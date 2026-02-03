edición general
La Fiscalía de Andalucía archiva las denuncias por los errores en los cribados de cáncer de mama

Se ha remitido las diligencias a varias fiscalías provinciales para que la investigación continúe de forma individual y separada. La Fiscalía de Andalucía ha archivado las denuncias relacionadas con los programas de cribado de cáncer de mama al considerar que no existen indicios de delito en personas aforadas.

#1 Leon_Bocanegra
Fachapass
8 K 84
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 ¿La fiscalía de quien depende?
Pues eso

Hoy toca Pedro Sánchez facha :troll:
0 K 9
#18 Leon_Bocanegra *
#15 que ternura me da ver a los que llaman mentiroso a Sánchez, agarrándose a una frase de Sánchez y dándola por cierta.

Es o no es tierno?
0 K 12
SuperBuker #2 SuperBuker
Qué vergüenza.
6 K 55
Supercinexin #5 Supercinexin
Una Justicia exquisita la del Reino de España.
4 K 54
tul #11 tul
#5 la mejor a la que pueden aspirar los franquistas y sus delincuentes de cuello blanco
0 K 12
Febrero2034 #4 Febrero2034
La Fiscalía ha decidido remitir las diligencias a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde fueron atendidas las dieciséis mujeres, para continuar la práctica de pruebas de manera cercana a las víctimas.

El decreto subraya que no existe un patrón común que permita conectar los casos y que la investigación debe ser individual y separada. Además, algunas denuncias contienen manifestaciones generales sin precisión, y una investigación más amplia

…   » ver todo el comentario
4 K 43
Febrero2034 #7 Febrero2034
Hoy la justicia es Faxa. La tolerancia a la frustración no es muy buena aquí
4 K 43
#9 mancebador
#7 Sobre todo porque el archivo viene de la fiscalía, organismo dependiente de forma directa del gobierno. xD
1 K 19
#14 perej
#9 eso no es cierto, y supongo que lo sabes
0 K 10
#16 mancebador
#14 Ajam:

Dependencia
La dependencia jerárquica en la organización del Ministerio Fiscal es considerada una de las notas esenciales que le caracterizan al mismo tiempo que lo distingue de otros órganos con los que comparte campo de actuación, como son los jurisdiccionales, pues estos últimos se deben prevenir de toda clase de influencia interna. Así, los jueces y tribunales, los órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial no están facultados para dictar

…   » ver todo el comentario
0 K 10
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
Luego piden respeto por la judicatura...poco les pasa.
1 K 22
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
¿Alguien duda de que si en vez de PP-Vox hubiesen otros partido gobernando Andalucía no se hubiera archivado esta denuncia, y menos con tanta celeridad?
1 K 20
strike5000 #10 strike5000
¿Y la Fiscalía de quién depende? Pues eso.
1 K 18
mmlv #12 mmlv
Division de poderes, justicia independiente, estado de derecho, bla, bla bla...
0 K 15
#3 k3ym4n
Eso es lo que les importa las personas
1 K 13
makinavaja #13 makinavaja
Perro no come perro
0 K 12
Lamantua #17 Lamantua *
Se mean y se cagan en Ejpaña.
0 K 8

