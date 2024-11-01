edición general
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein

Los documentos publicados esta semana no aportan, por sí solos, pruebas nuevas de responsabilidad penal contra las personas citadas, y una parte del material ya había circulado en filtraciones o en procesos judiciales.

#3 Leon_Bocanegra
Si no sale Zapatero tampoco vamos a hacer un escándalo de esto
22 K 216
Qoshqarbaev #1 Qoshqarbaev
Alejandro Agag: empresario e inversor; yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar.

José Aznar: economista y consultor; hijo del expresidente del Gobierno.

Jacobo Gordon: empresario; condenado por el caso Gürtel.

Maite Arango: consejera de Acciona; miembro de diversos patronatos culturales.

Joaquín Fernández de Córdoba Arión: aristócrata; duque de Arión.

Fernando Arión: aristócrata; miembro de la familia Arión.

Fernando de Córdova Hohenlohe: aristócrata; grande de España,…   » ver todo el comentario
16 K 137
Don_Pixote #7 Don_Pixote *
#1 Vamos que Aznar hasta invitaría a Epstein a la boda de su hija
6 K 56
smilo #10 smilo
#1 gente de bien, patriotas autenticos
3 K 39
#13 Almirantecaraculo
#1 si coges solo la primera inicial pone
PABLO IGLESIAS TURRION. Y eso no sale en las noticias... Coincidencia? Yo no lo creo.
Otra burda manipulación de la izquierda mediática.
Más periodismo.
1 K 22
Pertinax #2 Pertinax
¿Varsavsky no?
1 K 25
#4 Leon_Bocanegra
#2 ese no es argentino?
0 K 13
Pertinax #5 Pertinax
#4 Está nacionalizado, si no me equivoco.
0 K 16
reithor #6 reithor
Hohenlohe. Estos llevan una tara de sangre azul que ni el mejor logopeda corrige.
1 K 24
Uda #8 Uda
#6 logopeda??
0 K 10
Xenófanes #15 Xenófanes
#8 Entiendo que es una referencia a la mandíbula nacida de la endogamia de los Austria.
1 K 14
Sinfonico #11 Sinfonico
Epstein, ese gran científico....  media
0 K 14
danip3 #14 danip3
Votantes voten.... Puteros de izquierdas o puteros de derechas.
1 K 12
sillycon #16 sillycon *
Amos a ver... El tío organizaba orgias con adolescentes para ricos pervertidos en sus ratos libres, pero de 9 a 5 se dedicaba a sus negocios y se reunía con otros empresarios de alto nivel. Puede que aprovechara las orgias para sus negocios, y a mí me encantaría que les metieran un paquete a Aznar o Agag, pero es más probable que la reacción sea más comercial que lúbrica...
0 K 10
botafoch #9 botafoch
Meneantes entrando en la noticia a ver si está su nombre en tres, dos, uno....
0 K 8
Jack29 #12 Jack29 *
Tambien salia la rata Roborobsky
es.wikipedia.org/wiki/Phodopus_roborovskii
0 K 7

