El grupo británico Chumbawamba prohíbe a Vox que use su música para "promover su agenda intolerante y llena de odio"

"¿Por qué la extrema derecha no usa su propia música? Porque su música es horrible", dice Boff Whalley, exguitarrista de la banda.

#2 migrad
music.youtube.com/watch?v=2H5uWRjFsGc

Llevaba años sin escuchar a esta gente, puff.
zachariah #12 zachariah *
Un grupo anarcopunk, nacido en una casa comuna, pro okupacion, pacifista... Putos fachas incultos e ignorantes, no tienen idea de nada, de n.a.d.a.!
Spirito #3 Spirito *
VoX debería estar ilegalizado desde hace mucho tiempo.

También a algunos obispos se les debería investigar, porque VoX es el brazo político duro de los obispos, hacer auditorías y llevar a juicio por delitos sobre todo relacionados con corrupción.

Y, ojo, también a algunos militares de alto rango.

No valen las buenas palabras con esos canallas.

Estamos a tiempo de no repetir la historia de nuestra última guerra civil.
Jack29 #7 Jack29
#3 no se si es competencia de Marlaska, pero o nos falta información o está muy ocupado no haciendo nada al respecto.
Spirito #8 Spirito *
#7 Eso no es cosa de Marlaska solo, me parece a mí, es más complejo porque llevamos años con un abuso de jueces fachas, militares y policías de altos rango, obispos a la chita callando... sino cosa de ir parándoles los pies a la extrema derecha con las leyes y justicia.
Jack29 #6 Jack29
Como ya dije cuando salio la cancion de Springsteen, insisto, luego hay que oir a estos turbo-fachos decir que van ganando la batalla cultural.
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
¿Por qué la extrema derecha no usa su propia música? Porque su música es horrible.

Les pasa como con el humor, que no son capaces. Su máximo logro es decir "left can't meme".
jonolulu #11 jonolulu
Hace dos años exigieron lo mismo a Desokupa.
Star_Stop #9 Star_Stop
¿Alguien podría enlazar el comunicado del grupo? No lo encuentro, y me gustaría dar veracidad a esta noticia.
Star_Stop #14 Star_Stop
#13 La noticia como tal sí, pero el comunicado del grupo, no.
#1 poxemita *
Me equivoqué de grupo-cancion.
Sr.No #5 Sr.No
Aprendiendo a encajar las guantás, a ver si son tan fuertes y consiguen levantarse como los otros :troll:
#15 oscarcr80
Pero aún existe esa banda?
#4 luckyy
Que pongan a taburete que estarán encantados
