Rufián iniciará “gira” con líderes de la izquierda

El portavoz de Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, se prepara para iniciar una serie de encuentros con líderes de la izquierda política a partir del 18 de febrero, según ha adelantado el espacio informativo laSexta Xplica. El objetivo de esta “gira” no es otra que explorar la posibilidad de articular una candidatura unitaria que aglutine a todo el espectro político a la izquierda del PSOE de cara a los próximos desafíos electorales.
Las izquierdas tienen que unirse y dejarse las nimiedades que nos separan por un bien común superior.
Rufián hace unos años me parecía poco consistente pero a día de hoy es un candidato sólido que ha sabido crecer de manera muy certera, creo que podría ser el pegamento que aúne a todos aquellos que no nos creemos con la verdad absoluta y eso me hace ilusionarme, ojalá las cúpulas lo vean así.
O con Rufián en Sumar.
Una persona que tiene como objetivo dejar de ser español no puede liderar ninguna candidatura de la izquierda española.
O va de abanderado independentista con discursos como el que a sus primos de Jaén se lo pagan todo y que tanta solidaridad es de gilipollas (perdiendo el voto de todo el no independentismo), o deja aparcado el tema independentista incluso cuando dé mitines en Cataluña con lo que le haría un roto a ERC mandando votantes a Junts.
Ahora mismo medio se maneja dando discursos…
pero bueno en cuanto a lo otro, seguro qalguno sí pilló
Supongo que lo dirá por eso.
Pero claro, esto es hacerle el trabajo a la derecha, es ponérselo en bandeja, es incluso más fácil que con el perroflauta comunista bolivariano.
Sólo tienen que poner como enemigos del país, otra vez, a la segunda comunidad autónoma por PIB y población.