La Sima de la Olla 'revienta' en Grazalema tras los últimos temporales  

La surgencia de la Sima de la Olla , a pocos kilómetros de Grazalema, es un fenómeno natural excepcional y poco habitual que se produce tras días de intensas lluvias, tal como ha ocurrido en este municipio serrano en la última semana con la borrasca Kristin. Las lluvias acumuladas en estos días han provocado que la tierra deje de absorber agua para empezar a expulsarla, como ocurre en este terreno de Grazalema.