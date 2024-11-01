edición general
La exconcejala del PP acredita con pruebas el desprecio de Ayuso y su cúpula a la denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles

La exconcejala del PP acredita con pruebas el desprecio de Ayuso y su cúpula a la denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles

En ocho meses, nadie activó el protocolo de acoso y tampoco se abrió un expediente al regidor. Y eso que la 'número tres' del partido, Ana Millán, asumió tras escuchar el relato de la edil y las humillaciones a la que estaba siendo sometida por el alcalde, que se trató de un “caso de acoso de manual”, durante una conversación mantenida el 11 de septiembre de 2024 en la sede de Génova 13. En el mismo encuentro, la mano derecha de Ayuso, Alfonso Serrano, admitió también ante la edil la razón por la que fue relegada de sus funciones en el Gobierno

12 comentarios
hormiga_cartonera #5 hormiga_cartonera *
A ver doña concejala, ahora te ha tocado a ti pero el partido del que formas parte votó en contra de la ley de igualdad. Entre otras tantas medidas sociales como el divorcio, la ley antitabaco, la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo...

Ahora esperarás apoyo social y administrativo pero con tu mierda de ideología y sobre todo, con tu mierda de partido corrupto, negligente y ladrón, estás jodiendo a cientos de personas con lo que tú ahora esperas de los demás.

Los mismos subnormales con los tattoos de Trump que lloran cuando el Ice se los lleva cuando les pillan por muy dobladas que se las hayan tragado antes.

Lo dejo aquí...
2 K 27
Febrero2034 #8 Febrero2034
#5 el PP no voto en contra de la ley de igualdad. Negativo x bulo
0 K 7
hormiga_cartonera #9 hormiga_cartonera *
#8 si no votó a favor ya queda claro de que parte estaba. Por muy cínicos que nos pongamos ahora... Y defender eso, ya dice mucho de quien habla.

Jaja cuenta de antes de ayer. Chorprecha.
1 K 20
Anfiarao #11 Anfiarao
#8 cada vez tenéis que hacer más contorsionismo para defender lo indefendible
0 K 12
sotillo #10 sotillo
#2 No va a pasar nada como no pasó todas las otras veces, ni siquiera con 7291 ni con 230 víctimas de los últimos años
0 K 11
mmlv #4 mmlv
¡Sorpresón!
0 K 15
Beltenebros #7 Beltenebros
#4
¿Y? ¿Le quita eso algo de importancia?
0 K 20
Veelicus #1 Veelicus
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
0 K 12
#12 gershwin
Los protocolos sólo sirven proteger a quién los crea de que se aplique la ley.
Hay que denunciar donde se aplica la ley.. no dónde se aplican protocolos.
0 K 11
#3 dclunedo
Coño, eldiario vuelve a ser feminista ahora. Jajajaj a buenas horas. :popcorn: :popcorn: Faltan público y TelePedro, ElPais.... Ahora volverán a ser intransigentes con los machirulos fachas :troll:
2 K 1
Beltenebros #6 Beltenebros
#3
Trolentarios no, gracias.
0 K 20

