J.D. Vance es abucheado en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno  

Los atletas estadounidenses recibieron una bienvenida entusiasta en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, pero el ambiente cambió cuando las cámaras se enfocaron brevemente en el vicepresidente J.D. Vance. Liderados por la patinadora de velocidad y abanderada Erin Jackson, el equipo de Estados Unidos estuvo entre las últimas delegaciones en ingresar al estadio San Siro de Milán en el desfile de naciones el viernes.