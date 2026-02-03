edición general
Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: "Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria"

A) Este pasado verano, en un anuncio en un portal inmobiliario, vi que se vendía una de las viviendas protegidas y llamé. Me lo cogió una chica, que me dijo que tenía que pagar 227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro. ¡¡223.000 euros!! B) El propietario no quería «ser tonto» y vendía por 230.000 euros, «que es el tope que marca la Generalitat, y el resto sería hacer un contrato privado y dar un dinero en efectivo al dueño antes de subir a firmar». «Me pedía 180.000»

ombresaco
Legisladores que se creen que la realidad se ajusta a la legislación.

Agentees inmobiliarios que lo saben, notarios que salen de la sala "un momentito" para "que habléis de vuestras cosas"... todos cómplices necesarios, y ninguno en la cárcel.
16
HeilHynkel
grabación y denuncia.
11
smilo
Pero es que encima queréis que las viviendas adjudicadas a la familia ppsuna las paguen ellos? Paga en negro 200.000 euros rojeras!
5
Edheo
#2 Yo me planto a la firma del contrato, con un guardia civil de paisano, y les pongo la denuncia... sinceramente
Hay que actuar ante esas corruptelas institucionalizadas.
5
cromax
Habrá que volver a sacar el chiste
¿En que se parecen la corrupción y la paella?
Que como en la comunidad Valenciana en ninguna parte. :troll:
4
CharlesBrowson
Porque queremos tambien, mucho picaresca mucho rasgarnos las vestiduras pero cuando se empieza a plantear las cosas seriamentes eh eh eh y a ti que te importa x, la privacidad!! y demas excusas baratas, esa es la gente que son el lastre que nos impide mejorar. Desde abajo hasta arriba.
5
Niessuh
#1 Me repito, pero es necesario: La vivienda publica debe ser de alquiler y pertenecer así para siempre, como en Austria, Holanda, Singapur.... Es la única manera de asegurar una solución sin que los buitres del mercado se aprovechen.
11
avalancha971
Utilizar 223.000€ en negro es difícil.

Pero más difícil es encontrar a alguien que pueda conseguirlos en efectivo. Únicamente pueden conseguir determinados perfiles de compradores que tengan ya ese dinero negro. Y entonces estarán encantados de pagar esa cantidad en negro.
5
Mark_
#12 ¿difícil? Podría guardar tranquilamente 50k en casa y no lo encontraría ni cristo, y pagarlo todo salvo el alquiler en efectivo.

Aunque en realidad hace mucho que no uso efectivo :-D
0
calcetus
#12 ¿Qué pasa, que tú no tienes un par de palés de billets en el trastero, muertodehambre?
0
Andreham
Por aquí PIMESA hizo algo similar con las VPO de San Antón, tenían preferencia absoluta (y un buen descuento en el precio de compra al permutar la antigua propiedad que se iba a derrumbar sí o sí) los dueños de las VPO antiguas donde se iban a construir estas nuevas.

El truco es que si eras muy amigo o tenías pasta, te ofrecían comprar a precio puta (creo que eran 16k) + lo mismo en negro algunas casas de esas que daban preferencia para entrar y descuento en la venta. Esto fue un par de años antes de que se empezase a construir el segundo bloque, así se podía justificar en que no era para entrar en la lista de la VPO.

Gobernaba el PSOE, si no recuerdo mal, por si alguien quiere silbar como si no pasara nada.
4
Ovidio
El fondo del problema es simple: las viviendas protegidas se dan en propiedad, cosa que no debería ser así.
3
maria1988
#9 Es que deberían ser siempre propiedad del Estado, o al menos el Estado debería tener propiedad en la compra y poder ofrecer el precio público por ellas.
2
KoLoRo
#9 Correcto... y si no se siguen ciertos criterios pa fuera.
0
torkato
#9 Yo no veo que eso esté mal. VPO en propiedad se ha dado siempre y eso ha permitido que todo el mundo tenga una vivienda a buen precio y garantiza calidad de vida. Se pueden hacer tanto VPO para propiedad como para alquiler ya que no todos tienen las mismas necesidades. Lo que deberían es respetarse los requisitos y limitaciones de acceso para evitar acaparación, especulación o que alquiles una VPO en propiedad.

Este problema no ocurre por ser en propiedad. Si fueran de alquiler ocurriría lo…   » ver todo el comentario
0
Nouser
#9 Yo creo que podrían darse en propiedad, pero la venta debería ser a través de una agencia pública. Tú construyes una VPO, la mandas a la bolsa de vivienda y recibes el dinero del comprador. Quién recibe la vivienda nunca habla contigo, y las viviendas se asignan por orden de preferencia en la lista de candidatos. Se acaba con este mamoneo en 0,0.
0
Mark_
Las inmobiliarias son otro cáncer a extirpar. Me fío mucho más del peor de los camellos que del mejor de los agentes inmobiliarios, si eso existe.
1
Flogisto
"Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria". Un buen patriota.
1
Zapa
No olvidemos que esto lo permiten los notarios. Que si, que su trabajo se limita a dar fe de lo que ocurre. Pero son conscientes del delito.
1
Mark_
#15 ser conscientes de un delito y no denunciarlo no es hacer la vista gorda?
0
Rogue
Hasta que no haya un ministerio de la vivienda y se coja al toro por los cuernos, el problema nos va a lastrar nuestras vidas hasta el fin de ella.
0
chochis
Así nos pasó a nosotros el otro día. ¿Quién tiene ciento y pico mil euros en negro?
0
Sobraoyjeta
Esto es muy denunciable
0
ElBeaver
Con grabarlo y difundirlo no tienes más
0
tierra_del_hielo
Pero eso sigue funcionando? Pensaba que con las tablas de Hacienda ya no tenia mucho sentido.
0
Samaritan
PP seal of approval
0
nilita
Estoy buscando vivienda y esto pasa en un 10% con las q he contactado, en una me pedian 80.000 en negro porque era de VPO y en otra q valia 400000 me decian de escriturar por 260.000 porque tmb era VPO el resto no se como lo querian pq dije que en negro no iba a dar y me contaron no se que historia de la cual no entendi nada y la descarte. Esto lo comentas con otra gente en busca de vivienda y pasa muy muy amenudo ademas no se esconden pq te lo sueltan nada mas llamar o contactar con ellos, para o perder el tiempo.
0 K 6

