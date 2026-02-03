La Fiscalía de Andalucía archiva las denuncias por los errores en los cribados de cáncer de mama

Se ha remitido las diligencias a varias fiscalías provinciales para que la investigación continúe de forma individual y separada. La Fiscalía de Andalucía ha archivado las denuncias relacionadas con los programas de cribado de cáncer de mama al considerar que no existen indicios de delito en personas aforadas.
| etiquetas: fiscalía , archiva , denuncias , cribado , andalucía
Pues eso
Hoy toca Pedro Sánchez facha
Es o no es tierno?
El decreto subraya que no existe un patrón común que permita conectar los casos y que la investigación debe ser individual y separada. Además, algunas denuncias contienen manifestaciones generales sin precisión, y una investigación más amplia
… » ver todo el comentario
Dependencia
La dependencia jerárquica en la organización del Ministerio Fiscal es considerada una de las notas esenciales que le caracterizan al mismo tiempo que lo distingue de otros órganos con los que comparte campo de actuación, como son los jurisdiccionales, pues estos últimos se deben prevenir de toda clase de influencia interna. Así, los jueces y tribunales, los órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial no están facultados para dictar
… » ver todo el comentario