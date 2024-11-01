El despido de Hacendado

Es bastante frecuente leer: “Despedido de Mercadona por comerse una croqueta que iba a la basura”. Pero la verdad oculta es que ni a los trabajadores les despiden realmente por comerse una croqueta ni menos aún estamos hablando solo de los despidos de Mercadona. Se trata del truco del “despido de Hacendado”, que es imperativo que conozcáis porque lo están aplicando en toda España las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. Cuando os quieran despedir, probablemente intentarán el truco del despido de Hacendado.