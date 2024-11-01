La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública

El Hospital Universitario 12 de Octubre, situado en Madrid, ha reconocido que esterilizó material sanitario de un centro privado. Lo hizo el pasado viernes en un comunicado, en el que desgrana el resultado de la investigación a la empresa encargada. Sin embargo, no anuncian ninguna medida contra la empresa, y simplemente les piden que comuniquen este tipo de actuaciones. Desde la oposición señalan "un nuevo paso" de la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid: "El nivel de desprecio a los servicios públicos del Partido Popular no conoce lími