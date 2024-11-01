edición general
Se revela la foto secreta de Epstein de una cena «salvaje» con titanes de la tecnología como Musk o Zuckerberg (Eng)

Elon Musk y Mark Zuckerberg fueron fotografiados cenando con Epstein en 2015

antesdarle #1 antesdarle *
Me imaginaba eso de cena salvaje con gente fornicando encima de la mesa mientras tratas de salvar los entremeses
#2 Eukherio
#1 Siendo los que eran sería más probable que se tratase de una salvaje discusión sobre las mejores builds del Diablo III.
Apotropeo #5 Apotropeo
#1 menuda mierda de cena salvaje, cuando quedamos los amigos, de tranquis, les damos mil vueltas.
enochmm #4 enochmm
Y bebiendo agua...
crysys #7 crysys
#4 Es que con el alcohol, si te pasas, falla la hidráulica.
Malinke #3 Malinke
No están bien esas reuniones con ese tipo de empresarios e investigadores aunque no estubiera Epstein.
Ya podían poner el nombre de todas las personas que se reunieron.
Catapulta #8 Catapulta
Yo veo una foto de hijos de puta. Deben haberse confundido de foto...
rendri #6 rendri
Yo esperaba ver un humano echo trocitos y comiéndoselo sin cocinar...
