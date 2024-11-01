edición general
29 meneos
385 clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"

Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"  

En el sketch ironizaban con que si se expulsa a los inmigrantes nos quedamos sin prácticamente nadie que se dedica a empleos a los que los españoles no quieren trabajar

| etiquetas: sketch , josé mota , inmigrantes
18 11 1 K 416 Humor
18 comentarios
18 11 1 K 416 Humor
Comentarios destacados:    
#3 NoMeVeas
Eah, Jose Mota, un clasico de ESpaña... OTro rojo de esos que sobran...

Los de la libertad son casualmente los que mas lloran por silenciar y censurar al contrario.
5 K 75
nemesisreptante #16 nemesisreptante *
#3 no sé Rick cuando veo a las elites pidiendo que vengan los inmigrantes y diciendo claramente que es para que les limpien el culo, les pongan las copas y les recojan las frutas a mí me empieza a preocupar. Eso si les mantenemos en la pobreza y les mandamos a vivir alejados con las clases trabajadoras… igual el modelo debería cambiar seas de derechas o de izquierdas
1 K 20
Pertinax #1 Pertinax *
Yo no. Y diría que mi alrededor tampoco.
1 K 28
Delay #2 Delay *
#1 Imagino que en la barra del bar Paco no hay ni un rogelio :troll:

www.meneame.net/story/falange-usa-filtracion-alvise-perez-datos-migran
3 K 67
Pertinax #6 Pertinax *
#2 Porque hace frío, que si no visito a Paco para saber lo que se opina de este clamor mundial.
0 K 18
#9 poxemita
Tiene razón, los inmigrantes que trabajan legalmente no son el problema, a los que hay que echar es a los que se dedican a delinquir.
2 K 27
#11 okeil
#9 Como los de Badalona, ¿A que si?.
0 K 10
antesdarle #4 antesdarle
Yo creo que ahora estamos hablando todos de Maduro y Trump
0 K 14
Solinvictus #15 Solinvictus
#4 hombre, maduro es el único inmigrante que USA se trae en vez de expulsarlo.
0 K 7
#7 Mustela *
Me alegro que Mota haya obtenido un resultado bueno en su especial. A mí no me acabó de hacer. De hecho creo que deberían comenzar a poner la categoría +16 (de hecho ya desde hace años) porque hay algunas escenas que un menor de esa edad no sabrá interpretar o que de humor más bien poco...

Edito: el mejor el de 2014, "Un país de cuento": www.meneame.net/story/pais-cuento-especial-nochevieja-jose-mota
0 K 11
#13 okeil
Un supuesto consejo de ministros de la ultraderecha y la derecha reaccionaria, y al final deciden no echar a nadie, que son todos necesarios. Moraleja, piensatelo antes.
0 K 10
Battlestar #10 Battlestar
Entonces... que yo me aclare, ¿aceptamos a los que trabajan pero damos la patada a los que no?
Porque si la derecha quiere echar solo a los que no trabajan, y la izquierda está de acuerdo con que no se les eche ¿por qué seguimos discutiendo sobre el tema? :shit:
0 K 10
iñakiss #12 iñakiss
#10 porque tratar de la inmigración como el mayor problema del país da muchos votos aunque no se éste ni mucho menos tan relevante como lo hacen creer, populismo de la derecha esta rancia que esconde como un problema su clasismo y racismo, y de esos, hay muchos por lo que lo trabajan como programa político.
1 K 21
Febrero2034 #17 Febrero2034
La izquierda tratando a los inmigrantes como el servicio. Muy progresista x alguna razón que desconozco
0 K 7
#18 Cincocuatrotres
No tiene mucha gracia para mí el Mota, alguna sonrisa pero poco más, despachar un tema tan importante con tres trazos gruesos lo dice todo, dirigimos los españoles nuestra política de inmigración? O nos la dirigen las multinacionales que controlan nuestro país? De esto no habla.
0 K 6
Amoniaco #5 Amoniaco
Quieren trabajar, te lo digo que los españoles quieren trabajar. Pero no de manera abusiva, ni denigrante.
Quizás si esos puestos no se llenan trayendo o dejando pasar miles y miles de persona, mejoran.
0 K 6
sotillo #8 sotillo
#5 Que no están dispuestos a pagar más y que la derecha no lo va a arreglar es tan fácil de ver a quien votan los empresarios, mira a la gente del campo que vota a Vox pero no para que large a los inmigrantes que trabajan si no para pagar menos impuestos
1 K 18

menéame