Los impactos más altos del mundo": AEMET teme un escenario de lluvias catastrófico con media península saturada

Como decía Kevin Killeen, "febrero es el pero mes del año, pero es un mes honesto". Y febrero de 2026 no está siendo una excepción sobre su honestidad: los modelos daban lluvias históricas en toda la fachada atlántica y el sur peninsular y las precipitaciones ya están aquí.

13 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Baia Baia Baia lo que llevaban años explicando que iba a pasar.

Donde cojones están los que fumigan para que no llueva?
oceanon3d #3 oceanon3d *
#1 Diciendo ¿No se iba a secar todo con el fake calentamiento? ... Woke karaoke.

No os queda nada en la península en la próxima década ... además con VOX en el gobierno. :shit:
Eibi6 #4 Eibi6
#1 uno en el Atlético de Madrid con gafas de flipao
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Alguno está comentando en la noticia. xD
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#1

Tu calla y vete buscando casa por Contrueces que creo que la playa va a llegar cualquier día al Parque de Isabel la Católica. xD
Glidingdemon #13 Glidingdemon
#1 fuñigando el Sáhara, son así de cabrones.
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Dentro de poco en Sevilla aprenderán a tocar la gaita y a prepara el Pulpo a la Feria (de abril) .

Y lo bonito que van a ser las procesiones sevillanas, en barca por el Guadalquivir e irse a Carmona a la playa. :roll:

Mira, los del Sevilla se puede ir haciendo una trainera para cuando ganen la próxima Europa League.
Ah_no_nimo #7 Ah_no_nimo
febrero de 2026 no está siendo una excepción

Estamos a dia 3
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Y menos mal que no es bisiesto. :shit:
Arzak_ #10 Arzak_
¡Los comonistas nus fuñigan pa que no aiga hagüa y ce ceque to' el campo y que Sancho Pérrez ponga placas heolicas!
Biba Box :tinfoil:
Aokromes #12 Aokromes
curioso lo de la zona de murcia
yende #9 yende
Venga, que luego dirán que no se ha avisado!
Gadfly #11 Gadfly
Apocalíptico!
