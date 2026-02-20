edición general
El Supremo de Estados Unidos tumba gran parte de los aranceles de Trump

El Supremo de Estados Unidos tumba gran parte de los aranceles de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ha decidido tumbar los aranceles llamados “recíprocos” que el presidente Donald Trump impuso de forma indiscriminada a más de un centenar de países. El fallo, de 170 páginas, amenaza al Gobierno estadounidense con tener que devolver decenas de miles de millones en devoluciones por gravámenes cobrados irregularmente.

31 comentarios
themarquesito #2 themarquesito
Sentencia 6-3, votos particulares discrepantes de Samuel Alito, Clarence Thomas, y Brett Kavanaugh.
Dicho esto, felicidades a Howard Lutnick, que con la derogación de los aranceles se hace de oro. Cantor Fitzgerald, su banco de inversión ahora gestionado por sus hijos, creó un mecanismo de inversión contra los aranceles de Trump: en concreto compraba los derechos de cobro de reembolsos de los aranceles.
El_pofesional #25 El_pofesional
#22 Hay que tener muy pocas luces para sacar esa conclusión de todo esto.
Findeton #26 Findeton
#25 La realidad es que la izquierda está aplaudiendo esta bajada de impuestos/aranceles. Es cómico, pero enhorabuena. Este es el camino, ya que los impuestos son inmorales (un robo).
#28 flixter
#26 dices tu despues de usar recursos publicos en tu dia a dia. Si no es eso cinismo... :troll:
Findeton #31 Findeton
#28 Pues que los privaticen, no es mi culpa.
Sergio_ftv #11 Sergio_ftv
El déficit público de los ee.uu en 2024 fue de -2.174.582 M€, el 8,03% del pib (el de España fue de 51.267 M€, el 3,22% del pib).

Intuyo que si esto se hace efectivo el déficit público del imperio se disparará y tendrán que aplicar medidas socialistas para solucionar los múltiples problemas causados por el liberalismo económico y el autoritarismo social.
#19 XaviHG *
#11 El liberalismo económico cree en el libre comercio y en cierta disciplina fiscal. Trump, no.
aPedirAlMetro #21 aPedirAlMetro *
#19 "El liberalismo económico cree en" hacer dinero, punto.
Todo lo demás son porterías que el liberalismo mueve, cuando hace falta.
Es una ideología con un único principio y un único fin.
Findeton #24 Findeton
#21 Falso, la base del liberalismo es la moral. Concretamente, el no robarás. Los impuestos son un tipo de robo.
aPedirAlMetro #29 aPedirAlMetro *
#24 Te has equivocado de puerta, la CAPI (Convención Anual de Pirados Ignorantes) es al fondo a la derecha.
Jakeukalane #20 Jakeukalane
#11 ¿El déficit no es lo mismo que la deuda? Tenía entendido que estábamos en el +100% de deuda...
Bombástico #7 Bombástico
Inseguridad jurídica y comercial? Donde?
#3 nanovilla
Ya se buscará una tapadera para ocultarlo. Algo como atacar Irán o axfisiar aún más a Cuba o detener a algún presidente suramericano...
#5 concentrado
#3 O cerrar el Tribunal Supremo
Sinfonico #9 Sinfonico
#3 #4 Al final del artículo pone como los van a reestablecer al día siguiente, porque ya se lo esperaban.
#15 nanovilla
#9 Desde luego, sería impensable que los devolviera.Puede ser que se plantee restablecerlos. Y los aranceles también. xD xD xD xD
Sinfonico #16 Sinfonico
#15 No lo dudes
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Menudo cabreo se va a pillar el naranjito, mañana bombardeará Teheran para desquitarse, supongo.
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#6 ¿Mañana? De esta noche no pasa.
#4 concentrado
Jaque mate
#13 XaviHG *
Tumba los aranceles basados en la IEEPA, ley de 1977 que no dice nada de aranceles. Quedan anulados los aranceles "recíprocos" a todo el mundo (entre 10% y 20%), los del fentanilo a México, Canadá y China (25%), el de Brasil por el juicio a Bolsonaro (50%), y supongo que también los que castigan la compra de petróleo ruso e iraní, y los de Cuba.
azathothruna #1 azathothruna
A ver si le echa webos de disolver el supremo xD :popcorn: :take:
Findeton #22 Findeton *
#1 Me parece genial esta BAJADA DE IMPUESTOS (aranceles). Bien por el supremo. Cualquier razón es buena para bajar impuestos = robo.
#14 Suleiman *
Y eso quiere decir que ya no puede continuar imponiendo (Porque cada día reparte aranceles)?
Por cierto,no son todos,solo la mayoría.
Mistwatch #12 Mistwatch
Hombre, ¿la famosa división de poderes yanki dando alguna señal de vida?

Estoy por meterme en su clon mierdoso de Twitter para ver cómo se lo toma.
#10 Carapedo
A ver lo que dice, que seguro, seguro es que respeta la decisión del Supremo y que la democracia y tal y cuál :take: xD :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
neuron #23 neuron
3, 2, 1 Bomba en Iran
#27 rodrig
Injusto por parte de Trump.
#30 int21h
No sé por qué, pero me da que la pasta que devuelvan a los importadores no irá a los clientes que compraron los productos.
#18 XaviHG *
Los mediocres datos macro de EEUU de hoy (inflación y PIB; aparte de la débil creación de empleo) le deberían hacer pensar un poco sobre los aranceles... pero no creo que ese hombre sea mucho de pensar :-S
#17 XaviHG *
La noticia es muy buena pero, desgraciadamente, tiene otros instrumentos para subir aranceles:

* Sección 232 (Trade Expansion Act de 1962): Permite aranceles a importaciones que amenacen la seguridad nacional. Requiere una investigación por parte del Departamento de Comercio y son sectoriales.

* Sección 301 (Trade Act de 1974): Permite investigar y remediar prácticas comerciales injustas. Son para países específicos y no se puede aplicar a todas las importaciones. Requiere una investigación.…   » ver todo el comentario
