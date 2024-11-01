edición general
Los conservadores portugueses respaldan al candidato de izquierda para evitar un presidente de extrema derecha [ENG]

Para frenar el crecimiento explosivo del partido ultranacionalista Chega, los principales conservadores de Portugal están haciendo lo que antes era impensable: apoyar al candidato de centroizquierda a la presidencia. La semana pasada, destacados políticos de centroderecha de Portugal respaldaron públicamente a António José Seguro, exsecretario general del Partido Socialista, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de febrero.

Comentarios destacados:      
obmultimedia
Aqui Feijóo se tiraria por un puente antes de dar la presidencia a Sanchez... de nuevo :troll:
yoma
#1 Es que aquí el PP está deseando tener un gobierno de extrema derecha, total es su ideología... :troll:
eltxoa
#1 respaldan al candidato de izquierda. ya es que ni el titulo leemos :troll:
obmultimedia
#4 Calla, calla que le desmontas al PSOE todo el tinglado.
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 De que te extrañas, aquí Sánchez se tiró al puente incumpliendo todo lo prometido en campaña con tal de no darle la presidencia al candidato más votado.

"Si quiere se lo repito 5 veces, con Bildu no pactaré"
"No habrá amnistía"
¿Sigo?
Eibi6
#1 tampoco es eso, el puesto en disputa es el que aquí tiene Felipe
Aokromes
#1 bueno, presidente del gobierno no, pero hay antecedentes del pp apoyando al psoe para que no gobierne pnv o bildu.
MiguelDeUnamano
#5 Por supuesto, a quienes les parece que las películas de la 2ª GM acaban mal es posible que les parezca responsable apoyar al de extrema derecha.
BlackDog
#7 Y habrá a quienes las películas de comunistas rusos intentan destruir el mundo que acaban bien gracias a los buenos les parezca responsable.
MiguelDeUnamano
#8 También conocidos como licenciados en historia por la Universidad de Hollywood.
BlackDog
#10 si, o conocidos como licenciados en perspectiva de genero de los cacahuetes salados en almacenes sin punto violeta y con canarios heteronormativos
#2 laruladelnorte
Una medida responsable de quienes miran por el bien de sus ciudadanos,algo impensable con lo que tenemos aqui...
BlackDog
#2 Eso depende de quien lo mire, habrá a quien le parezca responsable apoyar al otro
#12 DonaldBlake
¡Qué envidia! Políticos de derechas que son demócratas.
Dene
#12 no lo verás en españistan
#15 AlexGuevara
Que suerte! Aquí los conservadores son la extrema derecha
