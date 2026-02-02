Miguel Ángel Llamas (Podemos) denuncia la difusión de sus horarios y centros de trabajo para intentar agredirle

"Han difundido en esta red mis horarios y centros de trabajo para tratar de agredirme", ha asegurado el candidato, señalando directamente a los responsables de esta campaña de señalamiento. En su comunicado, el aspirante de Podemos ha mostrado su firmeza ante estas intimidaciones, advirtiendo que el objetivo de estos grupos es amedrentar a los rivales políticos. "La ultraderecha busca que les entreguemos el espacio público. No lo conseguirán. No pasarán"
Por menos en Euskadi se aplicaba la ley antiterrorista
Putos wokes... y Vade retro agenda 2030!
(incluir aquí imagen de un cavernícola)
La difusión en los medios da una visibilidad que una denuncia no tiene.
El que pueda hacer, que haga.
Yo como no tengo cuenta en X no puedo buscarlo, así que por el momento me suena mas a autobombo