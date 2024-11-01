edición general
El Equipo de Extremismo Violento y Odio de la Policía detiene en Barcelona al seguidor de Vito Quiles que amenazó de muerte a Rubén Sánchez

El autor de las amenazas recriminó al secretario general de FACUA que hubiese interpuesto una querella por calumnias contra Quiles y le advirtió de que iba a buscarlo porque lo quiere "colgado de un árbol".

34 comentarios
Comentarios destacados:          
Supercinexin #2 Supercinexin
Lo han detenido por pensar diferente. Por putodefender España.
35 K 359
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Y que todavía haya quien defiende el "todos son iguales" creyendo que no se nota nada que está del lado de los agresores, putos imbéciles.
6 K 86
#9 kreator
#2 pussy pass. En 3 días o menos está vociferando otra vez.
1 K 13
CheliO_oS #14 CheliO_oS
#2 Llevaba una bandera de España en perfil.
1 K 24
#17 blablablablablablablabla
#2 ahora vienen las caquitas y los "señor juez me han jaqueado la cuenta y suplantado con una IA ..." :popcorn:
0 K 6
#20 cybermouse
#2 Pues para allá, con Bukele, a defenderla desde alli
0 K 8
Padomon #22 Padomon
#2 ya no se puede ni siquiera amenazar de muerte a la gente sin que te acusen de violento.
1 K 9
riazor97 #25 riazor97
#22 dónde ha quedado la libertad de expresión?? Esto es influencia del Chavismo y Zapatero
1 K 13
Padomon #28 Padomon
#25 horrible...como dijo Mariló Montero en prime time, nos están silenciando
1 K 13
BlackDog #29 BlackDog
#2 No, lo han detenido por amenazar a una persona...
0 K 7
ElPerroDeLosCinco #4 ElPerroDeLosCinco
"El Equipo de Extremismo Violento y Odio" de la Policía - o_o Yo ya sospechaba que había mucho facha en la Policía, pero no sabía que ya tienen un equipo organizado y todo.
22 K 212
kavra #8 kavra
#4 peor, en mi dislexia había leído "exterminio violento"
4 K 48
Catapulta #16 Catapulta
#8 Yo también xD
0 K 12
kratos287 #19 kratos287
#4 Deben ser como los GEO o así. :-D
0 K 9
Pepepaco #3 Pepepaco
A este paso, Rubén Sánchez se va a hacer de oro con las indemnizaciones que le están otorgando los tribunales.

Lo mejor es esto, a estos infra seres hay que darles donde más les duele, en la cartera.

El abogado Pablo Franco deberá indemnizar a Rubén Sánchez con 20.000 euros por llamarlo «estafador» e inventar una sentencia contra él…   » ver todo el comentario
10 K 96
Catapulta #15 Catapulta
#3 Oye, pues es buen negocio.
2 K 26
tonibaz #21 tonibaz
#3 El problema es que al final todo sale del bolsillo de todos los españoles. De los políticos con acceso a dineros públicos hacia toda esta caterva de informadores/hooligans que va expandiendo su odio, y de ahí a los indemnizados tras un juicio.
0 K 6
Pepepaco #23 Pepepaco
#21 En estos casos que yo he puesto (y en el caso de la noticia) se trata de particulares que no reciben dinero público.
Cuestión aparte es que las administraciones públicas no deberían subvencionar medios como por ejemplo los de Javier Negre o El Mundo que están condenados por publicar noticias falsas.
www.elnacional.cat/enblau/es/television/javier-negre-el-mundo-condena-
La red contra 'El Mundo' y Javier Negre, condenados por inventar noticias
1 K 14
tonibaz #24 tonibaz
#23 Que se trata de particulares que no reciben dinero público ... igual directamente no. Indirectamente no lo sabemos ni tu ni yo.
0 K 6
Pepepaco #26 Pepepaco
#24 No lo sabemos, pero lo que sabemos es que son tan imbéciles que lo más probable es que lo hagan gratis.
Los fachapobres son así.
0 K 11
Alegremensajero #34 Alegremensajero
#21 Claro, porque cualquier ciudadano de a pie (como el gilipollas detenido de este envío) se lleva dinero público porque sí para pagar indemnizaciones por si los denuncian... Madre mía las cabecitas...
0 K 8
freeclimb #1 freeclimb *
Pueden limpiar la casa también.. que está bien sucia de extremismo violento y odio.
9 K 94
imagosg #10 imagosg
Trastornados , dementes y violentos.
La esencia del fascismo.
2 K 30
Asimismov #6 Asimismov
Es lamentable que no corten la cabeza a la víbora y no hayan detenido a Vito Quiles.
3 K 26
Fernando_x #13 Fernando_x
#6 Zopellari tampoco es el líder, sigue siendo un mandado, la diferencia con ese detenido, es que es personal a sueldo, no como el zopenco que mandó las amenazas gratis.
4 K 36
#33 mcfgdbbn3 *
No le harán nada, porque no lo dijo rapeando mientras usaba #títeres. :-P

#13: Alguno con el tiempo se dará cuenta de que ha sido el #tonto_útil, porque no les van a reconocer la labor, si no tienes #pedigrí no te van a dar un puesto en la política por hacer el trabajo sucio de acoso contra los rivales políticos.

PS: esto último se aplica a la derecha y a la izquierda, nunca seáis los tontos útiles de nadie.
0 K 12
#32 malarte *
#6 Pito Quiles o alguno de sus mariachis JAMÁS se expondrán con algo que les perjudique judicialmente, solo se dejan querer y siembran el odio, que germina en forma de los múltiples gañanes que, desafortunadamente, pueblan nuestra “piel de toro”, y como tienen menos luces que un candil, son utilizados como arietes para amedrentar a los que les plantan cara. Si alguno cae por el camino porque tiene la mala suerte de encontrar algún juez que no sea simpatizante no importa, son carne de baja calidad.
0 K 7
#27 chocoleches
Si es que ya no se puede decir nada, no hay libertad.
1 K 22
#7 Cilantro
Otro al que llaman fascista por pensar diferente, y eso sí que es fascismo :shit:
1 K 17
#31 Leon_Bocanegra
Lo detienen solo por amenazar diferente.
0 K 12
el_Tupac #12 el_Tupac
Me sorprende gratamente que exista ese equipo.
0 K 11
#11 Sobraoyjeta
el tipico catalan de pura cepa separatista votante de la CUP, eh?
0 K 9
#30 Cincocuatrotres
Pues objetivo cumplido meter a Quiles en una mierda para manipular, sin embargo las declaraciones fascistas de la Irene pasan de largo, como nos pastorean! si quieren que comamos de este prado nos mandan para allí.
0 K 8
#18 Equidislate
A ver si al fachista blandiblub que va de tipo duro, el acosador este, le meten un tiempecito en prisión. Con jabones resbaladizos en la ducha y demás cosas, todo el pack completo.
0 K 8

