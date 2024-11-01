La exconcejala del PP acredita con pruebas el desprecio de Ayuso y su cúpula a la denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles

En ocho meses, nadie activó el protocolo de acoso y tampoco se abrió un expediente al regidor. Y eso que la 'número tres' del partido, Ana Millán, asumió tras escuchar el relato de la edil y las humillaciones a la que estaba siendo sometida por el alcalde, que se trató de un “caso de acoso de manual”, durante una conversación mantenida el 11 de septiembre de 2024 en la sede de Génova 13. En el mismo encuentro, la mano derecha de Ayuso, Alfonso Serrano, admitió también ante la edil la razón por la que fue relegada de sus funciones en el Gobierno