Rufián iniciará “gira” con líderes de la izquierda

Rufián iniciará "gira" con líderes de la izquierda

El portavoz de Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, se prepara para iniciar una serie de encuentros con líderes de la izquierda política a partir del 18 de febrero, según ha adelantado el espacio informativo laSexta Xplica. El objetivo de esta “gira” no es otra que explorar la posibilidad de articular una candidatura unitaria que aglutine a todo el espectro político a la izquierda del PSOE de cara a los próximos desafíos electorales.

DonNadieSoy
Si va de cabeza de lista... que se olvide frijol de la presidencia.
Eukherio
#4 Veremos, que de momento tampoco tiene encima todo el aparato mediático de la derecha porque solo responde a su nicho. Como candidato oficial tienen meses y meses para machacarlo.
Nastar
#13 y dale, que esta gente la caga solita, basta con escucharles un rato
soberao
#4 #5 Está claro que mucha gente votaría a Rufián de fuera de Cataluña, porque hoy es un partido que no se presenta en todas las comunidades, pero dudo mucho que fuera una unión que funcionase a la hora de tomar decisiones como tienen que tomar cada partido cuando tienen que pronunciarse. Supongo que irían juntos en las elecciones y luego en parlamento cada uno seguiría en su grupo como partidos independientes.
wildseven23
#30 Yo, entre otros. Que un nacionalista defienda mejor los intereses de España que la gentuza que va con banderita dice mucho de la caradura moral de la derecha.
End
#36 Porque se centra más en las necesidades de los españoles que de España. Centarse=hablar, otra cosa será gestionar...
wildseven23
#39 Es que los intereses de España son los intereses de los españoles. España son los españoles, no los cuatro multimillonarios no los fondos buitres extranjeros.
Xuanin71
#4 con mi voto ya cuenta. :take:
End
#4 Si lo hacen medio bien, gana al PSOE.
satanasof
No creo que llegue a buen puerto esto, pero lo deseo con todas mis fuerzas.
Las izquierdas tienen que unirse y dejarse las nimiedades que nos separan por un bien común superior.

Rufián hace unos años me parecía poco consistente pero a día de hoy es un candidato sólido que ha sabido crecer de manera muy certera, creo que podría ser el pegamento que aúne a todos aquellos que no nos creemos con la verdad absoluta y eso me hace ilusionarme, ojalá las cúpulas lo vean así.
Findeton
#5 El objetivo común: el robo=impuestos.
satanasof
#18 estamos hablando de las izquierdas, no del PP y sus marcas blancas.
Findeton
#21 El PP también son zurditos.
aPedirAlMetro
#22 La pastilla! (y a la cama que ya te toca)
Duke00
#5 Esto terminará provocando una escisión en ERC, tiempo al tiempo.
unocualquierax
#19
O con Rufián en Sumar.
encurtido
Muy bonito en la prensa de izquierdas pero, si no se da los suficientes y sonoros golpes en el pecho mostrando su fervor independentista muchos de sus potenciales votantes preferirán a Junts, y si lo hace pues hay que ser muy gilipollas para votar este invento no siendo catalán e independentista.
elgenares
Dicho cada vez que se plantea el tema:
Una persona que tiene como objetivo dejar de ser español no puede liderar ninguna candidatura de la izquierda española.
CerdoJusticiero
#7 Rufián sabe que no va a dejar de ser español, al menos no en los próximos 30 años. Yo creo que lo tiene claro y que, partiendo de esa base, escoge apostar por un objetivo que sí que es todavía posible, y que es que el fascismo no gobierne en España.
4 K 41
encurtido
#8 Pero no es eso lo que chirría aquí. Rufián puede ser lo que quiera, lo que no puede ser es cosas incongruentes a la vez.

O va de abanderado independentista con discursos como el que a sus primos de Jaén se lo pagan todo y que tanta solidaridad es de gilipollas (perdiendo el voto de todo el no independentismo), o deja aparcado el tema independentista incluso cuando dé mitines en Cataluña con lo que le haría un roto a ERC mandando votantes a Junts.

Ahora mismo medio se maneja dando discursos…   » ver todo el comentario
Moixa
#7 o sea no podemos ser independientes pero tampoco valemos como españoles.
yabumethod
#7 Es de las peores ideas que veo barajar. Fuera de Cataluña la gente no ve que se pueda ser de izquierda e independentistas. Como este delirio llegue a buen puerto no es que gobierne la derecha es que no quedara izquierda que haga oposición.
Nastar
#7 this, los nacionalismos son inherentemente fachas
CharlesBrowson
loles se avecinan
Macnulti_reencarnado
El payaso charnego este parece que se está sintiendo a gusto en Madriz. Ni con tricloro lo sacan ya de allí.
Nastar
Se vienen cosas muy chulas? Sumar ta esta cogido...agregar?
username
#1 sumar es el hacendado del PSOE
Pertinax
#1 8 Segundos. Tiene tradición, y es lo que durarían juntos.
pirat
Paradójicamente han sido los independentistas de Erc y Bildu los que han priorizado con lealtad el bien común de los españoles, en comparación de los tocapelotas de podemos y compromís.
Malinke
No entiendo a la gente que va a mítines. Voto a la izquierda e igual voto al partido que apoye este, si cuadra, pero si hay un mitin a 100 m de casa de ellos, no voy.
taSanás
#15 a los mitin solo van los viejos, los ya convencidos y los que pillan cacho
yabumethod
#20 ¿Como se pilla cacho en un mitin?
taSanás
#23 perdón quería decir, pillar puestecito, medrar en la organización, etc.
pero bueno en cuanto a lo otro, seguro qalguno sí pilló
yabumethod
#25 Me habia hecho ilusiones con que compartirias algun secreto para ligar en mitines politicos... En fin.
taSanás
#27 ya me gustaría tener secretos pa'ligar :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone:
Malinke
#23 a los mítines va gente influenciable y si sabes hacerlo y aprovechando que ya sabes de que hablar y que vas a coincidir, o mentir para coincidir...
Supongo que lo dirá por eso.
yabumethod
#28 Bueno, tampoco soy tan cabron para ligar mintiendo. Yo esperaba que fuera algo mas como lo "el codigo secreto de mercadona para ligar" jajaja
Malinke
#20 tengo 60, pero me siento joven.
taSanás
#24 entonces estarás convencido, o no vas... :-D
Andreham
A mi me da en la nariz que hasta un indepe se puede dar cuenta de que es más fácil arreglar todo el país que salirse del mismo.

Pero claro, esto es hacerle el trabajo a la derecha, es ponérselo en bandeja, es incluso más fácil que con el perroflauta comunista bolivariano.

Sólo tienen que poner como enemigos del país, otra vez, a la segunda comunidad autónoma por PIB y población.
