratum #8 Desideratum
#2 Exacto.

Ser un despreciable parásito sanguijuleante de los recursos públicos, es decir, de todos "nosotros" pagados con nuestros impuestos que, además, casualmente el gran grueso de los más escaqueadores, en esto de rendir cuentas con la hacienda pública, son precisamente esa banda de cabritos que están todo el jodido día dando la brasa con los parabienes de la privatización mientras te muestran la pulserita rojigualda.

Encima de cornudo, apaleado, vaya.
2 K 42
pitercio #1 pitercio
Malversación inside.
8 K 100
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Señal inequívoca de la existencias de sobres, pero como son sobres situados en el lado bueno de la historia entonces las cloacas junto a sus jueces y medios irán contra los viles denunciantes. 10.000 votos más.
2 K 38
EvilPreacher #6 EvilPreacher
Colaboración público privada, es decir, privatización de los beneficios, socialización de las pérdidas o, como en este caso, robar directamente.
3 K 33
ipanies #13 ipanies
A sus votantes les parece todo correcto. De tan buenos igual pueden parecer un poco tontos...
0 K 13
#14 Toponotomalasuerte
Pero... Y los sobres de cari, que??? Lo bien que expolia el PP España es una maravilla. Mayoría absoluta!!!!
0 K 10
#4 JanSolo
No existe nada privado que a la larga funcione mejor o más barato que lo público.
0 K 10
#7 j3j3j3j3
encima de puta , pone la cama también ... es que hay que darle mas votos joder!!
0 K 7

menéame