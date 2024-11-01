Este accidente es el motivo por el que China prohibió los tiradores de puerta ocultos [ENG]  

El último año ha estado lleno de historias sobre el peligroso diseño de algunos tiradores de puertas. Ahora, China está prohibiendo los tiradores retráctiles, empezando por los vehículos eléctricos. Un vídeo que ha salido a la luz recientemente muestra por qué. Tras una colisión con un camión, un Dongfeng eπ007 se convierte en un incendio total en menos de un minuto. Aunque el vídeo se hizo viral hoy, la propia Dongfeng confirmó que el accidente ocurrió en realidad en Wenshan, en la provincia de Yunnan, el 19 de marzo de 2025.
PD. Aún no entiendo por qué no salieron por la puerta del piloto cuando estaba abierta, vale que con los asientos grandes es difícil pero siendo cuestión de vida o muerte tampoco es imposible.