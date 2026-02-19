"Ahora se entienden muchas cosas": el plan real de Elon Musk con Twitter y por qué se gastó una millonada en la red social

Hace ya varios años, concretamente en octubre de 2022, Elon Musk completaba la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. Después de reconocer en múltiples ocasiones que la red social tenía un potencial extraordinario, pero que estaba siendo desaprovechado por sus responsables, el empresario se hacía con la plataforma con el objetivo de convertirla en "la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo": "Es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio e
Estas comparando el numero total de empleados de una compañia con el numero de desarrolladores de un equipo de un departamento?
Fuente: x.com/nikitabier/status/2021995143826727163
Tuiter tiene 1300-1500 empleados dependiendo a quien leas.
22 empleados tiene carnicerias Paco
www.demandsage.com/twitter-employees/
Se habla de unos 500 ingenieros, dentro de una plantilla de unos 1300 empleados.
En 2022 Musk despidió a cerca del 80% de los ingenieros dedicados específicamente a "Confianza y Seguridad" (Trust and Safety). En enero de 2024, se reportó el despido de otros 1,000 empleados del área de seguridad que se encargaban de detener contenido abusivo y spam.
Así que lo comido por lo servido, y de resultado una red prostituida.
Además comparas empleados totales con desarrolladores, deberias decir que lo que antes necesitaba 2000 trabajadores ahora necesita 2800 trabajadores.