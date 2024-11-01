Los conservadores portugueses respaldan al candidato de izquierda para evitar un presidente de extrema derecha [ENG]

Para frenar el crecimiento explosivo del partido ultranacionalista Chega, los principales conservadores de Portugal están haciendo lo que antes era impensable: apoyar al candidato de centroizquierda a la presidencia. La semana pasada, destacados políticos de centroderecha de Portugal respaldaron públicamente a António José Seguro, exsecretario general del Partido Socialista, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de febrero.