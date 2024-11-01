Rufián iniciará “gira” con líderes de la izquierda

El portavoz de Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, se prepara para iniciar una serie de encuentros con líderes de la izquierda política a partir del 18 de febrero, según ha adelantado el espacio informativo laSexta Xplica. El objetivo de esta “gira” no es otra que explorar la posibilidad de articular una candidatura unitaria que aglutine a todo el espectro político a la izquierda del PSOE de cara a los próximos desafíos electorales.