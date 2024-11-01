·
Carta desde el más allá: la despedida de Carlos Hernández
El periodista Carlos Hernández, que ha fallecido este martes a los 56 años, dejó este texto escrito para que fuera publicado en elDiario.es tras su muerte.
#5
ansiet
*
No te lo puedo asegurar porque no sé qué ocurrirá, pero creo que mi último pensamiento, la última imagen que pasará por mi cerebro antes de apagarse será la de los niños masacrados en Gaza y la de los palestinos supervivientes afrontando un terrible futuro. Lo que sí sé es que me iré sin comprender las razones por las que la comunidad internacional ha decidido permanecer impasible mientras Israel perpetra un genocidio delante de sus narices… transmitido en directo, minuto a minuto, masacre a masacre.
Solamente una buena persona puede escribir estas lineas.
D.E.P.
2
K
36
#4
A.more
Solo con esta carta, demuestras haber sido una buena persona. En este caso se demuestra que es real aquello de que se van los mejores. Mis mejores deseos para los que quieren a esta bella persona. No he puesto querían. A estas personas se las siguen queriendo.
2
K
32
#3
meroespectador
Descansa en paz Carlos, gracias por todo.
1
K
22
#2
pitercio
Descanse usted en paz.
0
K
15
#1
asola33
Hermosa carta pero el título es erróneo. Si fuera desde el más allá si que seria buena.
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
