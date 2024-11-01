edición general
Duelo nuclear o guerra civil: los presidentes pedófilos harán lo que sea por los archivos de Epstein

Toda la élite occidental ha quedado desacreditada. Epstein actuaba como una especie de «departamento de recursos humanos» del gobierno mundial. Los candidatos al poder global pasaban por ciertos rituales y delitos, incluyendo abusos a menores, asesinatos y canibalismo, que se grababan en vídeo. Estos pervertidos nunca se arrepentirán: más bien recurrirán a una provocación global, a una guerra nuclear o, como mínimo, a la explosión del Capitolio, a una operación de bandera falsa (false flag operation) para ocultar sus huellas.

#1 Dav3n *
Estos pervertidos nunca se arrepentirán: más bien recurrirán a una provocación global, a una guerra nuclear o, como mínimo, a la explosión del Capitolio, a una operación de bandera falsa (false flag operation) para ocultar sus huellas.

Y a culpar a China-Rusia-Irán, no olvidemos el comodín mágico xD
#2 tierramar *
Están comprometidos practicamente todos los poderosos de Occidente. Después de leer el articulo y ver el panorama global, se entienden las matanza actuales: Palestina, Ucrania,-... Se entiende porque los gobernantes europeos gobiernan contra los ciudadanos europeos; o porque el PP gobierna contra los españoles provocando muertes en la población. En realidad, para ellos el mundo se divide en: los poderosos y la chusma, contra la cuál, consideran que pueden hacer cualquier burrada, como en los…   » ver todo el comentario
#8 javi618
#2 el PP gobierna

Gobierna el PSOE, desde hace casi ocho años. Y si prácticamente todos los gobiernos de occidente están comprometidos como dices, sin duda el PSOE lleva en el ajo muchas décadas, igual que el PP. Seamos un poquito objetivos, no cuesta tanto.
#11 tierramar *
#8 El PPSOE lleva 50 años gobernando. El PP gobierna en caso todas las CA. han provocado muertes en Madrid (residencias), Valencia la DANA; ANdalucia, los cribados de cáncer, los bomberos muertos en los incendios, ....
pitercio #3 pitercio
Si detrás de Epstein estaba Israel la guerra con Irán está próxima.
eltxoa #7 eltxoa
Tranquilos. No va a pasar nada!
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Otra vez el ultraderechista favorito de menéame.
frankiegth #12 frankiegth *
#10. "...El envío habla de las élites occidentales..."

Pues yo creo que el envio habla de que los ciudadanos le desmontemos el tinglado a "nuestras" élites como si existiera una altenartiva de un día para otro incompatible con el caos. Una "Revolución de Colores" en todo el territorio europeo...
frankiegth #4 frankiegth *
#0. Veo mucho sensacionalismo y derrotismo en el artículo. No es creible que absolutamente toda la clase política y élites europeas estuvieran metidas en el ajo de una conspiración de "proporciones bíblicas".

No creo que nos convenga en modo alguno mezclar las responsabilidades criminales y penales de unos pocos nada menos que con toda la civilización occidental.
#9 javi618
#4 Las conspiraciones judeo-masónicas de toda la vida.
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#4 "mezclar las responsabilidades criminales y penales de unos pocos nada menos que con toda la civilización occidental."
Solamente tú estás involucrando aquí a toda la "civilización occidental".
El envío habla de las élites occidentales.

Partiendo de eso, el resto de tu comentario, carece de fundamento alguno.
#5 lordban
Discrepo totalmente, no les hace falta montar nada nuevo para que la dura realidad de lo que ya está por venir le quite protagonismo a los archivos Epstein. Epstein era un supremacista judío del Mossad, herramienta clave para manipular a occidente para los intereses de Israel y llevarnos a dónde estamos ahora. Las guerras civiles raciales y/o ideológicas que se vienen son producto de todo lo hecho bajo esos intereses hasta ahora, no algo artificial que se monte ahora para tapar cuatro papeles.
