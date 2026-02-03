Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: "Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria"

A) Este pasado verano, en un anuncio en un portal inmobiliario, vi que se vendía una de las viviendas protegidas y llamé. Me lo cogió una chica, que me dijo que tenía que pagar 227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro. ¡¡223.000 euros!! B) El propietario no quería «ser tonto» y vendía por 230.000 euros, «que es el tope que marca la Generalitat, y el resto sería hacer un contrato privado y dar un dinero en efectivo al dueño antes de subir a firmar». «Me pedía 180.000»
Agentees inmobiliarios que lo saben, notarios que salen de la sala "un momentito" para "que habléis de vuestras cosas"... todos cómplices necesarios, y ninguno en la cárcel.
Hay que actuar ante esas corruptelas institucionalizadas.
¿En que se parecen la corrupción y la paella?
Que como en la comunidad Valenciana en ninguna parte.
Pero más difícil es encontrar a alguien que pueda conseguirlos en efectivo. Únicamente pueden conseguir determinados perfiles de compradores que tengan ya ese dinero negro. Y entonces estarán encantados de pagar esa cantidad en negro.
Aunque en realidad hace mucho que no uso efectivo
El truco es que si eras muy amigo o tenías pasta, te ofrecían comprar a precio puta (creo que eran 16k) + lo mismo en negro algunas casas de esas que daban preferencia para entrar y descuento en la venta. Esto fue un par de años antes de que se empezase a construir el segundo bloque, así se podía justificar en que no era para entrar en la lista de la VPO.
Gobernaba el PSOE, si no recuerdo mal, por si alguien quiere silbar como si no pasara nada.
