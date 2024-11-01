edición general
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar

Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar

Los nuevos archivos publicados han dado a conocer que nombres como el del rey emérito, un arquitecto o un condenado en la Gürtel figuran entre ellos

HeilHynkel #2 HeilHynkel
"Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, impresionante. Cena organizada por Pepe Fanjul para amigos", manifestaba Epstein en uno de sus correos.

Bueno, en este caso fue el campechano el que llevó a Epstein al puti club. O fue el Pepe ese el que los llevó a ambos.
DORO.C #4 DORO.C
Si viene del Plural es un bulo.
Barney_77 #5 Barney_77
#4 No creo que sea bulo, lo que si que es seguro es sesgado.
Lamantua #3 Lamantua *
Ya van saliendo… Ejpañoles de raza. No podia ser de otra manera.
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
La creme de la creme.
strike5000 #6 strike5000
"Entre todos los archivos en los que figura el por entonces monarca de España, de los cuales muchos son simples recortes de periódicos, destaca la mención de un encuentro entre el empresario y el Borbón.

"Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, impresionante. Cena organizada por Pepe Fanjul para amigos", manifestaba Epstein en uno de sus correos.[...]

Hoy en día se desconoce si la quedada llegó a pasar ya que no figura ninguna prueba de la asistencia de

…   » ver todo el comentario
