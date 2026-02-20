El Supremo de Estados Unidos tumba gran parte de los aranceles de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ha decidido tumbar los aranceles llamados “recíprocos” que el presidente Donald Trump impuso de forma indiscriminada a más de un centenar de países. El fallo, de 170 páginas, amenaza al Gobierno estadounidense con tener que devolver decenas de miles de millones en devoluciones por gravámenes cobrados irregularmente.
| etiquetas: trump , aranceles , estados unidos
Dicho esto, felicidades a Howard Lutnick, que con la derogación de los aranceles se hace de oro. Cantor Fitzgerald, su banco de inversión ahora gestionado por sus hijos, creó un mecanismo de inversión contra los aranceles de Trump: en concreto compraba los derechos de cobro de reembolsos de los aranceles.
Intuyo que si esto se hace efectivo el déficit público del imperio se disparará y tendrán que aplicar medidas socialistas para solucionar los múltiples problemas causados por el liberalismo económico y el autoritarismo social.
Todo lo demás son porterías que el liberalismo mueve, cuando hace falta.
Es una ideología con un único principio y un único fin.
Por cierto,no son todos,solo la mayoría.
Estoy por meterme en su clon mierdoso de Twitter para ver cómo se lo toma.
* Sección 232 (Trade Expansion Act de 1962): Permite aranceles a importaciones que amenacen la seguridad nacional. Requiere una investigación por parte del Departamento de Comercio y son sectoriales.
* Sección 301 (Trade Act de 1974): Permite investigar y remediar prácticas comerciales injustas. Son para países específicos y no se puede aplicar a todas las importaciones. Requiere una investigación.… » ver todo el comentario