La Fiscalía de París registra las oficinas de X en Francia y convoca a Elon Musk para que declare por manipulación de algoritmos

La Fiscalía de París anunció este martes que está registrando las oficinas de la red social X en Francia dentro de una investigación abierta en enero del año pasado para averiguar si manipuló su algoritmo para facilitar una injerencia extranjera al favorecer determinados contenidos. La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía realiza los registros junto con Europol y la propia unidad de delitos informáticos de la policía francesa. La Fiscalía hizo el anuncio en un mensaje en la propia X, aunque dijo que abandonaría la red social.
| etiquetas: elon musk , fiscalía francesa , red social x , manipulación algoritmos
No estaría mal que, ahora que los yankis están impidiendo entrar, retirándoles el visado, a aquellas personas de relevancia que han denunciado la intromisión de los algoritmos, se les pagara en Europa con la misma moneda a los dueños de estas redes.
Recordad, a esta jodida escoria golpista-totalitaria lo único que les mueve es el puto dinero y lo que más les duele es que no se coman un colín en un mercado de los mayores del mundo.
Ojo, que está bien que se investigue.. pero que si la dejamos de usar, muerto el perro se acabó la rabia.
Que lo compre Telefónica, que cambien la interfaz y en pocos meses no queda nadie. #tuenti
No comprar tesla, no usar X, no usar Starlink.. y promover el boikot a ese p*to nazi.
Aunque mi comentario no contradice el tuyo.
A veces hacen cosas que favorecen a la ciudadanía, aunque soy de la opinión que lo hacen para tenernos moderados porque si estuviéramos todos cabreados entonces el problema lo tendrían ellos, ya sabes lo de dar migajas de pan para que las antorchas no lleguen a las calles.
En este caso, creo que las multinacionales están creando mas problemas para el sector político europeos de lo que están dispuestos a ignorar, quizás porque vean peligrar su estatus económico y eso no se puede tolerar. Si no, estarían mirando para otro lado, tal y como llevan haciendo los últimos 15 años en este mismo tema.
Eso sí, al Frente Nacional le ha tocado el gordo. Me da que les llegarán unos cuantos cheques hasta las siguientes elecciones.