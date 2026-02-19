"Ahora se entienden muchas cosas": el plan real de Elon Musk con Twitter y por qué se gastó una millonada en la red social

Hace ya varios años, concretamente en octubre de 2022, Elon Musk completaba la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. Después de reconocer en múltiples ocasiones que la red social tenía un potencial extraordinario, pero que estaba siendo desaprovechado por sus responsables, el empresario se hacía con la plataforma con el objetivo de convertirla en "la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo": "Es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio e