La Sima de la Olla 'revienta' en Grazalema tras los últimos temporales

La surgencia de la Sima de la Olla , a pocos kilómetros de Grazalema, es un fenómeno natural excepcional y poco habitual que se produce tras días de intensas lluvias, tal como ha ocurrido en este municipio serrano en la última semana con la borrasca Kristin. Las lluvias acumuladas en estos días han provocado que la tierra deje de absorber agua para empezar a expulsarla, como ocurre en este terreno de Grazalema.

2 comentarios
elTieso
Muy chulo el vídeo, creo que la señora de blanco viene de hacer pis y el marido estaba esperándola. Normal, con tanta agua a quién no le entran ganas.
Awer
El fenómeno del trop-plein (que en francés significa "demasiado lleno" o "rebosadero") es un proceso hidrogeológico espectacular que ocurre en la Sima de la Olla, ubicada en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Normalmente, la sima actúa como un sumidero, tragando el agua de las lluvias. Sin embargo, tras periodos de precipitaciones extremadamente intensas, el sistema kárstico subterráneo se satura. Cuando el acuífero no puede absorber más agua, el flujo se invierte…   » ver todo el comentario
