Rafa Castaño, Concursante: «No me importa pagar impuestos. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado»

Rafa Castaño, Concursante: «No me importa pagar impuestos. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado»

El ganador del mayor bote de 'Pasapalabra' regresa a la tele con 'Agárrate al sillón', el nuevo concurso de las tardes de Telecinco

pasapañabra , bote , ganador , premio , impuestos
17 comentarios
Comentarios destacados:    
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Roooojoooo progreeeeee!! :ffu: :shit:

(Obrero pobre de derechas dixit)
6 K 95
Aguarrás #16 Aguarrás
#1 En mi familia tengo varios obreros de esos (de obra, y de derechas) y son con diferencia los que más defraudan.
Y trican ayuditas, ¿Eh?. Esas no las devuelven aunque se las dé el hijoputa de Sánchez y bla bla.
El casero de mis padres igual. Millonario y cobrando toditos los alquileres en negro... Pero luego ¡Ay de tí si hacienda sospecha que tú, pelagatos, has ganado dos pelas de más y no se lo cuentas!. :palm:
Penica de país, de verdad.
2 K 43
efectogamonal #2 efectogamonal
Dejo esto por aquí, por si algún patriota toma buen ejemplo {0x1f525}
3 K 55
hijolagranputa #17 hijolagranputa
#2 Ese tipo de patriotas no suelen tener como modelos a la gente sabia y preparada precisamente.
Ellos solo captan mensajes simples. En ese caso son los decibelios con los que se expresa el falso mensaje lo que le da la pátina de veracidad.
0 K 11
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Mañana me toca el bote de la Euromillones y hacienda se lleva el 50% y tan feliz estaría
2 K 45
mis_cojones_33 #6 mis_cojones_33
#3 de hecho, solo sería el 20% pero yo igualmente gustoso pagaría el 50%

Luego compraría mnm para instaurar una dictadura comunista y llenarlo de furcias rojas y casinos proletarios.
2 K 43
Anfiarao #7 Anfiarao
#3 siempre y cuando el partido porcino no esté gobernando en ese momento. Si la banda criminal pepera estuviese en el gobierno central no te daría tanto gusto que se quedasen eso en impuestos....
0 K 13
anonimo115 #14 anonimo115
#3 hombre es una putadilla, pero se acepta xD
0 K 10
Connect #4 Connect *
Yo también quiero pagar una millonada a hacienda. Hasta ahora solo puedo aportar unos miles de euros. :hug:
1 K 26
hormiga_cartonera #11 hormiga_cartonera
La de retromonguers que hay ahora quejándose de los impuestos. A la que les exprimes un poco recogen carrete diciendo que lo que les jode es que se gasten mal y la corrupción. Nos ha jodido. Claro que si te jode la corrupción y me vienes abogando por el PP pues...

Pero si no les pides explicaciones dejan el pedo de impuestos malos y fuera.
1 K 21
gitamon #9 gitamon
a mi tampoco si fuera millonario
0 K 18
#10 Borgiano
Bueno, tampoco es que le dieran a elegir pagar o no.
0 K 8
#5 encurtido
Es que tampoco tiene remedio. Es "a mal tiempo buena cara".

A ver a quien le dicen "En Madrid o Barcelona ganarías 550.000€ y en Andorra 1 millón. Tú eliges."
0 K 7
reivaj01 #8 reivaj01
#5 ¿Cuál es el programa de la televisión andorrana que premia con un millón a un concursante?
0 K 11
Pertinax #13 Pertinax
#8 Su programa económico para inmigrantes con dinero. :troll:
0 K 20
lobotomico2 #12 lobotomico2 *
A mi tampoco me importaria pagar mas impuestos, si fueran a sanidad y educacion.

Pero a pesar de la narrativa de la verdadera izquierda, la realidad es que mis impuestos van a iglesia, toros, televisiones, propaganda institucional, o amiguetes que hacen peliculas que no le interesan a nadie. Y si interesan y se forran, no devuelven la subvencion.
1 K -4
mis_cojones_33 #15 mis_cojones_33 *
#12 no como el resto de empresas, que por supuesto las devuelven y no cambian el domicilio fiscal después pars evadir impuestos ni nada de eso.

Si es que hay que quereros :-*
0 K 11

