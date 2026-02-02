edición general
241 meneos
336 clics
Miguel Ángel Llamas (Podemos) denuncia la difusión de sus horarios y centros de trabajo para intentar agredirle

Miguel Ángel Llamas (Podemos) denuncia la difusión de sus horarios y centros de trabajo para intentar agredirle

"Han difundido en esta red mis horarios y centros de trabajo para tratar de agredirme", ha asegurado el candidato, señalando directamente a los responsables de esta campaña de señalamiento. En su comunicado, el aspirante de Podemos ha mostrado su firmeza ante estas intimidaciones, advirtiendo que el objetivo de estos grupos es amedrentar a los rivales políticos. "La ultraderecha busca que les entreguemos el espacio público. No lo conseguirán. No pasarán"

| etiquetas: podemos , miguel ángel llamas , ultraderecha
107 134 1 K 461 actualidad
28 comentarios
107 134 1 K 461 actualidad
Comentarios destacados:        
freeclimb #1 freeclimb *
La derecha borroca está a tope..

Por menos en Euskadi se aplicaba la ley antiterrorista
34 K 360
#10 walk_kindly_shout
#1 "borroca". El que invente un aparato para dar ostias a través de internet se forra.
0 K 10
autonomator #16 autonomator
#1 ¡ Nah ! Olvídate. No hay titiriteros. (aunque si mucho títere)
0 K 15
#20 luckyy
#1 esto mismo ya lo hacía la falange en el 36
1 K 20
calde #27 calde
#1 Venga! Es de Podemos! Te imaginas a un gc de la UCO o similar preocupado por investigar ésto? O a algún juez relevante? Pero si ellos precisamente están centrados en crear casos falsos contra este grupo de comunistas y gais! Joder, que ya ni te dejan utilizar la palabra gay como un insulto con el que bromear!

Putos wokes... y Vade retro agenda 2030!

(incluir aquí imagen de un cavernícola)

:-(
2 K 28
#2 BurraPeideira_
No pasarán hostias, como no nos dejemos de batucadas vamos a ser corderitos temerosos o abono para cunetas.
13 K 136
Tyler.Durden #17 Tyler.Durden
#2 se aprovechan de su indigencia mental. Todo lo arreglan a hostias. Razonar con ellos es inútil.
0 K 7
Fumanchu #28 Fumanchu *
#17 Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, aprender a dar mas fuerte que ellos, si solo entienden la violencia se les da toda la que quieran, no olvides que son cobardes y como les enseñes que tus dientes muerden se acojonan. También es bueno señalarlos con nombres, apellidos, direcciones de vivienda y trabajos, quieren eso pues eso les damos y si conocemos donde trabajan no contratar esas empresas y vincularlas con que contratan nazis.
0 K 7
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Terrorismo.
7 K 98
Rogue #5 Rogue
Para ser un país democrático y libre, se está quedando un poco enmierdado por culpa de unos seres intolerantes que no aceptan las normas del juego.
7 K 71
#25 tyrrelco
#5 Esto es lo que llaman la dictadura del perro. Tienes que ver qué ésta gente son admiradores de Goebbles y cómo tales, aplican el principio de qué coño hago yo mal, pues culpo de eso al perro.
1 K 13
Xtampa2 #7 Xtampa2
Esto también debe de ser eso que llaman la "polarización" :-*
3 K 44
Mediorco #15 Mediorco
Después los fascistas nos acusan de superioridad moral. Pues oiga, si. La moral está de nuestra parte.
2 K 19
#21 Moses_Hightower
Los de Podemos en Barcelona han estado pintando casas de gente judía. Me sabe mal por su situación, pero están mamando del agua que reparten.
1 K 13
Roendal #6 Roendal
Menos artículos en los periódicos y más denuncias en los juzgados
7 K 13
BM75 #8 BM75
#6 Se pueden hacer las dos cosas.
La difusión en los medios da una visibilidad que una denuncia no tiene.
8 K 85
kreepie #14 kreepie
Ya pasaron y están volviendo a pasar. Orgullosos que están.
El que pueda hacer, que haga.
0 K 11
poyeur #24 poyeur
#14 Eso dice este tema de Manifa ;) youtu.be/2AJALA8FCCk?si=gkCoReUUyLYRCAty
0 K 9
Glidingdemon #22 Glidingdemon
Luego viene la basura_reencarnada a decir que es normal, que están hasta la polla. Y que la culpa es de los zurdos que para ellos todo es fascismo. Esa sarta de mierda la a vomitado hoy en la noticia de compromis creo recordar.
1 K 10
miq #9 miq
Deleznable, muy parecido a cuando canal red filtró los datos del negocio de los padres de Vito Quiles
5 K 10
#19 guillersk
#9 es lo que tiene empezar un juego, que los demás también pueden
0 K 11
#23 PeloPene
Cuando marcaban negocios judios como si fuera Warcelona la alemania nazi, no se les oia protestar mucho
0 K 7
danip3 #12 danip3 *
O sea que va a tener razón el hijoputa con lo de prohibir las redes sociales a los jóvenes...
0 K 6
BlackDog #13 BlackDog
Pero si Podemos esta prácticamente desaparecido, por cierto, con lo que les gusta poner capturas de las amenazas y tal, en la noticia no vienen ninguna, ni siquiera el famoso tuit donde se denuncia que se han filtrado sus horarios y lugares de trabajo, aunque sea pixelado los datos sensibles...

Yo como no tengo cuenta en X no puedo buscarlo, así que por el momento me suena mas a autobombo
4 K -27
platypu #11 platypu
100% real no fake, que no pasaran dice, si casi han desaparecido xD  media
7 K -49
KoLoRo #18 KoLoRo
#11 Una cosa es que Podemos sea una mierda y desaparezca, otra muy distinta que pongas una puta diana a alguien por que tiene una ideologia distinta, publicando cuando y donde va a estar dicha persona...
5 K 57
platypu #26 platypu
#18 Es un hacedme casito en toda regla. O se lo ha inventado o le ha dicho a algun amigo que lo ponga en twitter. Ya si eso lo denuncia a la policia si es verdad
3 K -19

menéame