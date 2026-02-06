edición general
Rosa Rodríguez, «encantada» de que el premio de ‘Pasapalabra’ revierta en la sociedad vía impuestos

Considera que su victoria no solo es un triunfo individual, sino también familiar y, en parte, colectivo. «Devolver bastante de todo lo que he recibido, sobre todo en educación y en servicios públicos de los que he disfrutado y disfruto, me parece lógico», señala Rosa, que asegura sentirse cómoda contribuyendo con su dinero.

#21 #15 Los presupuestos públicos son públicos. Si quieres consultar, por ejemplo, si el gobierno de Aragón financia a agitadores de extrema derecha con el dinero de tus impuestos, puedes consultarlo, es información pública.
#21 DenisseJoel
#15 Los presupuestos públicos son públicos. Si quieres consultar, por ejemplo, si el gobierno de Aragón financia a agitadores de extrema derecha con el dinero de tus impuestos, puedes consultarlo, es información pública.
#1 Leclercia_adecarboxylata
Es fantástica.
#35 Cimarro
EsUnaPreguntaRetórica #36 EsUnaPreguntaRetórica
#35 Cómeme los huevos por detrás.
domadordeboquerones #62 domadordeboquerones
#1 La realidad es que le fastidia bastante, pero eso no vende nada.
Ka1900 #70 Ka1900
#62 Eso que haces no es legítimo. No eres quien para hablar por ella.
Zoidborg #14 Zoidborg
En forocoches la ponen a parir por esto. Ha pasado de heroína a traidora comunista en un solo día.
Vaya fauna :palm:
chemari #17 chemari
#14 allí el concepto de patriota es un señor con una pulsera de España que coge su dinero y se lleva a a Suiza
Oghaio #37 Oghaio
#17 a Andorra, ese es el paraíso para esta gente ahora.
#51 Cimarro
ingenierodepalillos #69 ingenierodepalillos
#51 Deje de enguarrar los hilos con tus anuncios, nadie va a comprarle el Opel corsa, cansino.
#57 Galton
#14 Forofacha dices...
MIrahigos #66 MIrahigos *
#14 Incluso antes de ganarlo ya los estaban poniendo a parir.

Que si estaba amañado y que son producto de marketing.

Ahí están los hilos.

Foroenvidiosos
el_Tupac #77 el_Tupac
#14 es una cámara de eco de imbecilidades
Oghaio #2 Oghaio
Si hubiera dicho lo contrario se hubiera ganado portadas en toda la caverna mediática. Veremos que ocurre…
Oghaio #7 Oghaio
#4 siii, algunos comentarios ya echan espumarajos en ese enlace.
EsUnaPreguntaRetórica #18 EsUnaPreguntaRetórica
#7 Para ser justos hay que decir que en ese panfleto los comentarios echan espumarajos en el 100% de los artículos :-D
#9 Mustela
#4 Claro, por ser española y no saber decir "Mawrel" (que ni idea de cómo se pronuncia eso). ¡Culpable por no pronunciar bien el inglés! ¡Al foso! ¡Fuera del país! (a ver quién gana las próximas elecciones y lo vemos)
EsUnaPreguntaRetórica #27 EsUnaPreguntaRetórica
#9 A ver, es profesora de inglés. Pero aún siéndolo no tiene por qué saber cómo se pronuncia, sólo porque lo haya visto escrito en alguna lista de la Wikipedia.
Los filólogos del Marca se deben pensar que la pronunciación del inglés es como la del español. Deberían verse este vídeo:
youtu.be/tfRSvTSY0d4?si=nsDgJVal_ciW0Y_D
Kantinero #11 Kantinero
#4 A3 es caverna
elGude #24 elGude
#4 es que era una pregunta muy sencilla. Quién no se la sabe?
EsUnaPreguntaRetórica #32 EsUnaPreguntaRetórica
#24 Hombre, esta gente se tira estudiando años para participar en el programa. Y lo que se estudian además del diccionario son precisamente listas de "mejores jugadores de", "máximos goleadores de", "primeros ministros de", "provincias de", etc.
elGude #64 elGude
#32 eso no te lo niego.
Oghaio #39 Oghaio
#26 lo hacen con toda la intención, a ver si alguno pica el anzuelo. Lo dije en #2
#8 bbzz *
Yo diría que el debate realmente está en las prioridades de uso de estos impuestos más que en si debemos pagarlos o no. La sensación que me da es que la inmensa mayoría entiende la necesidad de que existan y lo que cuestionan es que esa recaudación esté retornando de forma positiva y eficiente a la sociedad.

El debate se ha simplificado mucho a fin de politizar y polarizar el tema.
#43 MaesK
#8 Y ésto es lo que habría que poder votar. Primero, votas prioridades, segundo, otras acciones que hacer durante los 4 años a nivel de programa, y tercero y lo que debería ser menos importante: quién debe hacerlo. Y en realidad deberíamos votar programa y prioridades más a menudo. Pero ahora se le da carta blanca al psicópata más trepa del color que elijas.
porto #44 porto
#8 No sé, yo recuerdo a Albert Rivera decir que pagar un porcentaje como este de impuestos era afán confiscatorio.
#59 Gurripander
#44 Así acabó, el despistado ése...como para añorarle...
BiRDo #65 BiRDo
#44 Y hacía demagogia. Eso es hacerle el trabajo a la gente que o bien que gana muchísimo o bien ve incrementado su patrimonio de golpe por herencia o por chorradas como concursos (que no es más que un injusto incremento del patrimonio).
#58 konde1313
#8 Realmente hay muchos, cada vez más, que afirman estar obligados a pagar impuestos, cuando no es cierto. Porque se podrían borrar de la sociedad yendo a vivir a un desierto, una selva o, en general un lugar apartado en donde la fuerza del Estado no llegase o no le saliera a cuenta llegar. Pero por lo que sea, no lo hacen, sólo se dedica a criticar los impuestos (y a bramar para que los bajen o los eliminen) mientras disfrutan de los servicios públicos de cuyo funcionamiento, irónicamente, también se quejan.
#63 Oroveso
#8 Pero de eso se debería tratar la política, de votar al que en su programa lleva prioridades que coinciden más con tu forma de verlo.... pero no es así.
El peligro de estos discursos imperantes de:
- "Los impuestos a los chiringuitos"
- "Todos los políticos se corrompen y roban"
- "Las administraciones públicas están infladas"
- "Los políticos tienen demasiados asesores"
- "Hay demasiados políticos"
etc
es que a generan el caldo de cultivo perfecto para que uno decida que es mejor pagar menos impuestos, y esto tiene consecuencias.
angelitoMagno #26 angelitoMagno
Que pesadez el hacerle siempre la misma pregunta a todo el que gane un concurso.

A ver cuándo le preguntan a un trabajador de un banco si está contento con cobrar cien veces menos que los consejeros, o con que le congelen el sueldo mientras los beneficios de la empresa suben.
#22 chavi
#15 Por qué du premio debe ser tratado de forma distinta que nuestro sueldo ?

De los ingresos financieros mejor no hablar que me sale la úlcera
#61 Oroveso
#3 Los listillos rojillos
#30 Cilantro
Lo que va a dar esta chica a hacienda es más o menos lo que debería dar Amazon, cada día. Pero de esos impuestos nadie habla.
Battlestar #45 Battlestar
#13 Por transparencia?
Para que los ciudadanos sepan que un premio de 3 millones es en realidad un premio de 1'5 millones y el resto se lo queda hacienda (aproximadamente, no sé el tipo exacto).

Para que el presentador no diga cosas como "bueno, y qué vas a hacer con tres millones"?... MMM, tres millones no, uno y medio, que se sepa la verdad por lo menos. Simplemente por transparencia, no hay nada de malo en ello. Si se oculta es como decir que es malo que ocurra.
#48 chavi *
#45 Un premio de 3 millones NO es en realidad un premio de 1.5 millones.

El resto "no se lo queda hacienda". Son los impuestos que te corresponde pagar a ese nivel de ingresos. Como todo el mundo

Las tablas del IRPF son públicas. Todo el mundo las conoce, no se oculta nada
#56 konde1313
#45 Bueno, tampoco es exactamente así. Que de un premio de 3 millones te lleves 1'5 millones de forma directa no quiere decir que el resto "se lo quede Hacienda" porque Hacienda no se lo queda, Hacienda sólo lo recauda y luego se reparte en base a los presupuestos generales del Estado que son totalmente públicos. ¿Cuánto cuesta un tratamiento contra el cáncer? ¿y cuánto cuesta la seguridad de que si te detectan cáncer el tratamiento se va a cubrir con el dinero de los impuestos que recauda Hacienda? La riqueza de un ciudadano no sólo es su salario, también los servicios públicos de los que disfruta.
EsUnaPreguntaRetórica #28 EsUnaPreguntaRetórica
#23 Menuda chorrada.
#29 Mustela
#28 Bueno, sólo era una sugerencia (debí abrir el paraguas xD)
Kantinero #10 Kantinero
Grande ROSA
celyo #79 celyo
#76 hay partidas anuales, temporales, imprevistos ....


me parece un follón.
#6 Mustela
Sugiero al sistema de concursos en España que los premios de estos sean desglosados para que conozca el ciudadano o espectador las cifras reales del premio para el concursante y lo que se destina a Hacienda. Luego, ya como opción posible, qué destina el Gobierno de la recaudación a sanidad, educación, carreteras, etc.
#13 chavi
#6 Y eso por qué? Los concursantes son personas con privilegios especiales ??
#15 Mustela
#13 Precisamente por lo contrario, al no tener los "privilegios especiales" que le diesen opción al 100% del premio pienso que el espectador debería conocer qué se destina del premio a los pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar.
Urasandi #42 Urasandi
#13 La hacienda de Gipuzkoa lo hace con todos cada declaración.
#49 chavi
#42 Me parece perfecto. Y lo publica en el periódico ?

Porque la afectada lo sabe perfectamente, aquí se quejan de que "no se lo digan s todo el mundo" a saber por qué...
Urasandi #53 Urasandi
#49 No se, pero viene en la hoja junto a la declaración.
Fernando_x #16 Fernando_x
#6 Todo eso es público y tu mismo puedes hacer las cuentas y luego publicarlas.
#23 Mustela *
#16 Sí, lo decía un poco en honor a la buena iniciativa de la concursante dado que yo también creo en el modelo de impuestos. Edito: que se muestre al finalizar el programa o así y que esa información llegue fresca al espectador.
Fernando_x #55 Fernando_x
#23 ¿y eso habría que hacerlo con todos los concursos, loterías, rifas, apuestas??
#75 Mustela
#55 Bueno, puede ser...
#25 vicox
#6 No nos confundamos, lo que hay que hacer no es ver el futuro, sino empezar desde el principio:
Nacimiento cifras en EEUU entre 15.000$ y 30.000 $ según sea con cesárea o sin cesárea,
Vacunas ..
Guardería pública de 0 a 3
Todos las visitas al médico durante esa época, que ya sabemos que cuando pones a muchos niños juntos casi todos tienen mocos.
De 3 a 6 años
La escuela, el instituto, la facultad, bien es cierto que a ella le sobran con lo que tiene que aportar ahora, pero hasta ahora lo mismo vivía de prestado con el estado.
#46 nexus5
#6 es muy sencillo te miras la fiscalidad de los ingresos extraordinarios y ya lo tienes
#54 konde1313
#6 Eso dependerá de sus ingresos y sería tanto como publicar lo que gana. Cosa que, por otro lado, tampoco estaría mal, que las declaraciones de renta de todo el mundo fuesen públicas.
celyo #74 celyo
#6 Luego, ya como opción posible, qué destina el Gobierno de la recaudación a sanidad, educación, carreteras, etc.

¿y cómo quieres que se haga eso?
#76 Mustela
#74 Bueno, como ya lo puse anteriormente, por ejemplo al finalizar el programa que hayan hecho el cálculo en base a lo recaudable, por ejemplo, pero es algo que se debería estudiar bien. Yo lo veo viable pero sólo es una sugerencia :-)
duende #50 duende
No me parece del todo justo que el tipo impositivo de una persona que gana unos millones de euros un año y nunca jamás en su vida sea al mismo de el que lo gana todos los años, creo que tendría más sentido prorratear los premios entre unos cuantos años.
Un_señor_de_Cuenca #80 Un_señor_de_Cuenca
#68 Confundes que esté satisfecho con el uso que se da a los impuestos con mi conformidad a pagarlos. Claro que soy crítico y a los corruptos los mandaría al paredón. Pero claro que al mismo tiempo me parece justo pagar y lo hago con gusto. La mayor parte del dinero que pagamos también va a lo que hace de este sitio un país decente para vivir, o menos malo, si me apuras.
#47 omega7767
una patriota que no necesita llevar bandera para recordar que es patriota
Battlestar #40 Battlestar
Y qué va a decir?
#41 slender_1
Me encanta ver como auténticos fachapobres se quejan de lo que le quita hacienda.
#60 konde1313
Que estas declaraciones de esta admirable mujer sean un titular que genera polémica debería hacernos, como sociedad, replantearnos cosas.
ansiet #67 ansiet
Que preciosidad de persona....
Maki_Hirasawa #78 Maki_Hirasawa
A mi me encanta que haya ganado una persona con una mentalidad. El problema es la mentalidad y falta de seriedad de los políticos que manejan dicho dinero.
#20 JanSolo
Se ve claro cuando una persona es inteligente.
Escafurciao #38 Escafurciao
Con acento argentino es más simpática :-D
#72 Nastar
Que va a decir....ni que hubiera tenido alternativa....
#73 fuemsa2004
no falla, si eres intelegente y sabes mucho....
NESSI #19 NESSI
.... estás bien?
M.Rajoy. #12 M.Rajoy.
Rosa Rodríguez, «encantada» de que el premio de ‘Pasapalabra’ revierta en la sociedad vía impuestos  media
Un_señor_de_Cuenca #31 Un_señor_de_Cuenca *
#12 Bueno, yo te digo que gané un buen premio hace años, muy lejos de lo que ha ganado esta mujer eso sí, y me quedé tan contento. Es lo justo, ya lo sabía antes del concurso. Y sí, claro que se desperdicia o se malversa parte de ese dinero, pero estoy hasta los huevos de repetir que también paga todo lo que tenemos "gratis" en España.
coso #68 coso
#31 ¿Te quedaste contento? ¿Lo justo? ¿Por qué te quedaste contento? ¿Por qué es justo? ¿Así de "crítico" eres con el uso eficiente de los recursos que tanto nos cuesta ganar a todos? Yo cada vez que pago pienso "hijos de puta, ojalá lo invirtieran bien". Mientras tanto, suben las listas de espera en sanidad pública, la vivienda por las nubes sin expectativa de construcción masiva de vivienda pública, con servicios poco mantenidos (transporte ferroviario) y demás…   » ver todo el comentario
plutanasio #5 plutanasio
Va a revertir en volquetes de sobrinas. Qué ingenua es la gente la virgen xD xD xD
Un_señor_de_Cuenca #34 Un_señor_de_Cuenca
#5 Desde luego, pero por favor no se te olvide mencionar que el dinero va a parar a todas las administraciones públicas, por ejemplo a la que se paga a Quirón 1200 millones de euros.
#52 konde1313
#5 Y en la educación que ella recibió y que le ha permitido ganar el premio.
Ludovicio #71 Ludovicio
#5 Solo un matiz: Cuanto mas intente convencerte un político de que los impuestos son malos, mas probable es que se lo gaste en esas cosas que dices cuando llegue al puesto.
