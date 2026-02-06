El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”

Ernesto Pereda, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Laguna (Islas Canarias) descubrió con estupor que su nombre aparecía en los papeles del caso Epstein por un proyecto que rechazó por motivos éticos en 2017,
| etiquetas: epstein , pederastia
Tradiciones españolas arraigadas.
Esto si que debería llegara portada.
Mis respetos.
Gracias.
"-¿En qué consistía exactamente ese proyecto?
-Era un estudio sobre sincronización cerebral durante actividades conjuntas, en este caso meditación. Se trataba de registrar la actividad cerebral de varias personas a la vez y analizar si, durante ese proceso, se producía una sincronización real entre cerebros."
Lo cualo????? O la ingeniería electrica ha cambiado mucho mucho desde que yo acabe la universidad o hay cosas por aqui que no entiendo demasiado
tranposrte y generacion electrica <> dispositivos electronicos y circuitos
Una cosa es q en la uni o trabjos de grado y tal por lo que sea acabe dando clase alguien mas o menos de la rama... pero q en un trabajo de investigacion... no lleves a alguien del campo especifico... amos es cuanto menos exotico.
#15 #13
Las herramientas metodologia... hasta las putas magnitudes son diferentes
Y repito, a ti te parece normal, que si quieres investigar sobre, yo que se perros, llames no a un veterinario especializado en perros, si no a un veterinario especializado en caballos que claro que va a tener algo de idea de mamiferos y tratar perros, pero no es su campo???? Habiendo miles pa escoger????
CC #32
Aclarado, el juntaletras... el tipo es ingeniero industrial y su campo de estudio es la bioingienieria, lo cual dista mucho de ser un "ingeniero eletrico" el periodista se debe haber liado mirando el curriculum y le metio eso como podia haber puesto informatico o arquitecto o psicologo
portalciencia.ull.es/investigadores/80814/detalle
Un antiguo jefe que era ingeniero eléctrico desarrolló una carrera muy larga en una agencia meteorológica antes de dedicarse a trazar emisiones de gases y después de abandonar los sistemas de armamento. En mi trabajo anterior, mi jefe era un ingeniero en robótica trabajando en climatología.
Mi caso es aún mucho más extremo...
Al final, son señales eléctricas que se analizan mediante métodos matemáticos.
Está clara la ética que tuvo al enterarse, pero pudo no haberse enterado como muchos otros que tienen los mismos principios que este investigador.
En la noticia está claro que lo están subcontratando desde Londres. Si llegan a cobrar ellos directamente y después le pagan, pues hubiese sido una colaboración normal y no por ello este señor sería menos íntegro.
¿Aparece ese nombre en los papeles de Epstein? Entonces es pedófilo, un monstruo degenerado. Ahhh ¿Y esa persona no es de mi ideología? Entonces peor, es una alimaña rastrera podrida violadora de niños.
Este hombre dijo que no, pero se ve que los demas implicados en el proyecto se ponían de lado y decían que "esto es un problema de Epstein con la justicia", que lo hacían por la ciencia... Y así, haciendo la vista gorda es como se justifican las atrocidades.
100.000$... muchos se ha corrompido por mucho menos...
Lo que ocurrió es que rechazó al cliente.