Los conservadores portugueses respaldan al candidato de izquierda para evitar un presidente de extrema derecha [ENG]

Para frenar el crecimiento explosivo del partido ultranacionalista Chega, los principales conservadores de Portugal están haciendo lo que antes era impensable: apoyar al candidato de centroizquierda a la presidencia. La semana pasada, destacados políticos de centroderecha de Portugal respaldaron públicamente a António José Seguro, exsecretario general del Partido Socialista, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de febrero.
| etiquetas: portugal , conservadores , izquierda , extrema derecha
"Si quiere se lo repito 5 veces, con Bildu no pactaré"
"No habrá amnistía"
¿Sigo?