El despido de Hacendado

Es bastante frecuente leer: “Despedido de Mercadona por comerse una croqueta que iba a la basura”. Pero la verdad oculta es que ni a los trabajadores les despiden realmente por comerse una croqueta ni menos aún estamos hablando solo de los despidos de Mercadona. Se trata del truco del “despido de Hacendado”, que es imperativo que conozcáis porque lo están aplicando en toda España las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. Cuando os quieran despedir, probablemente intentarán el truco del despido de Hacendado.
| etiquetas: despido , hacendado. indemnización
O no tiene competencias, o que si el parlamento, o que si Europa obliga,‘o que si la coyuntura internacional… pero nunca nunca hace nada mal por acción u omisión.
Ahora, cuando sale algo bien, es Pedro Sánchez en persona quien lo ha conseguido, montado en su corcel, es el que ha arrancado la victoria de las manos del fascismo,, (o sus socios más a la izquierda, según sesgo)
¿Por qué no de la reforma laboral del 2012 que hizo el PP Y de la chupipandi de Yoli que no la cambia?
Edito: Respecto a la noticia en sí, pues lo habitual, leyes y normas que son prácticamente incumplibles paraaplicarlas a discreción, porque el agravaio comparativo no se tendrá en cuenta
Edito: Me ha bloqueado, debo ser muy ofensivo e irrespetuoso
No habla de quién es la culpa de que siga vigente sino de su origen y motivación.
El que la hizo mal y el que no la cambia tambien mal.
Me parece flipante que a cada envío de laboro siempre siempre siempre se encuentre el mismo comentario.
"Cómo arreglar una caldera que no está rota"
"Clases de defensa personal para cuando nadie te está atacando"
"Como trabajador, ¿qué puedes hacer frente a una empresa que cumple con la legalidad vigente?"
Igual hace años pasaba, pero hoy buscas en Google “me han despedido, qué hago?” y lo tienen de primero…
Ah y como dice #_1 es que parece que aqui el culpable de las cosas es el que saca la Ley, ya pasen 20 años y ni siquiera gobiernen otra vez, son los culpables... para que culpar al actual gobierno que no ha cambiado ni cambiara ese aspecto?
Lo que no recuerdo ahora mismo es si ya llegaron a un acuerdo o no,