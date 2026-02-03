Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: "Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria"

A) Este pasado verano, en un anuncio en un portal inmobiliario, vi que se vendía una de las viviendas protegidas y llamé. Me lo cogió una chica, que me dijo que tenía que pagar 227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro. ¡¡223.000 euros!! B) El propietario no quería «ser tonto» y vendía por 230.000 euros, «que es el tope que marca la Generalitat, y el resto sería hacer un contrato privado y dar un dinero en efectivo al dueño antes de subir a firmar». «Me pedía 180.000»