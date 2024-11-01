edición general
22 meneos
357 clics
El despido de Hacendado

El despido de Hacendado

Es bastante frecuente leer: “Despedido de Mercadona por comerse una croqueta que iba a la basura”. Pero la verdad oculta es que ni a los trabajadores les despiden realmente por comerse una croqueta ni menos aún estamos hablando solo de los despidos de Mercadona. Se trata del truco del “despido de Hacendado”, que es imperativo que conozcáis porque lo están aplicando en toda España las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. Cuando os quieran despedir, probablemente intentarán el truco del despido de Hacendado.

| etiquetas: despido , hacendado. indemnización
19 3 1 K 339 politica
18 comentarios
19 3 1 K 339 politica
#4 Cuchifrito
#3 La ley depende del parlamento no del gobierno, el parlamento es de derechas. A disfrutar lo votado.
2 K 44
KoLoRo #6 KoLoRo
#4 Pues con la cantidad de Reales Decretos que estan metiendo, este podría ser uno.
0 K 7
#7 Cuchifrito
#6 Los que se hayan convalidado es porque s algún partido de derecha le ha parecido bien en el congreso. Suerte buscando un partido de derechas que quiera aprobar esto
0 K 11
KoLoRo #9 KoLoRo
#7 Ni derechas, ni izquierdas... suerte buscando un partido que haga las cosas bien xD
0 K 7
taSanás #8 taSanás *
#4 qué suerte tiene el pose, que aunque lleve 8 años en el gobierno no tiene culpa de nada nunca xD
O no tiene competencias, o que si el parlamento, o que si Europa obliga,‘o que si la coyuntura internacional… pero nunca nunca hace nada mal por acción u omisión.

Ahora, cuando sale algo bien, es Pedro Sánchez en persona quien lo ha conseguido, montado en su corcel, es el que ha arrancado la victoria de las manos del fascismo,, (o sus socios más a la izquierda, según sesgo)
3 K 41
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
"comenzó a funcionar en 2012 con la reforma laboral del PP, porque la hicieron precisamente para eso". una cosa, Laboro: la culpa es de una reforma laboral del PP de 2012 o del actual Gobierno y la chupipandi de Yoli que no le da la gana de cambiarla? que yo sepa, no gobierna el PP en Españita desde hace siete años. de nada!
1 K 18
Noeschachi #12 Noeschachi
#11 He de confesar que editado porque #_1 me tiene bloqueado tambien xD
0 K 12
ombresaco #5 ombresaco *
la culpa es de una reforma laboral del PP de 2012 o del actual Gobierno y la chupipandi de Yoli que no le da la gana de cambiarla?

¿Por qué no de la reforma laboral del 2012 que hizo el PP Y de la chupipandi de Yoli que no la cambia?

Edito: Respecto a la noticia en sí, pues lo habitual, leyes y normas que son prácticamente incumplibles paraaplicarlas a discreción, porque el agravaio comparativo no se tendrá en cuenta
0 K 11
Noeschachi #10 Noeschachi *
#5 Que Yoli saliera en primetime lamiendole el ojete al presidente patronal no cambia que esta práctica este habilitada por la la reforma de 2012. A un abogado laboralista le da igual gobierna el Kuomintang o el GIL, la ley y sus agujeros son los que hay.
0 K 12
ombresaco #11 ombresaco *
#10 era una respuesta a #_1, pero por algún motivo se me pasó la respuesta.

Edito: Me ha bloqueado, debo ser muy ofensivo e irrespetuoso
0 K 11
MoñecoTeDrapo #17 MoñecoTeDrapo *
#16 Cuándo y cómo se aprobó y la razón de ello es información para poner en contexto la norma. Si sigue vigente es obvio que se no la han derogado, y quiénes son los responsables de ello es de perogrullo, si tienes un mínimo de criterio.
0 K 10
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo *
#_1 #3
No habla de quién es la culpa de que siga vigente sino de su origen y motivación.
0 K 10
KoLoRo #16 KoLoRo
#15 Pero la critican (la ley) pues que metan la critica a que nadie ha querido cambiarla.

El que la hizo mal y el que no la cambia tambien mal.
0 K 7
strike5000 #13 strike5000
¿Al final en qué consiste "la encerrona en el juzgado"?
0 K 8
#18 ldoes
#3 es que para esta gente parece que todas las empresas son satan y todos los empleados somos gilipollas de manual

Me parece flipante que a cada envío de laboro siempre siempre siempre se encuentre el mismo comentario.

"Cómo arreglar una caldera que no está rota"
"Clases de defensa personal para cuando nadie te está atacando"
"Como trabajador, ¿qué puedes hacer frente a una empresa que cumple con la legalidad vigente?"
0 K 7
taSanás #2 taSanás *
“En muchos casos el trabajador no inicia la demanda de despido” no conozco a nadie que no haya ido a la conciliación, a nadie.
Igual hace años pasaba, pero hoy buscas en Google “me han despedido, qué hago?” y lo tienen de primero…
0 K 7
KoLoRo #3 KoLoRo *
Yo estas mierdas de laboro ya las voto sensacionalistas joder, es que para esta gente parece que todas las empresas son satan y todos los empleados somos gilipollas de manual. Como bien dice #2 es que la conciliacion ahora mismo es casi un paso despues de un despido... entiendo que si te despiden, por 20€ no vas a conciliar nada, pero el resto... en fin, que entiendo que laboro quiera clientes por que son una empresa/negocio y tal... pero hacerlo pasando por ignorantes a todos pos feo.

Ah y como dice #_1 es que parece que aqui el culpable de las cosas es el que saca la Ley, ya pasen 20 años y ni siquiera gobiernen otra vez, son los culpables... para que culpar al actual gobierno que no ha cambiado ni cambiara ese aspecto? xD
0 K 7
strike5000 #14 strike5000
#2 Es que además puedes coger a un abogado del sindicato y te sale o gratis, o muy barato. Precisamente a mi ahijada la despidieron así no hace mucho y fue como tú dices. Y eso que había firmado aceptando el despido disciplinario antes de ir a juicio. Alegó, a instancias de su abogada, que se había sentido presionada y pa'lante.

Lo que no recuerdo ahora mismo es si ya llegaron a un acuerdo o no,
0 K 8

menéame