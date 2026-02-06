edición general
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”

Ernesto Pereda, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Laguna (Islas Canarias) descubrió con estupor que su nombre aparecía en los papeles del caso Epstein por un proyecto que rechazó por motivos éticos en 2017,

#5 Esto es para enmarcar : -la diferencia entre que tu hija te diga que está orgullosa de ti o que sienta vergüenza no se paga con dinero. Eso compensa todo este lío. Al final, hay decisiones que crees que nadie va a ver nunca, pero son las que realmente te definen.
oscarius
Pues sí, parece que todavía existen personas íntegras...
23
Kamillerix
#1 Muy curioso... :-D
0
afrofrog
#34 @Eirene ¿El baneo del notas este pa' cuándo?
0
celyo
#1 es algo único, habrá que torearlo, o si no se extinguirá.

Tradiciones españolas arraigadas.
4
jaramero
#1 la integridad suele conllevar pobreza
0
oscarius
#35 y tranquilidad en el espíritu...
1
platypu
#1 Si, como Chomsky
0
mcfgdbbn3
#1: Es ingeniero eléctrico, tal vez se le haya quedado algo de las integrales. :-P
2
Meinster
Esto es para enmarcar : -la diferencia entre que tu hija te diga que está orgullosa de ti o que sienta vergüenza no se paga con dinero. Eso compensa todo este lío. Al final, hay decisiones que crees que nadie va a ver nunca, pero son las que realmente te definen.
21
frankiegth
#5. Y ni siquiera hace falta ser catedrático de nada para entenderlo. Quiero decir que no por tener formación y estudios superiores se es necesariamente mejor persona. En este caso Ernesto Pereda destaca como profesional, pero destaca infinitamente más como persona.
4
campo47
Hay mucha más gente así, íntegra. Lo malo es que no suelen salir en las noticias. Por supuesto, aplaudo puesto en pie.
9
MCN
#7 Y en el mundo tienen acotada su capacidad de ascensión. La integridad te frena en ciertos aspectos.
3
MPPC
Ole, ole y ole!!!!
Esto si que debería llegara portada.
7
Urasandi
#3 Y ha llegado. Merecidamente.
1
Uda
Zorionak!!
Mis respetos.
Gracias.
4
skaworld
Emmmm.... catedrático de ingenieria electrica....

"-¿En qué consistía exactamente ese proyecto?

-Era un estudio sobre sincronización cerebral durante actividades conjuntas, en este caso meditación. Se trataba de registrar la actividad cerebral de varias personas a la vez y analizar si, durante ese proceso, se producía una sincronización real entre cerebros."


Lo cualo????? O la ingeniería electrica ha cambiado mucho mucho desde que yo acabe la universidad o hay cosas por aqui que no entiendo demasiado
1
Findeton
#10 Es como cuando dices que otra persona está en tu misma onda, ¿no? :shit:
1
skaworld
#18 ingeniero electrico <> ingeniero electronico. ->
tranposrte y generacion electrica <> dispositivos electronicos y circuitos

Una cosa es q en la uni o trabjos de grado y tal por lo que sea acabe dando clase alguien mas o menos de la rama... pero q en un trabajo de investigacion... no lleves a alguien del campo especifico... amos es cuanto menos exotico.


#15 #13
0
Urasandi
#24 Bueno, yo también soy ingeniero y también he acabado en otro campo relacionado tangencialmente.
0
skaworld
#26 Caro tio, yo tambien, pero no te llaman especificamente a ti a hacer un trabjo de investigacion de un tema fuera de tu campo...
0
Urasandi
#30 Eso depende de tu experiencia y difusión: si ya eres un referente o has colaborado antes, te llaman.
0
skaworld
#29 Analisis de datos eletricos <> analisis de datos electronicos

Las herramientas metodologia... hasta las putas magnitudes son diferentes

Y repito, a ti te parece normal, que si quieres investigar sobre, yo que se perros, llames no a un veterinario especializado en perros, si no a un veterinario especializado en caballos que claro que va a tener algo de idea de mamiferos y tratar perros, pero no es su campo???? Habiendo miles pa escoger????

CC #32
0
skaworld
#33 #29 #32 #18 #13

Aclarado, el juntaletras... el tipo es ingeniero industrial y su campo de estudio es la bioingienieria, lo cual dista mucho de ser un "ingeniero eletrico" el periodista se debe haber liado mirando el curriculum y le metio eso como podia haber puesto informatico o arquitecto o psicologo

portalciencia.ull.es/investigadores/80814/detalle  media
2
hiro_protagonist
#36 está en el área de ingenieria eléctrica. Que tiene sentido, no pueden hacer un area por persona así que a veces la universidad dice "a ver, ustedes 20 hacéis cosas medio eléctricas no? Pues hala, ingenieros eléctricos todos"
0
skaworld
#40 No no esta en el area de ingenieria electrica, esta en el are a de electrical enineering (ingles), que abarca, ingenieria electrica y electronica porque ellos no hacen la diferencia, pero nosotros si
0
skaworld
#43 goto #36
0
Einwanderer
#24 Yo creo que más bien "te llaman" si eres bueno en un área. Lo de encasillarse fuertemente en una etiqueta que viene dada por un título académico (a menos que sea una profesión regulada) es una anomalía española. No digo que no se de en otros lugares, pero no de forma tan extrema.
Un antiguo jefe que era ingeniero eléctrico desarrolló una carrera muy larga en una agencia meteorológica antes de dedicarse a trazar emisiones de gases y después de abandonar los sistemas de armamento. En mi trabajo anterior, mi jefe era un ingeniero en robótica trabajando en climatología.
Mi caso es aún mucho más extremo...
0
Urasandi
#10 Análisis de datos no es una profesión protegida. Puede ejercerla.
1
c0hkka
#10 Casi todos mis profesores de teleco eran físicos o ingenieros eléctricos. Y mi proyecto final de carrera era "Estudio de causalidad en medidas neuronales de campo". Analizaba los datos de encefalogramas de ratas, con posibles aplicaciones en humanos.

Al final, son señales eléctricas que se analizan mediante métodos matemáticos.
4
giputxilandes
#10 Es experto en análisis de datos, algo que no choca para nada con su condición de catedrático de ingeniería eléctrica. O es que esperas que los ingenieros eléctricos nunca observen el resultado de su trabajo buscando patrones, casuísticas, ruido, valores atípicos...
0
chemari
#10 El correo de la noticia dice dice que es profesor en bioingenieria y eperto en redes neuronales.
1
the_fuck_right
Y aunque hubiese cobrado, hubiese tenido 0 culpa, porque él no tiene por qué -en el sentido, de que no es su responsabilidad, simplemente ha coincidido por ser el hombre muy ético- ir preguntando sobre el origen de los fondos para un estudio de una universidad seria, menuda no-noticia.
1
rbrn
Vamos, que si le llegan a pagar por medios menos raros hubiese aparecido en los papeles y además hubiese hecho el proyecto ya que no se hubiese enterado de quien financiaba. Eso no implicaría nada en absoluto por supuesto.
2
Urasandi
#6 La diferencia se establece al identificar al financiador y su ambiente.
0
rbrn
#14 Claro, claro, pero por los pelos. Si hubiese hecho el proyecto ahora estaría esplicando que si no sabía quien lo financiaba, etc. Y no por eso la hija se tendría que sentir menos orgullosa de su padre.

Está clara la ética que tuvo al enterarse, pero pudo no haberse enterado como muchos otros que tienen los mismos principios que este investigador.
1
Veelicus
#19 pues de eso va el tema, que como se entero hizo lo que su conciencia le dijo, hay otros que lo saben perfectamente y como no tienen conciencia hacen lo que hacen
3
rbrn
#21 Y yo estoy diciendo que hay gente que habrá recibido dinero y nunca supo de donde llegó y no por ello necesitan ser condenados.

En la noticia está claro que lo están subcontratando desde Londres. Si llegan a cobrar ellos directamente y después le pagan, pues hubiese sido una colaboración normal y no por ello este señor sería menos íntegro.
0
CrudaVerdad
#6 exactamente, el lío es que en internet y muy especialmente en menéame:

¿Aparece ese nombre en los papeles de Epstein? Entonces es pedófilo, un monstruo degenerado. Ahhh ¿Y esa persona no es de mi ideología? Entonces peor, es una alimaña rastrera podrida violadora de niños.
0
tierramar
Relacionado: www.meneame.net/story/duelo-nuclear-guerra-civil-presidentes-pedofilos Esta clase gobernante, del mismo modo que ejecuta crimenes en privado; lo hace también con el mundo: provocando guerras, pobreza, exterminios,... Tienen totalmente perdida la humanidad, ellos nos consideran infrahumanos que puede sacrificar, ellos son INHUMANOS.
1
mariopg
la gente ve el árbol en vez del bosque. el problema no es epstein, hasta es normal que siendo tantos, haya gente tan perversa. el problema es cómo la gente así logra conseguir tanto poder durante tantísimo tiempo sin que pase absolutamente. hay miles de epsteins y seguirá habiéndolos. EL PROBLEMA ES LA CONNIVENCIA ABSOLUTA DEL SISTEMA.
1
eqas
Admirable
0
chemari
Para que triunfe el mal solo hace falta que la gente buena no haga nada.
Este hombre dijo que no, pero se ve que los demas implicados en el proyecto se ponían de lado y decían que "esto es un problema de Epstein con la justicia", que lo hacían por la ciencia... Y así, haciendo la vista gorda es como se justifican las atrocidades.
0
Anais33
Mayor felicidad en la vida que dormir tranquilo y que tú familia está orgulloso de ti. Seremos pobres pero honrados
1
hazardum
Un hombre de principios.
0
NESSI
... igualito que graznar
0
SpeakerBR
Habría que nombrarlo Presidente de las Islas Canarias, a ver si así se corrompía o no.

100.000$... muchos se ha corrompido por mucho menos...
0
avalancha971
#11 Pero es que ese dinero no era por corromperse, era por trabajar.

Lo que ocurrió es que rechazó al cliente.
2

