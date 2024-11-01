Duelo nuclear o guerra civil: los presidentes pedófilos harán lo que sea por los archivos de Epstein

Toda la élite occidental ha quedado desacreditada. Epstein actuaba como una especie de «departamento de recursos humanos» del gobierno mundial. Los candidatos al poder global pasaban por ciertos rituales y delitos, incluyendo abusos a menores, asesinatos y canibalismo, que se grababan en vídeo. Estos pervertidos nunca se arrepentirán: más bien recurrirán a una provocación global, a una guerra nuclear o, como mínimo, a la explosión del Capitolio, a una operación de bandera falsa (false flag operation) para ocultar sus huellas.
| etiquetas: archivos epstein , crimenes de lesa humanidad
Y a culpar a China-Rusia-Irán, no olvidemos el comodín mágico
Gobierna el PSOE, desde hace casi ocho años. Y si prácticamente todos los gobiernos de occidente están comprometidos como dices, sin duda el PSOE lleva en el ajo muchas décadas, igual que el PP. Seamos un poquito objetivos, no cuesta tanto.
Pues yo creo que el envio habla de que los ciudadanos le desmontemos el tinglado a "nuestras" élites como si existiera una altenartiva de un día para otro incompatible con el caos. Una "Revolución de Colores" en todo el territorio europeo...
No creo que nos convenga en modo alguno mezclar las responsabilidades criminales y penales de unos pocos nada menos que con toda la civilización occidental.
Solamente tú estás involucrando aquí a toda la "civilización occidental".
El envío habla de las élites occidentales.
Partiendo de eso, el resto de tu comentario, carece de fundamento alguno.