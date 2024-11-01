edición general
Congresista Ted Lieu: "Trump aparece miles de veces en los archivos de Epstein en acusaciones de violar niñas y amenazar con matarlas" [EN]

Congresista Ted Lieu: "Trump aparece miles de veces en los archivos de Epstein en acusaciones de violar niñas y amenazar con matarlas" [EN]  

El representante demócrata Ted Lieu criticó al Departamento de Justicia por desestimar lo que él afirma son "acusaciones sumamente perturbadoras".

trump , epstein , violaciones , asesinatos
2 comentarios
karakol
En los años setenta del siglo pasado, el pringao de Nixon dimitió por un caso de escuchas ilegales.

Hoy leemos, escuchamos y vemos cada día una barbaridad mayor que la del día anterior, con casos de pederastia, violaciones o asesinatos y no pasa absolutamente nada.
Mesopotámico
Al final, era verdad que estamos dominades por pederastas satanicos
