Patatas a lo probe

No tenía intención hoy de hacer artículo, pero yo que sé... Tampoco me apetecía cocinar y al final juntando las dos cosas me animé.

Esto no es lo primero que hice, pelé cuatro patates y las corté en rodajas y las dejé a remojo mientras iba a la huerta a por puerros.

Esto es lo siguiente, cortar un pimiento rojo en tiras y a la cazuela.

Cortar el puerro en tiras y a la cazuela.

Con las mismas acordarse del ajo! 4 pelados y machacados (me voy a arrepentir de esta frase)

Añadir la cebolla, echar un chin de sal. Sofreir un par de minutos y tapar, hasta que esté todo blandín.

Como hace frío que pela, eché cayena molida y un chorrín de vino blanco. Dejar que se evapore.

Añadir las patatas. No tienen que quedar tiesas, echas pero blandinas. Volver a echar sal y dejar 5 minutos a fuego medio.

Freír huevos y chim pum.