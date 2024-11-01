Dimite el director general que escondió seis meses los vídeos del Cecopi

La estructura de la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana continúa inmersa en una situación de inestabilidad y cambios constantes. En las últimas horas se ha confirmado la solicitud de cese de Raúl Quílez, hasta ahora director general de Innovación en Emergencias, una dimisión que llega apenas una semana después de su polémica declaración ante la jueza que instruye la causa por la gestión de la dana de octubre de 2024.