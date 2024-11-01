Los impactos más altos del mundo": AEMET teme un escenario de lluvias catastrófico con media península saturada

Como decía Kevin Killeen, "febrero es el pero mes del año, pero es un mes honesto". Y febrero de 2026 no está siendo una excepción sobre su honestidad: los modelos daban lluvias históricas en toda la fachada atlántica y el sur peninsular y las precipitaciones ya están aquí.
Donde cojones están los que fumigan para que no llueva?
No os queda nada en la península en la próxima década ... además con VOX en el gobierno.
Tu calla y vete buscando casa por Contrueces que creo que la playa va a llegar cualquier día al Parque de Isabel la Católica.
Y lo bonito que van a ser las procesiones sevillanas, en barca por el Guadalquivir e irse a Carmona a la playa.
Mira, los del Sevilla se puede ir haciendo una trainera para cuando ganen la próxima Europa League.
Estamos a dia 3
Y menos mal que no es bisiesto.
Biba Box