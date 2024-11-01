El Equipo de Extremismo Violento y Odio de la Policía detiene en Barcelona al seguidor de Vito Quiles que amenazó de muerte a Rubén Sánchez

El autor de las amenazas recriminó al secretario general de FACUA que hubiese interpuesto una querella por calumnias contra Quiles y le advirtió de que iba a buscarlo porque lo quiere "colgado de un árbol".
Lo mejor es esto, a estos infra seres hay que darles donde más les duele, en la cartera.
El abogado Pablo Franco deberá indemnizar a Rubén Sánchez con 20.000 euros por llamarlo «estafador» e inventar una sentencia contra él… » ver todo el comentario
Cuestión aparte es que las administraciones públicas no deberían subvencionar medios como por ejemplo los de Javier Negre o El Mundo que están condenados por publicar noticias falsas.
www.elnacional.cat/enblau/es/television/javier-negre-el-mundo-condena-
La red contra 'El Mundo' y Javier Negre, condenados por inventar noticias
Los fachapobres son así.
La esencia del fascismo.
#13: Alguno con el tiempo se dará cuenta de que ha sido el #tonto_útil, porque no les van a reconocer la labor, si no tienes #pedigrí no te van a dar un puesto en la política por hacer el trabajo sucio de acoso contra los rivales políticos.
PS: esto último se aplica a la derecha y a la izquierda, nunca seáis los tontos útiles de nadie.