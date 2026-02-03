La Fiscalía de París registra las oficinas de X en Francia y convoca a Elon Musk para que declare por manipulación de algoritmos

La Fiscalía de París anunció este martes que está registrando las oficinas de la red social X en Francia dentro de una investigación abierta en enero del año pasado para averiguar si manipuló su algoritmo para facilitar una injerencia extranjera al favorecer determinados contenidos. La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía realiza los registros junto con Europol y la propia unidad de delitos informáticos de la policía francesa. La Fiscalía hizo el anuncio en un mensaje en la propia X, aunque dijo que abandonaría la red social.