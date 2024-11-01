Las supervivientes de Epstein publican un anuncio el domingo del Super Bowl pidiendo a la fiscal general Pam Bondi que revele la verdad. [ENG]  

Las supervivientes de Jeffrey Epstein lanzan este impactante anuncio el domingo de la Super Bowl para dejar claro que no «pasarán página». «Únete a nosotros. Dile a la fiscal general Pam Bondi que ES HORA DE SABER LA VERDAD». Esto ocurre un día antes de que los miembros del Congreso entren en el Departamento de Justicia para revisar los archivos sin censurar de Epstein, y Ghislaine Maxwell testifique ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el lunes 9 de febrero.