edición general
8 meneos
132 clics
Este accidente es el motivo por el que China prohibió los tiradores de puerta ocultos [ENG]

Este accidente es el motivo por el que China prohibió los tiradores de puerta ocultos [ENG]  

El último año ha estado lleno de historias sobre el peligroso diseño de algunos tiradores de puertas. Ahora, China está prohibiendo los tiradores retráctiles, empezando por los vehículos eléctricos. Un vídeo que ha salido a la luz recientemente muestra por qué. Tras una colisión con un camión, un Dongfeng eπ007 se convierte en un incendio total en menos de un minuto. Aunque el vídeo se hizo viral hoy, la propia Dongfeng confirmó que el accidente ocurrió en realidad en Wenshan, en la provincia de Yunnan, el 19 de marzo de 2025.

| etiquetas: china , tiradores , ocultos , dongfeng
6 2 0 K 91 actualidad
7 comentarios
6 2 0 K 91 actualidad
powernergia #2 powernergia
Es impresionante el vídeo, se salvan por los pelos.
1 K 21
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Maldito gobierno chinocominista que no quiere dejar a sus ciudadanos elegir los tiradores de sus coches. Esto es abrir la puerta de la censura total. Empiezan por los tiradores y seguirán por cortarle el pito a occidente. Es un ataque a la libertad de morir en un incendio abrasado en tu coche >:-(
0 K 12
calde #3 calde
Suena ridículo que no puedan hacerse tiradores escamoteables. Hay que regular bien, sin pasarse.
0 K 12
Budgie #6 Budgie
#3 ridiculo no poner en peligro a la gente innecesariamente
0 K 10
#5 BurraPeideira_ *
Sorprende que arda la batería con esa mierda de golpe. Tuvo que ser por el roce de los bajos porque el chasis no se deforma con ese golpe.
PD. Aún no entiendo por qué no salieron por la puerta del piloto cuando estaba abierta, vale que con los asientos grandes es difícil pero siendo cuestión de vida o muerte tampoco es imposible.
0 K 11
nemeame #7 nemeame
Es de sentido común, en todas partes se señalizan las salidas de emergencia hasta para que se vean a oscuras, vamos justo lo contrario :palm:
0 K 8
#4 sliana
Algo dirá que es falso porque les coches eléctricos no arden por no tener combustible
0 K 7

menéame