edición general
12 meneos
136 clics
"Ahora se entienden muchas cosas": el plan real de Elon Musk con Twitter y por qué se gastó una millonada en la red social

"Ahora se entienden muchas cosas": el plan real de Elon Musk con Twitter y por qué se gastó una millonada en la red social

Hace ya varios años, concretamente en octubre de 2022, Elon Musk completaba la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. Después de reconocer en múltiples ocasiones que la red social tenía un potencial extraordinario, pero que estaba siendo desaprovechado por sus responsables, el empresario se hacía con la plataforma con el objetivo de convertirla en "la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo": "Es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio e

| etiquetas: plan , real , elon , musk , twitter , millonada
10 2 0 K 159 actualidad
25 comentarios
10 2 0 K 159 actualidad
Comentarios destacados:      
skaworld #8 skaworld
#6 ...
Estas comparando el numero total de empleados de una compañia con el numero de desarrolladores de un equipo de un departamento?
4 K 52
Ovlak #10 Ovlak
#8 ¿Tú también te has dado cuenta? Bueno, en realidad habría que preguntar si alguien no se dio cuenta.
0 K 11
skaworld #14 skaworld
#10 Es que bajo esta logica, en mi equipo somos 4... por lo que puedo decir q en mi compañia somos 4 personas, el resto de las 27.072 restantes simplemente son extras xD
2 K 26
Findeton #16 Findeton
#14 Cuando Musk compró Twitter, no existía Grok/xAI. Twitter tenía 2000 empleados y su equipo de ingeniería era como mínimo 1000. Ahora son menos de 30.

Fuente: x.com/nikitabier/status/2021995143826727163
0 K 10
Benzo #22 Benzo *
#16 Twitter tenía unos 7000 empleados antes de entrar Musk.
0 K 11
Findeton #13 Findeton
#8 No, estoy diciendo que Twitter antes tenía 2000 empleados y ahora tiene 25 desarrolladores (no 22, me equivoqué). El resto de desarrolladores no tienen que ver con la aplicación Twitter (en el sentido de la empresa que Musk compró/recibió).

Fuente: x.com/nikitabier/status/2021995143826727163
0 K 10
skaworld #18 skaworld
#13 Dime que en tu vida has trabajado en una empresa grande sin decirme que en tu vida has trabajado en una empresa grande.
0 K 12
Findeton #19 Findeton
#18 He trabajado en Capital One, Airbus y Sogeti.
0 K 9
skaworld #21 skaworld
#19 Preguntale a Capital One, Airbus y Sogeti que cubre una plantilla de 22 desarrolladores
0 K 12
Findeton #23 Findeton
#21 Yo ahora con un equipo mucho más pequeño hago mucho más, desde luego.
0 K 9
Ovlak #2 Ovlak
la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta

Paulo Coelho
2 K 36
azathothruna #4 azathothruna *
#2 Esto
PS: por eso no pongo en ignore a nadie, a diferencia de muchos.
0 K 15
#3 Troll_hunter *
Twitter es un pozo abierto a una fosa séptica de la peor calaña que puede existir. Sin ningún tipo de protección o control. Esta plataforma es un serio problema de salud pública con pornografia, violencia y propaganda. Si twitter no se hace responsable de lo que se muestras en su plataforma, debería ser prohibida en la EU. Sin más.
1 K 20
Findeton #1 Findeton
Twitter tenía más de 2000 empleados, ahora tiene un equipo de 22 desarrolladores. No he visto que haya ido a peor. Lo que está claro es que ahora Twitter es una empresa muy rentable.
0 K 10
skaworld #5 skaworld
#1 ...
Tuiter tiene 1300-1500 empleados dependiendo a quien leas.
22 empleados tiene carnicerias Paco
6 K 62
Findeton #6 Findeton *
#5 Nah esa es la parte de Grok/xAI, la parte de la aplicación Twitter, son 22 desarrolladores.
0 K 10
#12 Depronto
#6 Perdona el offtopic y tampoco te estoy criticando por decirlo, pero ¿de donde viene esta moda de decir "Nah".
0 K 9
vorotas #7 vorotas
#1 Todo los desarrolladores son empleados, pero no todos los empleados son desarrolladores. Puede ser q te hayas hecho la picha un lío?
3 K 33
Ovlak #9 Ovlak
#7 Que va a hacerse un lío... Las suelta a ver si cuelan por muy burdas que sean.
0 K 11
#11 MarkJay
#1 A día 23 de dicembre de 2025 X (Twitter) tiene 2.840 empleados.

www.demandsage.com/twitter-employees/
0 K 8
Benzo #15 Benzo *
#1 Recortó mucho personal, pero no se quedó en 22 desarrolladores :roll: :-D

Se habla de unos 500 ingenieros, dentro de una plantilla de unos 1300 empleados.
0 K 11
Findeton #17 Findeton
#15 Para Twitter en si, 30 (incluyendo Project Managers). Otra cosa es Grok, pero eso no existía cuando Musk compró Twitter. Lo que antes necesitaba 2000 personas ahora necesita 30.
0 K 9
#20 MarkJay *
#17 Y tampoco existe ahora el departamento de control de bots y bulos, porque los despidió a todos cuando compro Twitter

En 2022 Musk despidió a cerca del 80% de los ingenieros dedicados específicamente a "Confianza y Seguridad" (Trust and Safety). En enero de 2024, se reportó el despido de otros 1,000 empleados del área de seguridad que se encargaban de detener contenido abusivo y spam.

Así que lo comido por lo servido, y de resultado una red prostituida.


Además comparas empleados totales con desarrolladores, deberias decir que lo que antes necesitaba 2000 trabajadores ahora necesita 2800 trabajadores.
0 K 8
Findeton #24 Findeton
#20 ¿Y por qué iba Twitter que controlar los "bulos"? Que cada uno filtre sus fuentes por sí mismo que ya somos mayorcitos.
0 K 9
#25 MarkJay
#24 Siempre se me olvida que te gusta que te engañen y vivir engañado. Mis disculpas.
0 K 8

menéame