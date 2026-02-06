Rosa Rodríguez, «encantada» de que el premio de ‘Pasapalabra’ revierta en la sociedad vía impuestos

Considera que su victoria no solo es un triunfo individual, sino también familiar y, en parte, colectivo. «Devolver bastante de todo lo que he recibido, sobre todo en educación y en servicios públicos de los que he disfrutado y disfruto, me parece lógico», señala Rosa, que asegura sentirse cómoda contribuyendo con su dinero.
Los filólogos del Marca se deben pensar que la pronunciación del inglés es como la del español. Deberían verse este vídeo:
El debate se ha simplificado mucho a fin de politizar y polarizar el tema.
El peligro de estos discursos imperantes de:
- "Los impuestos a los chiringuitos"
- "Todos los políticos se corrompen y roban"
- "Las administraciones públicas están infladas"
- "Los políticos tienen demasiados asesores"
- "Hay demasiados políticos"
etc
es que a generan el caldo de cultivo perfecto para que uno decida que es mejor pagar menos impuestos, y esto tiene consecuencias.
A ver cuándo le preguntan a un trabajador de un banco si está contento con cobrar cien veces menos que los consejeros, o con que le congelen el sueldo mientras los beneficios de la empresa suben.
De los ingresos financieros mejor no hablar que me sale la úlcera
www.meneame.net/story/rafa-castano-concursante-no-importa-pagar-impues
Para que los ciudadanos sepan que un premio de 3 millones es en realidad un premio de 1'5 millones y el resto se lo queda hacienda (aproximadamente, no sé el tipo exacto).
Para que el presentador no diga cosas como "bueno, y qué vas a hacer con tres millones"?... MMM, tres millones no, uno y medio, que se sepa la verdad por lo menos. Simplemente por transparencia, no hay nada de malo en ello. Si se oculta es como decir que es malo que ocurra.
El resto "no se lo queda hacienda". Son los impuestos que te corresponde pagar a ese nivel de ingresos. Como todo el mundo
Las tablas del IRPF son públicas. Todo el mundo las conoce, no se oculta nada
me parece un follón.
Porque la afectada lo sabe perfectamente, aquí se quejan de que "no se lo digan s todo el mundo" a saber por qué...
La escuela, el instituto, la facultad, bien es cierto que a ella le sobran con lo que tiene que aportar ahora, pero hasta ahora lo mismo vivía de prestado con el estado.
