5930
clics
Franceses en su línea… xd
5902
clics
El modelo europeo eleva el riesgo: el río atmosférico del martes será de gran magnitud; predicción para España
5078
clics
Evolución mensual del volumen de nuevas preguntas en StackOverflow
4773
clics
La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA
3821
clics
Viñeta: Escoria
más votadas
473
"¿Sabes dónde vivimos? Esto es España": el escándalo de las VPO de Alicante resume todos los males de la vivienda
507
76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante
329
David Martín, un ganadero contra la demagogia en el debate del lobo
638
Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez
378
Rufián iniciará “gira” con líderes de la izquierda
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
400
clics
Se revela la foto secreta de Epstein de una cena «salvaje» con titanes de la tecnología como Musk o Zuckerberg (Eng)
Elon Musk y Mark Zuckerberg fueron fotografiados cenando con Epstein en 2015
|
etiquetas
:
musk
,
zuckerberg
,
epstein
,
cena
#1
antesdarle
*
Me imaginaba eso de cena salvaje con gente fornicando encima de la mesa mientras tratas de salvar los entremeses
2
K
35
#2
Eukherio
#1
Siendo los que eran sería más probable que se tratase de una salvaje discusión sobre las mejores builds del Diablo III.
1
K
14
#5
Apotropeo
#1
menuda mierda de cena salvaje, cuando quedamos los amigos, de tranquis, les damos mil vueltas.
0
K
11
#4
enochmm
Y bebiendo agua...
1
K
17
#7
crysys
#4
Es que con el alcohol, si te pasas, falla la hidráulica.
0
K
10
#3
Malinke
No están bien esas reuniones con ese tipo de empresarios e investigadores aunque no estubiera Epstein.
Ya podían poner el nombre de todas las personas que se reunieron.
1
K
15
#8
Catapulta
Yo veo una foto de hijos de puta. Deben haberse confundido de foto...
0
K
14
#6
rendri
Yo esperaba ver un humano echo trocitos y comiéndoselo sin cocinar...
0
K
11
Ya podían poner el nombre de todas las personas que se reunieron.