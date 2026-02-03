edición general
La Fiscalía de París registra las oficinas de X en Francia y convoca a Elon Musk para que declare por manipulación de algoritmos

La Fiscalía de París anunció este martes que está registrando las oficinas de la red social X en Francia dentro de una investigación abierta en enero del año pasado para averiguar si manipuló su algoritmo para facilitar una injerencia extranjera al favorecer determinados contenidos. La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía realiza los registros junto con Europol y la propia unidad de delitos informáticos de la policía francesa. La Fiscalía hizo el anuncio en un mensaje en la propia X, aunque dijo que abandonaría la red social.

13 comentarios
Comentarios destacados:      
Desideratum #1 Desideratum *
De vez en cuando los gabachos tienen su punto digno. Eso sí, que este tipejo vaya a declarar, aunque sea por videoconferencia y desde su casa, está por ver.

No estaría mal que, ahora que los yankis están impidiendo entrar, retirándoles el visado, a aquellas personas de relevancia que han denunciado la intromisión de los algoritmos, se les pagara en Europa con la misma moneda a los dueños de estas redes.

Recordad, a esta jodida escoria golpista-totalitaria lo único que les mueve es el puto dinero y lo que más les duele es que no se coman un colín en un mercado de los mayores del mundo.
10 K 131
rojo_separatista #10 rojo_separatista
#1, toda la razón, pero si esto pasase en Rusia, China o Venezuela, la forma de contarlo sería completamente distinta, lo cual da bastante asco.
0 K 9
#12 concentrado
#1 Papi Trump estará afilando sus aranceles :popcorn:
0 K 20
#13 Troll_hunter
#1 Puede que también le mueva un poquito el supremacismo. Una mijilla.
0 K 9
freeclimb #2 freeclimb *
Yo lo que flipo es la cantidad de usuarios que tiene (X) a pesar de saber lo que sabemos, que Musk lo usa a su antojo para beneficiar a la extrema derecha.

Ojo, que está bien que se investigue.. pero que si la dejamos de usar, muerto el perro se acabó la rabia.
4 K 48
#4 mcfgdbbn3
#2: Por la costumbre.

Que lo compre Telefónica, que cambien la interfaz y en pocos meses no queda nadie. #tuenti
1 K 23
RedKanan #5 RedKanan
#2 Y más habiendo alternativas como Mastodon.
2 K 30
rafaLin #9 rafaLin *
#2 Por un lado, por el efecto red, todo el mundo está en X, hay alternativas pero las usan 4 gatos. Y por otro, dentro de lo malo, es lo menos malo. Por ejemplo, si quieres informarte sobre lo que pasa en Palestina, ahora mismo X es lo mejor, en el resto (youtube, tictoc, instagram...) están borrando cualquier vídeo que deje en mal lugar a los sionistas... en X los esconden, les dan menos prioridad, pero si sabes a quién seguir, puedes ver bastantes cosas y no eliminan todo (sí borran cosas,…   » ver todo el comentario
0 K 11
#3 Poligrafo
Y ya que estan que le den duro por lo de Grok y la pedofilia.
3 K 24
freeclimb #6 freeclimb *
#3 Le tenemos que dar nosotros..

No comprar tesla, no usar X, no usar Starlink.. y promover el boikot a ese p*to nazi.
2 K 43
#7 Suleiman
Ahora es cuando Trump impone aranceles....
0 K 13
beltzak #8 beltzak
Bueno, no tanto en mi opinión cuando detuvieron al CEO y creador de Telegram.

Aunque mi comentario no contradice el tuyo.

A veces hacen cosas que favorecen a la ciudadanía, aunque soy de la opinión que lo hacen para tenernos moderados porque si estuviéramos todos cabreados entonces el problema lo tendrían ellos, ya sabes lo de dar migajas de pan para que las antorchas no lleguen a las calles.

En este caso, creo que las multinacionales están creando mas problemas para el sector político europeos de lo que están dispuestos a ignorar, quizás porque vean peligrar su estatus económico y eso no se puede tolerar. Si no, estarían mirando para otro lado, tal y como llevan haciendo los últimos 15 años en este mismo tema.
0 K 10
Mistwatch #11 Mistwatch
El Eladio estará meses echando espuma por la boca. xD

Eso sí, al Frente Nacional le ha tocado el gordo. Me da que les llegarán unos cuantos cheques hasta las siguientes elecciones.
0 K 10

